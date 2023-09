Destiny 2 löscht seine wichtigste Währung, weil ihr entweder zu reich oder zu arm seid und eh betrogen habt

Destiny 2 hat schon viele Änderungen durchgemacht. Ob nun in der Sandbox oder in Modi wie dem Schmelztiegel, Spieler mussten damit klarkommen. Nun hat Bungie für das kommende DLC eine andere Änderung in Planung und die könnte euch nicht gefallen.

Was hat Bungie im neuen DLC vor? Zum kommenden DLC „The Final Shape“ sollen gravierende Änderungen in der Wirtschaft von Destiny 2 durchgeführt werden. Die legendären Bruchstücke, die Währung, die Spieler seit dem Start des Loot-Shooters kennen, wird komplett aus dem Spiel gestrichen.

Das hat jedoch gute Gründe: Laut dem Team steht die Community vor einem großen Problem. Die Spieler, die seit dem Release zocken, haben ein riesiges Vermögen angespart oder sich durch Bugs ergaunert, während neue Spieler es nie schaffen, ein Polster für ihre Zwecke aufzubauen und in Armut leben.

Der Abstand zwischen den reichen und armen ist somit viel zu groß, deshalb möchte Bungie die Währung komplett aus dem Spiel kicken und etwas Neues versuchen möchte.

Hier der passende Trailer zu „The Final Shape“ mit coolen Einblicken in die Erweiterung:

Bungie plündert bald eure Sparschweine

Wie hat Bungie die Änderungen geplant? Die legendären Bruchstücke sollen komplett aus Destiny 2 mit dem Release von „The Final Shape“ verschwinden. Doch bevor das passiert, fängt Bungie schon in Season 23 an, Änderungen bei den Händlern und ihren Preisen durchzuführen.

Dazu zählen vor allem die Käufe von Waffen und Rüstungen, die noch vor der Änderung mit legendären Bruchstücken, doch bald nur noch mit Glimmer und angesammelten Engrammen durchgeführt werden können.

Passend dazu wird die Menge erhöht, die ihr an Glimmer und Engrammen während eurer Spielzeit ergattern könnt. Die Gesamtmenge an Glimmer bleibt jedoch bei 250.000 bestehend.

Zudem soll im Monument der verlorenen Lichter auf dem Turm die Preise der legendären Bruchstücke gestrichen werden. Wie das Thema jedoch Rahool gestalten möchte und wie man seine seltenen Waren nun nach der Änderung kaufen soll, wurde nicht angeschnitten.

Was passiert mit meinen angesammelten Bruchstücken? Diese werden komplett gelöscht und ihr erhaltet keine Entschädigung dafür. Es sieht somit wie ein gerechtes Opfer aus, da ohnehin viele Spieler sich Bugs bemächtigt haben, um sich viele Bruchstücke von Ikora oder anderen Methoden zu ergaunern.

Was bekomme ich jetzt beim Zerlegen von Items? Je nach Item variiert der Loot den ihr bekommt. Hauptsächlich bekommt ihr je nach Rarität des Items Glimmer im zwei bis vierstelligen Bereich. Zudem gibt es je nach Rarität noch die Chance, Verbesserungskerne von Items zu ziehen.

Die Chancen bewegen sich bei legendären Rüstungen und Waffen bei 25 % und bei exotischen Waffen und Rüstungen 60 %.

Zudem werden bald Schiffe sowie Sparrows nichts mehr kosten, wenn ihr diese aus der Sammlung zieht. Bungie möchte nicht, dass ihr unnötig eure hart verdienten Währungen für kosmetische Items verbraucht.

Womit bezahle ich jetzt bei Xur? Da hat Bungie schon eine neue Währung im Sinn, eine alternative Form um den guten Händler zu vergüten. Es ist nicht bekannt, womit Xur nun bezahlt werden soll nach den Änderungen, doch wir vermuten die Rückkehr der seltsamen Münzen aus Destiny 1 oder etwas anderes kurioses. Möglich wäre aber auch Silber, die Premium-Währung für Echtgeld.

Was haltet ihr von der Änderung? Findet ihr es schade, dass eure Sparschweine geplündert werden? Wir raten euch vor der Änderung noch so viele Bruchstücke zu verschwenden wie ihr nur könnt und mit ihnen Verbesserungsmaterialien zu erwerben. So verliert ihr nicht alles umsonst.

Destiny 2 verkauft alte Items aus dem 10-€-Pass für 80 € – Nennt es ein neues Feature