Nur Experten in Destiny 2 kennen all diese 10 Waffen aus Witch Queen – Bist du einer?

Und wie sieht euer Ergebnis aus? Habt ihr alle Waffen erraten können oder sind euch die Waffen doch zu neu und noch nicht in eurem Gedächtnis verankert? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr auch alle Waffen besitzt, die wir euch aufgelistet haben!

In der aktuellen Season 16 gibt es alleine 108 einzigartige exotische Waffen in Destiny 2. Laut Datenbank sind mittlerweile 1,046 unterschiedliche Schießeisen verfügbar. Auch in der aktuellen Season gibt es wieder neue und einzigartige Waffen zu ergattern:

Mit Witch Queen kamen in Destiny 2 viele neue Schießeisen in die Welt des Loot-Shooters. Wir haben für euch ein Quiz erstellt, indem ihr die Silhouetten einiger neuen Waffen sehen und raten könnt, welche Waffen das sind. Kennt ihr sie alle?

