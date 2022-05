In Destiny 2 wollen Spieler eine neue Waffe jagen, doch Bungie hat es wohl vergeigt

In Destiny 2 locken derzeit die Hüterspiele 2022 mit einer neuen starken Waffe, die einen einzigartigen Vorteil bietet. Doch wer zum Start des Events schnell eine gute Roll ergattern wollte, wurde enttäuscht. Ein Bug hat sich eingeschlichen und sorgte dafür, dass Spieler weitere Varianten der Waffe nicht farmen können. MeinMMO sagt euch, was passiert ist.

Die Hüter in Destiny 2 haben sich aufgewärmt, um Platin-Strike-Medaillen für ihre Klasse zu verdienen. Neben diesem grundsätzlichen Klassenkampf war jedoch vor allem die neue Leere-Maschinenpistole „Der Titel“ eine interessante Karotte für die Spieler. Also schauten viele gestern Abend gleich bei den Hüterspielen 2022 vorbei.

„Der Titel“ hatte bereits vor dem Start von Hüter-Olympia für Aufsehen gesorgt.

Ihr Ursprungsperk „Stilvoller Herausforderer“ macht sie derzeit einzigartig. Er bewirkt, dass Kills mit dieser Waffe Klassenfähigkeitsenergie gewähren.

Als Leere-Waffe galt sie zudem als starke Konkurrenz zur „Trichternetz“, eine der derzeit stärksten Leere-Maschinenpistolen in Destiny 2.

Wie stark genau? Das wollten die Hüter natürlich selbst herausfinden und stellten sich bei Eva an, um die Hüterspiele-Quest „Klassenprimus“ zu bekommen und dann auch die erste Version der Maschinenpistole „Der Titel“ zu ergattern.

Die Waffe droppte zunächst auch wie geplant, nach Abschluss der Quest, jedem Spieler mit den Perks „Vorpal-Waffe“ und „Grabräuber“.

Doch danach war dann auch schon Schluss, denn ein Bug hat sich in die Hüterspiele 2022 eingeschlichen und für lange Gesichter gesorgt. „Vorpal-Waffe“ und „Grabräuber“ sollten die einzigen Perks bleiben, welche viele Spieler während der Hüterspiele 2022 von der Maschinenpistole erhalten konnten.

Diese Roll von „Der Titel“ konnte man bekommen, danach war Schluss.

Welcher Bug hat sich eingeschlichen? Wer nach der Quest bei Eva engagiert versuchte, weitere Rolls der Waffe zu farmen, wurde enttäuscht. Aufgrund fehlerhafter Dropraten konnte man außer dieser ersten Variante der Waffe keine weiteren Rolls erfarmen, und Bungie ist dieser Bug auch bereits bekannt.

Die Community-Managerin von Bungie, Liana Ruppert, meldete sich auf Twitter und bestätigte damit noch gestern Abend den Bug.

So informierte Bungie die Hüter über den Bug.

Die Spieler sind enttäuscht: Diese Information ist vor allem deswegen für die Spieler so enttäuschend, weil die Waffe für viele das einzige Highlight der Hüterspiele 2022 ist und genau das ist jetzt verbuggt.

Wer also seine Zeit in den Erhalt von so vielen Bronze-, Gold- und Platin-Medaillen wie möglich für die Waffe steckte, wurde nicht dafür belohnt. Für Platin-Medaillen ist der Aufwand dazu noch besonders hoch.

Spieler gaben viele Medaillen, um die Waffe zu erhalten, umsonst ab.

So schreibt der Spieler Ace935 auf Twitter zu seiner Erfahrung:

Ich habe ungefähr 3 Stunden zwischen legendären verlorenen Sektoren und der neuen Playlist gespielt, Lorbeeren verdient und Platin-Medaillen erhalten, […] und habe nichts außer der Questbelohnung bekommen. Ace935 via Twitter

Während der Spieler Captain Hugman gegenüber der Community-Managerin enttäuscht ergänzt:

Oh. Gut. Ich wünschte, ich hätte das früher gewusst. Danke aber, dass du uns das mitteilst. Captain Hugman via Twitter

Wann soll der Fehler behoben werden? Aktuell ist noch kein genauer Zeitpunkt bekannt, wann Bungie das Problem angehen wird. Derzeit bittet der Entwickler aber darum, Spieler sollen sich zunächst im Help-Forum von Bungie melden und ihre Erfahrung dort mitteilen, wenn sie die Waffe ebenfalls nicht erhalten haben.

Doch genau das sorgt für noch mehr Unmut bei den Spielern. So unterstellten frustrierte Spieler Bungie sogar Absicht hinter der schlechten Droprate.

Auf YouTube begründet der Spieler IoTheKingOfGames dies wie folgt:

Verbuggt? Eher so, als müsste man 1000 Stunden spielen, nur um eine zu bekommen. Es ist Absicht. Es dreht sich alles um das „Engagement“ der Spieler. Bungie ist gut darin. Natürlich ist es verbuggt. […] das ist ein wiederkehrendes Muster bei dieser Firma. IoTheKingOfGames via YouTube

Und der Spieler Yoshi Fenris ergänzt:

Sie sagen, dass jedes Mal, wenn etwas eine Chance von 0,00000001 % hat, zu fallen. Sie lügen und wollen nur, dass wir das Spiel ununterbrochen spielen, damit sie die „Engagement“-Statistiken ihren Investoren zeigen können. Yoshi Fenris via YouTube

Immerhin ist „Der Titel“ damit die erste Waffe in Destiny 2, die jeder Spieler in derselben Roll hat. So gibt es anscheinend wohl derzeit auch noch keinen Spieler, der durch eine perfekte Godroll der Waffe punkten kann. Dennoch hoffen die Spieler auf eine schnelle Behebung des Bugs. Sobald Bungie hierzu etwas mitteilt, werden wir diesen Artikel für euch natürlich updaten.

Berichtet in den Kommentaren doch bitte von Erfahrungen. Konntet ihr bei den Hüterspielen 2022 vielleicht, trotz Bug, weitere Rolls der Waffe „Der Titel“ bekommen oder hat euch der Bug ebenfalls heimgesucht? Lasst uns gerne auch wissen, wie euch die Waffe bis jetzt gefällt.