In der gerade gestarteten Season 17 von Destiny 2 herrscht auch weiterhin Unmut bei den PvP-Spielern. Eine neue Map nach 1.000 Tagen ist „traurig und erbärmlich“ und nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Als dazu nun Bungies Communtiy-Manager auf Twitter den „X Tage ohne PvP-Map“-Counter offiziell zurücksetzt, entlädt sich all der Frust.

Mit der neuen „Saison der Heimgesuchten“ hat Bungie, nach 1.000 Tagen Wartezeit, endlich eine neue PvP-Karte ins Spiel gebracht.

Auch wenn einige Spieler, nach den Story-Vorkommnissen um Lord Saladin in Season 16, auf eine komplette PvP-Saison rund um die Eisernen Lords gehofft hatten, war diese angekündigte, neue Karte immerhin besser als nichts. Sie dämpfte zumindest etwas den Unmut über die fehlende Aufmerksamkeit des Entwicklers für sein PvP.

Das ist gerade los im PvP: Als dann der Communtiy-Manager von Bungie auf Twitter einen Tweet mit einem lustigen Gif veröffentlichte, das einen Charakter zeigt, der sagt: „Stellt die Uhr zurück!“, kochten die Emotionen der PvP-Spieler jedoch hoch.

Dies war eine Anspielung auf den Countdown der Community, die jeden Tag akribisch mitzählte, in der Destiny 2 keine neue PvP-Karte bekommen hat. Ähnlich dem „Unfall-Counter“ auf dem Turm.

Der Schmelztiegel liegt in Destiny 2 vielen Spielern am Herzen und so fühlte sich dieser Tweet des Community-Managers Dylan Gafner (dmg04) wie blanker Hohn an, auch wenn es natürlich nicht so gemeint war, wie er selbst klarstellte.

So sieht die neue PvP-Map „Trennung“ aus.

Einige Spieler empfanden die Äußerung als giftig und unterstellten Bungie damit, seine Spieler geradezu zur Toxizität einzuladen. Dieser Vorfall zeigt allerdings auch deutlich, wie viel Frust derzeit bei den Spielern zum Thema PvP herrscht und wie wenig die neuen Inhalte sie besänftigen konnten.

So sieht das auch der Spieler Althanash und twittert als Antwort:

Unbeabsichtigt oder anderweitig. Es ist, als würde man Benzin in ein bereits loderndes Feuer gießen. Destiny-2-Spieler Althanash via Twitter

Die PvP-Community wartete einfach schon sehr lange und meist geduldig darauf, dass Bungie dem Schmelztiegel wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Sie akzeptierte die Erklärungen des Entwicklers, dass neuer Schmelztiegel-Content nicht so einfach zu realisieren ist. Beispielsweise muss auch eine alte PvP-Map für Destiny 2 von Grund auf neu „gebaut“ werden, um mit den verschiedenen Engine-Updates zu funktionieren, die seit der Veröffentlichung von Witch Queen vorgenommen wurden.

Wie kommt die neue Map an? Hinzu kommt, dass viele Spieler die neue Map nicht wirklich gelungen finden. Sie liegt in Savathuns Thronwelt, ist symmetrisch aufgebaut und besitzt eine Basis an jeder Ecke. Dazu könnt ihr viele Nebengänge nutzen sowie große Freiflächen im hinteren Bereich.

Doch genau das ist auch ein Problem. Die Karte ist einfach riesengroß und dadurch kommt bei den Spielern kein echtes Kompetitiv-Feeling auf. Man fightet mehr wie ein Guerillakämpfer durch Savathuns Thronwelt und farmt Headglitches. Man merkt also deutlich, dass sie eher auf den kommenden „Rift“-Modus ausgelegt ist.

Hinzu kommt, dass einige findige Spieler bereits Exploit in der Karte aufgedeckt haben.

Wo kann man auf der neuen Karte zocken? Wenn ihr die neue Karte erkunden wollt dann müsst ihr in den Schmelztiegel. „Trennung“ wurde in die zufällige Karten-Rotation des Schmelztiegels integriert, sodass ihr auf die Map über alle 6v6- und 3v3-Matches stoßen könnt.

Im Eisenbanner wird die Karte dann auch für den aus Destiny 1 übernommenen PvP-Modus „Rift“ genutzt, der mit dem ersten Eisenbanner-Event am 31. Mai startet.

Was sagt ihr zum Tweet von Bungies Community-Manager? Seht ihr seine Äußerung ebenso kritisch? Und wie sieht es mit der neuen Karte aus? Habt ihr „Trennung“ bereits selbst begutachtet? Dann berichtet uns gerne von euren Erfahrungen in den Kommentaren.