Destiny 2 startet erste Beta eines lang erwarteten Features, beginnt mit Stresstest für das LFG-System

Heute startet endlich die langerwartete Neuerung in Destiny 2 in Form des Einsatztrupp-Finders. Seit Dienstag, zu Beginn von Season 23, konnte man das Tool bereits bestaunen. Heute startet der erste Stresstest und damit der Start in die Betaphase. MeinMMO sagt euch, wie das innovative System in Zukunft das Zusammenspiel der Hüter revolutionieren soll.

Darauf warten vor allem die Solospieler: Bei der Vorstellung der kommenden Erweiterung „Die Finale Form“ wurde in Destiny 2 auch ein neues Ingame-System vorgestellt, das ab Season 23 die Hüter näher zusammenbringen soll.

Vor allem Solospieler hatten es bisher schwer, alle Aktivitäten im Spiel zu erkunden, da manche Dinge oft nur im Team zu bewältigen sind.

Wenn sich Clans auflösen, wird es zudem für die verbleibenden Spieler schwierig, wieder Anschluss zu finden.

Mit dem neuen System kommen die Hüter aber wieder zusammen und können schnell und unkompliziert Fireteams bilden, aus denen vielleicht sogar neue Freundschaften entstehen.

Einsatztrupp-Finder ab heute im Stresstest

Wann geht’s denn nun los? So mancher wollte den Finder sofort nutzen, denn er war seit Dienstag, dem Start der Season 23, bereits integriert. Allerdings funktionierte das System nicht, es war noch inaktiv.

Die offiziellen Tests des Systems beginnen erst heute, am 30. November, um 18:00 Uhr.

Bungie startet heute Abend ab 18:00 Uhr bis zum 1. Dezember um 02:00 Uhr einen ersten intensiven Raid-Stresstest. Für den Stresstest stehen alle Raids auf dem Programm, zu denen ihr Zugang habt.

Die offizielle Betaphase wird dann ab Dezember starten. Abhängig von den Ergebnissen des ersten Raid-Stresstests.

Läuft dann alles sauber, dürft ihr mit der vollständigen Veröffentlichung Ende Januar rechnen.

Bungie wird den obigen Zeitplan ggf. auf Basis der Tests aktualisieren und euch darüber in den TWiDs und den sozialen Medien informieren. Wir werden unseren Artikel natürlich für euch aktualisieren, wenn es etwas Neues gibt, damit ihr auf dem Laufenden bleibt.

Zu diesen Aktivitäten kann LFG-System nach Spielern gesucht werden.

Jeder kann testen: Als Hüter habt ihr damit eine der seltenen Gelegenheiten, Dinge in Destiny 2 vor dem vollständigen Release zu begutachten. Also zögert nicht, das System ausgiebig zu testen, um dabei zu helfen, mögliche Schwachstellen zu identifizieren.

Bungie hatte jedoch auch eine „wir haben noch keine Bungie-Beta gemacht“-Anmerkung.

So wurde darauf hingewiesen, dass es bei einer so umfangreichen Beta natürlich unzählige Szenarien gibt, in denen der Test vorzeitig beendet werden muss. Sie bitten daher um Geduld und hoffen, dass ihr den Test als Gelegenheit nutzt, den Entwicklern frühzeitig Feedback zu geben, während die Fehler im System behoben werden.

Diese Updates werden über die Saison des Wunsches und darüber hinaus – bis zum DLC „Die Finale Form“ im Juni 2024 ins Spiel kommen.

So bekommt ihr Zugang zum Einsatztrupp-Finder

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Einsatztrupp-Finder zuzugreifen:

Vom Navigator aus über die Übersicht-Seite.

Über den Einsatztrupp-Finder, der auf dem Startbildschirm jeder Aktivität zu finden ist.

In beiden Fällen könnt ihr nach einem Einsatztrupp suchen oder eine Liste mit verschiedenen Optionen erstellen, um die Gruppe zu definieren, die ihr bilden wollt.

Im heutigen Stresstest gibt es auch nur die abgespeckte Version. Das Ziel für die endgültige Veröffentlichung ist jedoch, dass ihr nach und nach noch weitere Features bekommt, wie Emojis.

Auch eine kleine Emoji-Liste kann eure LFG-Anfragen bald aufwerten.

Warum muss das System noch getestet werden? Hier hieß es, dass die Umsetzung dieses Systems nicht so einfach war, wie viele denken. Bei der Entwicklung des Einsatztrupp-Finder stieß Bungie nach eigenen Angaben auf viele unerwartete technische Herausforderungen. Doch die geplante Veröffentlichung rückte immer näher.

Der Entwickler stand also vor einer schwierigen Entscheidung: Die Veröffentlichung des Einsatztrupp-Finders noch weiter zu verschieben – oder die Hüter um Hilfe zu bitten, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, das System ausgiebig zu testen, um Fehler einfach schneller als bei internen Tests aufzudecken.

Bungie kam zu dem Schluss, dass es besser ist, euch mitzunehmen, als euch warten zu lassen. Sie gaben auch zu das es „nur schwer möglich ist solche Social-Features in einem Studio in großem Maßstab zu testen; man braucht Hunderttausende von Leuten, um sie richtig zu testen.“ Das wurde in der Vergangenheit schon recht unbemerkt bei Cross Save, der Bungie-Freundesliste und Cross Play so gemacht.

Die Beta-Phase und der begleitende Stresstest werden zeigen, wie gut das System funktioniert und welche Möglichkeiten sich für die Hüter eröffnen. Die Solospieler können sich besonders auf ein verbessertes Spielerlebnis freuen, das ihnen hiermit ermöglicht, die gesamte Bandbreite der Aktivitäten in Destiny 2 zu genießen.

Was denkt ihr, wird der Fireteam Finder das Zusammenspiel in Destiny 2 verändern? Und wenn ihr seit dem Start der Beta bereits Erfahrungen mit dem System gesammelt habt, dann teilt eure Eindrücke gerne mit uns in den Kommentaren.

