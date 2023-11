Destiny 2 hört eure Wut und euren Frust, nimmt die 15€-„Noob-Falle“ aus dem Cash-Shop

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

In Season 23 gibt es wieder frischen Content und ein paar schnurrende Stubentiger: Destiny 2: So entdeckt ihr alle 14 Sternenkatzen-Fundorte in Season 23

Was denkt ihr über Bungies Entscheidung, das umstrittene Starter-Paket umgehend wieder aus dem Verkauf zu nehmen? Glaubt ihr, dass man in Zukunft nun besser darauf achten wird? Dann kommentiert gerne eure Meinung.

Gestern haben wir die Saison des Wunsches gestartet und verfolgen aufmerksam die Gespräche darüber, was euch gefallen hat und was nicht. Wir beginnen mit dem Starter Pack, das leider keine Freude bereitet. Deshalb haben wir es aus den Läden genommen. Wir haben eure Bedenken gehört und sind der Meinung, dass es andere Teile von Destiny 2 gibt, in die neue Spieler zuerst eintauchen sollten, bevor sie diesen Exotic-Waffen, Kosmetika und Upgrade-Materialien nachjagen.

So hat Bungie auf die Kritik reagiert: Das umstrittene Angebot wurden inzwischen gelöscht, und das Paket kann damit nicht mehr erworben werden. Kurz nach der Löschung meldete sich Bungie dann auch via Twitter/X zu Wort und gab bekannt, dass man die Rückmeldungen der Spieler aufmerksam verfolgt hat.

