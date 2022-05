In Destiny 2 kursiert ein Trick, um endlos viele legendäre Bruchstücke zu holen – Wird Bungie die Exploiter bannen?

Destiny 2 eröffnet neuen Dungeon "Dualität". Im Trailer sieht man, was euch in der Herausforderung erwartet.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von dem Exploit? Werdet ihr ihn benutzen, da ihr auch knapp bei Kasse seid oder habt ihr schon so viele legendäre Bruchstücke, dass ihr solche Tricks nicht mehr nötig habt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Normalerweise wird euch beim Zerlegen der blauen Rüstung nur Glimmer gewährt. Komisch ist auch, wie sich das Problem überhaupt eingeschlichen hat. Beim Release von Witch Queen war der Trick noch nicht vorhanden und auch so erhalten Spieler keine legendären Bruchstücke aus Rüstungen mit der Rarität „Selten“. Solltet ihr also knapp bei Kasse sein, kommt dieser Trick wie gerufen für euch.

So geht der Trick: Ihr benötigt für den simplen und leichten Trick viel Zeit, starke Finger und eine riesige Menge an Glimmer. Ihr könnt, falls euer Glimmer doch mal zur Neige geht, bei Rahool auf dem Turm vorbeischauen. Er versorgt euch wieder mit der nötigen Ressource.

Spieler haben jetzt einen Trick in Season 17 entdeckt, mit der ihr aus eurer versunkenen Pleite in ein sorgenfreies Hüterleben übergehen könnt.

Was sind legendäre Bruchstücke? In Destiny 2 existiert eine wichtige Premium-Währung, mit der ihr besondere Dinge von verschiedenen Händlern erwerben könnt. Die legendären Bruchstücke sind trotzdem für manche Hüter eine Rarität, da ihr sie nur auf zwei Wegen erhaltet:

Insert

You are going to send email to