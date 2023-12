Destiny 2: Server Down für Update 7.3.0.1 am 05.12. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was steht in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für das Update 7.2.5.3 in Form von Patch Notes. Eine vollständige Übersicht über alle behobenen Probleme und Verbesserungen wird jedoch erst heute Abend online gestellt.

Wir haben in diesem Artikel das Vorgehen und den Zeitplan des heutigen Updates 7.3.0.1 zusammengefasst. So wisst ihr, wann ihr nicht spielen könnt.

In der Welt von Destiny 2 steht eine geplante Auszeit bevor, sodass die Hüter eine ungewollte Pause von der Suche nach Rivens Geheimnissen in Season 23 machen müssen. MeinMMO hat die genauen Zeiten der Downtime für euch.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to