Ein neuer Modus soll das PvP in Destiny 2 retten – Reicht das aus?

Das neue TWaB für Destiny 2 ist erschienen und mit ihm endlich neue Ausblicke für das längst verstaubte PvP. Bungie ist sich sicher, dass ihre vorgestellten Änderungen den Schmelztiegel wieder auffrischen werden, doch was wird sich genau ändern und wird es tatsächlich für einen frischen Wind sorgen? Wir zeigen es euch!

Was sind die PvP-Highlights? Bungie offenbarte in seinem neuen TWaB vom 12. Mai viele kleinere Änderungen und Anpassungen des PvP. Es gibt jedoch auch größere Neuerungen, die das Entwicklerteam in den kommenden Seasons ins Spiel werfen will, damit Hüter sich darin austoben können. Auf diese Highlights könnt ihr euch freuen:

Neuer Modus in Season 17 – Rift

Eisenbanner wird zum großen Event

Neues PvP-Triumphsiegel – Diesmal für das Eisenbanner

Neue große PvP-Map in Season 17

Rückkehr der des Modus „Zonenkontrolle“

Darunter fallen auch kleinere Änderungen an, die jedoch nur einzelne PvP-Modi betreffen. Doch reichen all diese „Neuerungen“ aus oder handelt es sich hier vorwiegend um aufgewärmten Content?

Ein neuer Modus – Vorerst jedoch Zeitbegrenzt

Was ist das Problem im PvP von Destiny 2? Davon abgesehen, dass der PvP-Modus in Destiny 2 mit Cheatern und Hackern verseucht ist, beklagen viele Spieler auch den mangelnden Content. Es wird seit Jahren wenig Liebe in die vorhandenen Modi gesteckt und kaum bis gar keine neuen Inhalte geliefert.

So wird der neue Modus in Destiny 2 aussehen

Vieles fühlt sich dadurch sehr alt und lieblos an, da in den Augen der Community Bungie schon viel zu lange nichts für das PvP tut. Mit Season 17 soll sich nun aber ändern, laut den Entwicklern.

Das Eisenbanner soll einem großen Event ähneln, wie beispielsweise von Eva Levante. Lord Saladin wird während seines Events den Turm im Stile der Eisernen Lords schmücken und den neuen Modus „Rift“ darbieten. Im Gegenzug wird der Eventstil auch dafür sorgen, dass das Eisenbanner nur zwei Mal in Season 17 und kommenden Seasons erscheint:

Woche 2 (beginnt am 31. Mai)

Woche 8 (beginnt am 12. Juli)

Zusätzlich werdet ihr ein neues Triumphsiegel verdienen können, das dem knallharten Modus von Lord Saladin würdig ist. Hier kommt dannauch die eine neue Map, die sich die „Trennung“ nennt. Sie ist laut Bungie groß und befindet sich in der Umgebung in Savathûns Thronwelt.

Ein Blick auf die neue PvP-Map in Destiny 2, die in Season 17 startet.

Solltet ihr jedoch lieber auf neuen Loot oder neue ritterliche Rüstungen aus sein, müsst ihr euch noch gedulden. Die Entwickler haben bislang noch keine neuen Items bestätigt. Aber ihr könnt euch dennoch freuen, denn es werden wohl alte vergangenen Rüstungen und Kosmetiks des Eisenbanners wieder bei Lord Saladin erspielbar sein.

Bungie verwendet explizit die Bezeichnung „Kosmetiks“. Wer Destiny 2 kennt weiß, dass es sich hierbei vorwiegend entweder um Schader oder Ornamente handelt. Möglich also, dass Spieler die alten Rüstungen aus Jahr eins in Form von Ornamente verdienen können, die sehr selten sind.

Diese sind nicht nur themenbasiert, wie das Aussehen von Samurais, sondern heben sich auch von den Standardsets des Eisebanners ab. Viele Spieler hatten lange gehofft, diese Rüstungen eines Tages wieder erhalten zu können. Seid ihr also nur gespannt auf neue Anpassungsmöglichkeiten, könnte Season 17 im Eisenbanner einiges für euch bereithalten.

Reichen die Änderungen aus? Das ist schwer abzuschätzen, da jeder Spieler seine Schwerpunkte anders definiert. Einige Hüter möchten endlich ohne Cheater zocken können, andere wiederum möchte endlich mehr neue Maps oder brandneue Modi haben, die für Abwechslung sorgen können.

Betrachtet man die Änderungen, die Bungie vorbereitet hat, ist für jeden etwas geboten. Leider nicht in einem riesigen Maß jedoch Häppchenweise. Das Traurige daran ist aber, dass der „neue“ Rift-Modus in Season 17 zuerst nur im Eisenbanner vorhanden sein wird. Ihr habt also in Season 17 nur insgesamt 2 Wochen die Möglichkeit, den Rift-Modus während der beiden Eisenbanner-Events zu spielen.

Die Entwickler meinten, dass ihr erst zum vollen Genuss der Rifts kommen werdet, wenn Season 18 startet, da dieser Modus dann auch in die Rotation des Schmelztiegels implementiert wird. Zumindest kann die neue Map auf Herz und Nieren untersucht werden, da diese schon beim Release der 17. Season, ab dem 24. Mai, im Schmelztiegel vorhanden sein wird.

Was haltet ihr von den Neuerungen die Bungie für Destiny 2 vorbereitet hat in Bezug auf das PvP? Findet ihr die cool oder sind euch diese Ankündigungen zu wenig und ihr möchtet eigentlich noch viel mehr Maps und Modi im Schmelztiegel haben? Lasst uns eure Meinungen gerne in den Kommentaren da!