Destiny 2 fackelt euch jetzt ab, weil ein Wunsch nach mehr Schaden verflucht ist

Inmitten der neuen Quests und Aktivitäten von Destiny 2 gibt es jetzt eine brennende Warnung, welche die Hüter aufhorchen lässt. In Season 23 lässt ein Wunsch nach mehr Schaden in „Die Windung“ nicht nur euch, sondern manchmal sogar euer Spiel „abfackeln“. MeinMMO hat alle Details.

Dieser Bug lässt Spieler gerade brennen: Bungie warnte die Hüter bereits, dass Wünsche von einem Wunschdrachen immer einen Preis haben. Lustigerweise hat nun ein Bug dafür gesorgt, dass dies tatsächlich so ist.

Der Fehler tritt in der Aktivität „Die Windung“ auf, wo Spieler mit jedem Run einen ansteigenen Schwierigkeitsgrad bewältigen, um mit erreichen von Platin einen Raum voller Loot abzugreifen.

Zur Unterstützung bietet ihnen Riven, der Wunschdrache, verschiedene Buffs (Wünsche) an, die sie gegen Wunschglasscherben vor jedem Abschnitt bei ihr kaufen können.

Doch wer dort einen bestimmten Wunsch aktiviert, sieht sich plötzlich mit einigen heißen Ingame-Effekten konfrontiert, die den Hüter unaufhaltsam in Brand setzen und sogar zum Absturz des Spiels führen können.

Der neueste Dungeon von Destiny 2 ist seit gestern live und dort habt ihr bestimmt nicht heiß:

Season 23 macht Solar-Fans Feuer unterm Hintern

Davon lasst ihr besser die Finger: In „Die Windung“, einer der saisonalen Aktivitäten in Season 23, könnt ihr euch gegen Wunschlasscherben den Level-3-Vorteil nach mehr Solarschaden durch Versengen erfüllen. Scorching Wish verspricht beeindruckende 50-Versengen-Stapel auf eure Feinde anzuwenden.

Dieser Effekt des Wunsches Scorching Wish erweist sich in dieser Season 23 als besonders vorteilhaft, weil euer Artefakt sich hauptsächlich auf Solarfähigkeiten konzentriert.

Spieler, die gerne Waffen oder Fähigkeiten mit Solarenergie einsetzen, werden hier demnach gerne zugreifen.

Doch wer diesen Wunsch-Buff bei Riven aktiviert, wird es derzeit auch schnell wieder bereuen. Denn beispielsweise die Nutzung der Handfeuerwaffe „Sonnenschuss“ führt bereits dazu, dass euer Charakter mit unendlich vielen Versengen-Stapeln belegt wird und ihr „in Brand“ geratet. Auch euer „Brunnen des Glanzes“ verpasst euch zusätzliche Versengen-Buffs.

Das hat auch der Ausnahmespieler Esoterik schnell festgestellt und es deswegen mit der Community geteilt.

Dieses Feuer killt sogar das Spiel: Jede Menge Versengen-Stapel allein können einen Hüter zwar nicht töten, aber es bleibt auch nicht viel Leben übrig. Ihr seid zwar übermächtig stark, was durchaus verlockend ist, aber es funktioniert nur solange, wie ihr euch immer wieder mit allen verfügbaren Mitteln in Destiny 2 selbst heilt. Irgendwann werdet ihr jedoch an den Punkt kommen, wo ihr so viele Versengen-Stapel aufgebaut hat, dass sogar Destiny 2 aussteigt.

Was sagt die Community zu dem Freudenfeuer? Die ist davon gar nicht mal genervt sondern eher begeistert. Denn nun gibt es in Season 23 die Situation, dass eine vermeintlich positive oder wünschenswerte Handlung unerwartet negative Konsequenzen nach sich zieht.

Wie echte Ironie einer scheinbar guten Entscheidung, die man bei dem Deal mit einem Wunschdrachen eigentlich immer erwarten müsste.

h3xist wundert das nicht. Er findet: „Ich meine, wir haben es von einem Wunschdrachen bekommen und jeder Wunsch von ihnen geht irgendwie schief.“

Joemayfield will es wissen und schreibt: „Irgendwie, irgendwie … Das klingt nach einer Herausforderung!“

MandrewMillar kommentiert: „Noch besser ist, dass der [saisonale Raketenwerfer] Drachenatem dir mit diesem Wunsch Versengen verleiht. […] Aber verdammt, es ist so eine unterhaltsame [Sache], ich möchte das nicht weglassen. […] Bungie, bitte BEHEBE diesen Fehler NICHT. Es ist lustig, da es ein wunschgetreuer Fehler ist, eine echte „Affenpfoten“-Situation.“

Was ist eine Affenpfoten-Situation? Der Ausdruck wird manchmal auch als “Affenpfote” oder “Affenpfoteneffekt” verwendet, um auf eine unerwünschte Wendung oder negative Folgen hinzuweisen, die sich aus einer bestimmten Handlung oder, wie hier, einem Wunsch ergeben können.

Einige Spieler glauben sogar, dass dies Absicht ist. Wenn man sich jedoch die Spielabstürze ansieht kann dies absolut kein gewollter Effekt von Bungie sein. Und dies wurde inzwischen auch bestätigt.

Das sagt Bungie: Bei allem Spaß, der Season Creative Lead von Bungie hat gegenüber von Paul Tassi bereits bestätigt, dass es sich nicht um böswillige oder hinterlistige Absicht von Riven oder Bungie handelt.

Aktuell ist allerdings noch unklar, wann der Entwickler das Problem beheben kann. Sicherlich könnt ihr den Wunsch nutzen – aber Heilung ist nur möglich, solange ihr Feinde habt. Wenn diese jedoch ausbleiben, gibt es kaum oder keine Möglichkeit, euch noch zu retten. Mit nur einem Lebenspunkt seid ihr dann von allem ein One-Shot. Und Destiny 2 könnte euch auch noch dabei abrauschen. Fodert euer Glück in diesem Fall also besser nicht heraus bis es eine Lösung gibt.

Sobald wir dazu mehr Informationen haben, werden wir unseren Artikel für euch aktualisieren.

Habt ihr den verfluchten Wunsch bei Riven bereits gekauft und euch gewundert? Was denkt ihr über den Vorschlag, dass bestimmte Wünsche von Riven unvorhersehbare und möglicherweise gefährliche Folgen haben sollten? Teilt gerne eure Gedanken in den Kommentaren mit.

