SWOTR lässt euch im neuen Upate gegen einen Plasma schießenden Droiden antreten und einzigartigen Loot farmen

Star Wars The old Republic, zeigt in den aktuellen Patch-Notes, was sich mit Update 7.4 verändert. Das Update ist seit gestern unter dem Namen „Ketten in der Dunkelheit“ im Spiel.

Worum geht es? Das MMORPG Star Wars The old Republic zum beliebten Star-Wars-Universum bekam am 05. Dezember 2023 mit Update 7.4 „Ketten in der Dunkelheit, einige neue Storyinhalte, einen neuen Weltboss und verschiedene Anpassungen.

In den Patch-Notes zum Update findet ihr alle Neuerungen und Veränderungen, die das Update mit sich bringt.

Vor ein paar Tagen wurde das Update mit einem kurzen Trailer vorgestellt, welchen wir hier für ein eingebunden haben:

Das bringt Update 7.4: Ketten in der Dunkelheit bietet euch einige allgemeinen Verbesserungen auf den Maps, an den Charakteren und im Spiel, welche ihr zumindest auf Englisch auf der offiziellen Seite nachlesen könnt (via swtor.com).

Welche größeren Inhalte ihr jetzt im Spiel erwarten könnt, haben wir hier kurz für euch zusammengefasst:

Kessan’s Landing: Der neue Bereich auf Ord Mantell bietet euch als neuer täglicher Bereich wiederholbare Missionen für neue Erfolge und Ruf-Belohnungen.

Nebenmissionen: Neue Nebenmissionen stellen euch vor die Aufgabe in verschiedenen Teilen der Galaxis eine Technologie zu montieren, welche im neuen Bereich sehr hilfreich ist

Lane Vizlas: Neue Missionen rund um den Experten für Droidengeschichte Lane Vizlas, setzen dessen Gesichte aus Update 7.2 fort

Video-Beleuchtung: Mit Update 7.4 werden alle Videosequenzen ein neues Charakter-Beleuchtungssystem nutzen. Highlights dieses System sollen unter anderem bessere und detailliertere Schatten sein.

Kartellmarkt: Der Kartellmarkt verspricht euch jetzt wöchentlich neue Objekte. Darunter ein neues Rüstungsset und Darth Nuls Doppelschwert.

Ein Kampf gegen den neuen Weltboss sollte sich lohnen

Neben den gerade genannten Neuerungen erwartet euch mit Update 7.4 auch ein neuer Weltboss in Kessan’s Landing.

FR3-D0M, der neue Weltboss in Kessan’s Landing

Der Doide FR3-D0M macht euch im Kampf mit brennenden Plasmaflecken auf dem Boden das Leben schwer. Der Kampf gegen ihn sollte sich aber definitiv lohnen, denn es besteht die Möglichkeit, dass FR3-D0M besonderen Loot fallen lässt.

Nach dem Sieg gegen ihnen könntet ihr das Schwebegeschütz der mantellianischen Seperatisten erhalten, welches sich als einzigartiges Transportmittel anbietet.

