Destiny 2 lüftet mit Season 23 sein größtes Geheimnis – Alles zu „Saison des Wunsches“

In knapp zwei Wochen startet Season 23 von Destiny 2, unter anderem mit einem brandneuen Dungeon und einigen Updates. Sie wird auch offiziell die letzte Season sein, denn danach wird Bungie auf ein Episodenmodell umstellen. MeinMMO fasst in diesem Artikel für euch zusammen, was zur kommenden „Saison des Wunsches“ alles bekannt ist.

Season 23 ist das Ende einer Ära: Die neue „Saison des Wunsches“ ist nicht nur die letzte Season in Lightfall. Sie markiert in Destiny 2 auch das Ende einer Ära. Denn im kommenden DLC „Die Finale Form“ wird Bungie seine bekannten Seasons durch Episoden ersetzen.

Zudem könnte Season 23 die längste Season in der Geschichte von Destiny 2 werden, denn „Die Finale Form“, der letzte DLC, soll sich Insidern zufolge um drei Monate verzögern. Offiziell bestätigt wurde dies von Bungie allerdings noch nicht.

Aufregend wird die letzte Season allemal, denn sie soll den Spielern ein spannendes Geheimnis aus Forsaken zurückbringen, das bisher nie aufgelöst wurde. Außerdem wird sie den Weg für die weitere Entwicklung der Story von Destiny 2 rund um den Endkampf zur Rettung des Universums ebnen.

MeinMMO verrät euch, was bereits alles über Season 23 bekannt ist und worauf ihr euch freuen könnt.

Nach Season 23 wartet offiziell bereits „Die Finale Form“ und wird verraten, warum euer Geist genau euch für die Rettung des Universums ausgewählt hat:

Alles Wissenswerte zur Season 23 von Destiny 2

Wann startet die Season 23? Neue Inhalte wie Seasons oder Erweiterungen starten in Destiny 2 immer dienstags mit dem wöchentlichen Reset. So wird es auch bei Season 23 sein. Sie startet am 27. November um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Auch der Name der neuen Season steht bereits fest. Denn als es der Community gelang, dass letzte Rätsel der Imbaru Engine zu lösen, kam es zu einer überraschenden Zwischensequenz, die einen Ausblick auf die kommenden Ereignisse gab und Season 22 abschloss.

Kurz darauf enthüllte dann der offizielle Twitter-Account von Destiny 2 den Namen der letzten Lightfall-Season: „Saison des Wunsches“.

Welche Inhalte bietet die Season 23?

Was erwartet die Hüter im PvE? Zunächst einmal wird Bungie in seiner „Saison des Wunsches“ die laufende Lightfall-Story fortsetzen.

Die Hüter sind immer noch auf der Suche nach dem Zeugen, der sich derzeit im Inneren des Reisenden aufhält und dort den Untergang des bekannten Universums vorbereitet. Doch für die Vorhut gibt es derzeit keinen sicheren Weg, ihm zu folgen. Vielleicht ändern ein Ei und der geheimnisvolle 15. Wunsch dies jedoch.

In jeder Season gibt es zudem entweder einen neuen Dungeon oder einen neuen/wiederholten Raid im PvE zu erleben.

In der vorherigen „Saison der Hexe“ konnten Spieler den Vermächtnis-Raid “Crota’s Ende” wieder erleben. Daher wird in der kommenden Season folglich ein neuer Dungeon verfügbar sein. Er wird sich dann zu den bereits sieben aktiven Dungeons gesellen.

Wann startet der neue Dungeon in Season 23? Das ist noch nicht genau bekannt. Aber basierend auf früheren Veröffentlichungen könnt ihr davon ausgehen, dass der Start wohl am Freitag, dem 1. Dezember 2023, um 18 Uhr deutscher Zeit sein wird.

Sobald der Dungeon live ist haben Spieler die Möglichkeit, neue legendäre Rüstungs- und Waffensets in der Aktivität zu verdienen sowie eine neue exotische Waffe.

Was kostet die Season 23 und der Dungeon? Um auf die Season 23 und den neuesten Dungeon in Destiny 2 zugreifen zu können, benötigt ihr entweder die Deluxe-Edition des Lightfall-DLC, wo alles inklusive ist.

Habt ihr jedoch nur die Standard-Version des Lightfall-DLC müsst ihr euch die Season 23 und den Dungeon separat dazu kaufen.

Season 23 wird im Everversum-Store 1.200 Silber kosten. Wer sie spielen will, muss allerdings gleich 1500 Silber (14,99 Euro) kaufen, weil es kein passendes Silberangebot dafür gibt.

Der „Dungeon-Key“ für „Lightfall“ wird im Everversum-Store für 2000 Silber (19,99 Euro) verkauft und enthält den Zugriff auf beide DLC-Dungeons. Ein Einzelkauf ist nicht möglich.

Was erwartet die Hüter im PvP? Das neugegründete PvP-Team arbeitet derzeit weiter an Lösungen für das viel zu lange vernachlässigte PvP, um den Spielern wieder ein besseres PvP-Erlebnis zu bringen.

So verkündete man, dass es Bungies Ziel ist, den Schmelztiegel in eine Richtung zu lenken, welche die engagiertesten PvP-Spieler zufriedenstellt.

Das bedeutet auch, man bleibt dem Plan treu weiterhin alte Karten in die Schmelztiegel-Rotation zurückzubringen.

In Season 22 war dies eine brandneue Vex-Karte namens „Multiplex“.

In Saison 23 könnt ihr euch auf die Rückkehr der Träumenden Stadt Karte „Zitadelle“ freuen.

Zudem hat Bungie auch am Tuning des PvP gearbeitet. Neben den Änderungen bei den Modi und Rotationen hat Bungie für Season 23 weiter an Schachmatt, am Matchmaking, an den Spawnpunkten und am Kompetitiv-Veränderungen gewerkelt.

Zusätzlich wird Bungie in Season 23 aus einem Bug ein Feature machen:

Diese kostenlosen Events stehen in Season 23 an: Die neue „Saison des Wunsches“ wird auf jeden Fall das Winterevent „Der Anbruch“ beinhalten. Die Spieler werden also wieder Plätzchen backen und diese an NPC ausliefern, welche sich mit kleinen Geschenken bedanken werden.

Sollte sich zudem bestätigen, dass Bungie sein kommendes DLC „Die Finale Form“ verschiebt, dann könnten vielleicht auch noch andere Events in den Zeitraum fallen.

Einige Spieler äußerten dazu die Vermutung, dass Bungie im Februar womöglich sein altes Valentinstags-Event, die „Scharlach-Woche“ wiederbeleben könnte, um die überlange Season 23 mit Inhalt zu füllen.

Möglich wäre, dass auch das Frühlings-Event von Destiny 2, die „Hüter-Spiele“, in Season 23 startet. Dies hängt jedoch davon ab, wie lange der Aufschub dann ist. Die Hüterspiele finden meist zwischen April und Mai statt.

Ob sich an den Event-Aktivitäten dann etwas ändert, ist jedoch noch nicht bekannt. Aber was ziemlich sicher ist, dass es zu den Events definitiv wieder neue Cosmetics sowie Rüstungen und Waffen zu verdienen gibt.

Diese Quality-of-Life-Updates stehen in Season 23 an

Neuer Fireteam-Finder bringt Spieler zusammen: Das wohl herausragendste Quality-of-Life Update in Season 23 wird der „Fireteam-Finder“ sein.

Er wird es den Spielern ermöglichen, sich für jede Aktivität ohne Spielersuche zusammen zu tun. Auch für Raids.

Das Tool wird die Option bieten LFG-Suchen mit einfachen Begriffen zu versehen, um zu beschreiben, welche Art von Gruppe man leitet oder welche Personen man rekrutieren möchte.

Ihr habt auch die Möglichkeit, automatisch beitrittsberechtigte Gruppen zu erstellen, damit ihr direkt aktiv werden könnt.

Es lassen sich auch Gruppen erstellen und der Ersteller kann jede Person, die versucht beizutreten, genehmigen oder ablehnen. Das soll euch eine strenge Kontrolle darüber geben, welche Art von Gruppe ihr zusammenstellt.

So sieht der neue Fireteam-Finder im Spiel aus

Waffenmeister-Fokussierungen: Der Waffenmeister Banshee-44 wird sich in Season 23 anderen NPCs anschließen und eine gezielte Fokussierung seines Loots anbieten.

Zu Beginn der Season 23 werden euch die Schmiede-Waffen von Häkke, Omolon, Suros und Veist zur Verfügung stehen.

Weitere Waffen werden mit zukünftigen Updates hinzugefügt.

Verabschiedet euch von Legendären Bruchstücken: Die Legendären Bruchstücke, die Währung, die Spieler seit dem Start des Loot-Shooters kennen, werden komplett aus dem Spiel gestrichen.

Waffen und Rüstungen kann man bald nur noch mit Glimmer und Engrammen kaufen. Vorher waren die Käufe mit Legendären Bruchstücken möglich.

Solltet ihr also derzeit noch eine Menge Legendäre Bruchstücke haben, dann solltet ihr diese vor dem Start der Season 23 noch gegen andere Dinge eintauschen, damit ihr nicht zu viel Verlust macht.

Dies wären beispielsweise:

Holt euch bei Hawthorne 10 Raid-Banner für 30 Legendäre Bruchstücke

Bei Meister Rahool gibt es 5 Verbesserungskerne pro Tag für 30 Legendäre Bruchstücke, 3 Verbesserungsprismen oder 1 Aszendenz-Legierung pro Woche für 400 Legendäre Bruchstücke.

Wer dann immer noch zu viele Legendäre Bruchstücke hat kann sie auch auf dem Mond loswerden. 1 Illusorisches Fragmente kostet euch dort 10 Legendäre Bruchstücke. Nach Beginn der Season 23 könnt ihr 10 Illusorische Fragmente für 10.000 Glimmer eintauschen.

Tresorzugriff aus dem Orbit: Die bevorstehende Änderung, um auf den Tresor zuzugreifen, wird in der 23. Season nützlich sein. Derzeit nutzen viele Spieler noch Drittanbieter-Apps, um ihre Gegenstände auf ihre Charaktere zu übertragen, wenn diese im Orbit sind.

Nach der Änderung könnt ihr jedoch direkt im Spiel auf euren Tresor zugreifen, selbst wenn ihr mit eurem Einsatzteam im Orbit seid. Das ermöglicht einen schnellen Zugriff auf eure Gegenstände.

Was denkt ihr? Wie geht die Story weiter? Und was haltet ihr von den bisher vorgestellten Änderungen für die Season 23? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

