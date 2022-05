In Destiny 2 dominiert ein Kult-Raketenwerfer alle Aktivitäten – Wie lange noch?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie seht ihr das? Gehört ihr auch zu den Spielern, die das Gjallarhorn in jede Aktivität mitnehmen? Oder seid ihr vom exotischen Raketenwerfern schon so genervt, dass ihr es begrüßen würdet, wenn Bungie ein paar Korrekturen vornimmt? Sagt uns gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu.

Ein Nerf könnte das Gjallarhorn mit anderen Powerwaffen in Einklang bringen und dafür sorgen, dass Spieler wieder zu mehr Diversität in ihrem Powerwaffen-Slot finden.

Au c h Bungie sieht diese Entwicklung. In ihrem aktuellen Zustand ist der exotische Raketenwerfer wirklich sehr stark. Das Gjallarhorn ist seit Wochen die Nummer 1 bei den Powerwaffen.

Wo bekommt man das Gjallarhorn derzeit? Der exotische Raketenwerfer kam mit dem 30-Jahre-Bungie Paket Ende 2021 wieder ins Spiel zurück und sollte an vergangene Zeiten erinnern. Spieler müssen sich für seinen Erhalt zunächst das „30 Jahre Bungie“-Paket kaufen. Danach kann man recht zügig, im Rahmen der exotischen Quest „Alle Wölfe fliegen hoch“ im Dungeon „Sog der Habsucht“ an den Exo-Raketenwerfer und seinen Katalysator gelangen.

Das Gjallarhorn weiß, wie man Destiny dominiert: Der exotische Raketenwerfer ist nicht umsonst die berühmteste Waffe in ganz Destiny. Das ganze PvE in Jahr 1 von Destiny stand im Schatten des Gjallarhorns. Viele Teams verlangten, dass man die Waffe besaß. Ohne das Hörnchen durfte man damals teilweise gar nicht im Endgame mitmachen.

Insert

You are going to send email to