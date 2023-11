Destiny 2 verlangt 15 Euro für ein Starter-Paket, das man in einer Stunde umsonst bekommen kann

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Destiny 2: So entdeckt ihr alle 14 Sternenkatzen-Fundorte in Season 23

Das Spurgewehr „Verfallenes Abbild“ wurde sogar so stark abgeschwächt, dass es in allen anspruchsvollen Inhalten als wertlos betrachtet wird. Hinzu kommt, dass das Linear-Fusionsgewehr „Schläfer-Simulant“, ohne den im Spiel freizuschaltenden Katalysator, ziemlich schwach ist und selbst mit diesem bestenfalls eine Nischenauswahl bleibt.

Die Destiny 2 -Community steht Kopf, seit sie auf Steam entdeckt hat, dass es für den Loot-Shooter ein neues „Starter Pack“ für 15 € gibt. Es enthält mehrere exotische Waffen, Cosmetics und Materialien. Doch was für neue Spieler vielversprechend klingt, ist für langjährige Spieler „ ein Haufen Schrott und das Letzte, was das MMO jetzt braucht. “

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to