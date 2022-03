In Destiny 2 wollen alle gerade ein bestimmtes Scoutgewehr – So stark ist „Aishas Umarmung“

Als in Destiny 2 am Freitag die Prüfungen von Osiris (Trials) gestartet sind, konnten sich die Spieler die überarbeitete Meister-Variante von „Der Beschwörer“ erspielen. Doch stattdessen waren die Spieler viel eher auf der Jagd nach dem neuen Scoutgewehr „Aishas Umarmung“. MeinMMO sagt euch, was die Waffe so stark macht.

Um welche Waffe handelt es sich? In der Saison 16 hat Bungie zwei neue Waffen in den Trials-Lootpool gebracht. Darunter einen Rückkehrer: das beliebte Automatikgewehr „Der Beschwörer“ und ein neues Trials-Scoutgewehr „Aishas Umarmung“.

Eigentlich war „Der Beschwörer“ die Adept-Waffe für das aktuelle Trials-Wochenende, doch die Spieler fanden das neue Scoutgewehr wesentlich interessanter und fokussierten ihre ergatterten Engramme hauptsächlich darauf. Sie hatten schnell erkannt, dass „Aishas Umarmung“ in Season 16 eine unverzichtbare Beute ist.

Das Scoutgewehr besitzt ein Schnellfeuergehäuse, sodass es vollautomatisch feuert, mehr Munitionsreserven besitzt und ein erhöhtes Nachladetempo erhält, wenn die Waffe leer ist.

Es verfügt über eine 260er-Feuerrate, wie das bekannte Arkus-Scoutgewehr „Ausweichplan“.

Zudem verursacht es Leere-Schaden, sodass es hervorragend mit den Optionen für Leere 3.0 Fähigkeiten harmoniert.

Der PvP-Ursprungsperk aus den Trials „Eilfertigkeit“ verleiht der Waffe zudem passive Boosts, sodass Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite sich verbessern, wenn man das letzte noch lebende Mitglied des Einsatztrupps ist oder allein kämpft.

Durch das saisonale Artefakt und den Anti-Barriere-Scoutgewehr-Mod ist es nicht nur im PvP, sondern auch in PvE-Inhalten stark.

Diese Waffen sind neu im Trials-Pool der Season 16

Stark, aber nur mit den richtigen Perks: Ein paar Spieler haben jedoch den recht schwachen Perk-Pool bemerkt, sodass es für „Aishas Umarmung“ umso wichtiger ist, eine gute Perk-Kombi zu bekommen oder zu fokussieren. Wir sagen euch, auf was ihr euer Augenmerk richten solltet.

Godroll für Aishas Umarmung im PvP und im PvE

Die Vorteile im PvP wurden auf den Trials-Ursprungsperk „Eilfertigkeit“ aufgebaut, sodass ihr damit eine stabile aber auch präzise Waffe haben könnt, die in vielen Duellen als Sieger hervorgeht. Ihr könnt so mit den Scoutgewehr schmerzhafte Treffer landen und eurem Team einen Vorteil verschaffen.

So sieht unsere Empfehlung fürs PvP aus:

Aisha’s Umarmung – Empfohlene Perks fürs PvP

Lauf: „Pfeilspitzenbremse“ Für kontrollierten Rückstoß und deutlich erhöhtes Handhabungstempo.

„Pfeilspitzenbremse“ Magazin: „Großkalibergeschosse“ Damit Ziele weiter zurückgeworfen und die Reichweite leicht erhöht wird.

„Großkalibergeschosse“ Perk 1: „Perpetuum Mobile“ Verleiht der Waffe mehr Stabilität, bessere Handhabung und ein schnelleres Nachladetempo, wenn der Waffenträger in Bewegung ist.

„Perpetuum Mobile“ Perk 2: „Auge des Sturms“ Macht die Waffe präziser und verleiht eine bessere Handhabung, wenn die Gesundheit nachlässt.

„Auge des Sturms“ Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“. Dies verleiht der Waffe passive Boosts, sodass Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite sich verbessern, wenn man das letzte noch lebende Mitglied des Einsatztrupps ist oder allein kämpft.

„Eilfertigkeit“. Schadensabfall der Waffe: 38.33m / 79.53m

38.33m / 79.53m Nachladezeit: 2.03s.

So sieht unsere Empfehlung fürs PvE aus:

Aisha’s Umarmung – Empfohlene Perks fürs PvE

Speziell durch den aktuellen, saisonalen Mod „Anti-Barriere-Scout-Gewehr“ lässt sich die Waffe zu einer perfekten Dämmerungsoption für Spitzenreiter-Strikes nutzen. Dreifach und Vorpal-Waffe bieten eine bewährte Kombination, die sowohl Munition als auch Schaden gewährt. Damit sind die Schilde von Champions leicht zu beseitigen. Fokussierte Raserei wäre unsere zweite Empfehlung. Hier braucht es jedoch genug Präzisionstreffer, um zum einen „Dreifach“ auszulösen und dann auch „Fokussierte Raserei“ zu aktivieren.

Lauf: „Kannelierter Lauf“ Für bessere Handhabung und leicht erhöhte Stabilität.

„Kannelierter Lauf“ Magazin: „Panzerbrechende Geschosse“ Zusätzlicher Schaden an Schilden von Kämpfern verursachen und Ziele überdurchschnittlich durchdringen plus eine leichte Erhöhung der Reichweite.

„Panzerbrechende Geschosse“ Perk 1: „Dreifach“ Damit euch schnell erzielte Präzisionstreffer ein Projektil ins Magazin zurückgeben.

„Dreifach“ Perk 2: „Vorpal-Waffe“ Um erhöhten Schaden gegen Bosse, Fahrzeuge zu haben.

„Vorpal-Waffe“ Optional Perk 2: „Fokussierte Raserei“ Das sorgt dafür, wenn mit der halben Ladung des Magazins Präzisionsschaden erzielt wird, erhält diese Waffe Bonusschaden. Der Schusszähler wird zurückgesetzt, wenn die Waffe nachgeladen oder verstaut wird.

„Fokussierte Raserei“ Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“. Dies verleiht der Waffe passive Boosts, sodass Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite sich verbessern, wenn man das letzte noch lebende Mitglied des Einsatztrupps ist oder allein kämpft.

„Eilfertigkeit“. Schadensabfall der Waffe: 38.33m / 79.53m

38.33m / 79.53m Nachladezeit: 2.22s

Wie erhält man die Waffen? Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rangsystem. Wenn ihr eure das neue Scoutgewehr „Aishas Umarmung“ einmal aus einem Engramm erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme beim 14, Heiligen gezielt darauf fokussieren.

Bitte bedenkt: Natürlich ist das nur unsere persönliche Godroll-Empfehlung für „Aishas Umarmung“. Eine gute Roll ist in Destiny 2 inzwischen auch eine Frage der persönlichen Vorlieben und kann daher variieren. Wir haben mit unseren Perk-Empfehlungen jedoch versucht, die Vorteile der Waffe optimal zu unterstützen.

Diese Eisenbanner PvP-Waffen könnt ihr bald jagen

Bereits in der nächsten Woche, wenn das Eisenbanner zurückkehrt, kommen dann weitere Waffen ins PVP, die gejagt werden wollen. Darunter ein neues Schwert und eine neue Handfeuerwaffe.

Das sind die beiden neuen Waffen im Eisenbanner.

„Schrei des Grenzlandes“ ist eine 180er-Solar-Handfeuerwaffe, die mit „Ruhige Hände“, „Unaufhaltsamer Nachlader“ oder „Eisenspannung“ droppen kann, um die Reichweite der meisten Handfeuerwaffen im Spiel zu überschreiten.

ist eine 180er-Solar-Handfeuerwaffe, die mit „Ruhige Hände“, „Unaufhaltsamer Nachlader“ oder „Eisenspannung“ droppen kann, um die Reichweite der meisten Handfeuerwaffen im Spiel zu überschreiten. „Messers Schneide“ ist das erste Leere-Schwert, das mit „Kettenreaktion“ droppen kann oder den Perks „Urquell“ sowie „Unnachgiebig“.

Ursprungsperk auch bei Eisenbanner-Waffen: Beide Waffen werden zudem den neuen Ursprungsperk „Schleichender Wolf“ besitzen. Während der Jagd gewähren mit dieser Waffe erzielte Todesstöße ein verbessertes Radar und entfernen den Spieler aus dem gegnerischen Radar.

Wie erhält man die Waffen? Die Waffen werden über das PVP-Event Eisenbanner erhältlich sein. Es wird alle 4 Wochen in Destiny 2 veranstaltet, als Kontrast zu den Trials. Die Waffen werden euch direkt aus den Eisenbanner-Quests droppen, so wie ihr damit voranschreitet, denn Lord Saladin wurde noch nicht auf das neue Rufrangsystem umgestellt. Ihr könnt die Waffe daher nur noch zufällig aus Engrammen bei Lord Saladin, nach Abschluss der Eisenbanner-Quest erhalten.

Was haltet ihr vom neuen Trials-Scoutgewehr? Konntet ihr „Aishas Umarmung“ bereits ausprobieren? Was sind eure bevorzugten Rolls und warum? Lasst die Community in den Kommentaren wissen, wie eure persönliche Perk-Empfehlung für das neue Trials-Scoutgewehr aussieht.

Falls PvP-Waffen nicht so euer Ding sind, können wir euch diese PvE-Waffen empfehlen. Auch sie haben einige Vorteile, gegenüber den Standard-Waffen in Destiny 2.