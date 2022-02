Destiny 2: Alle wichtigen Infos zur Season 16 – Artefakt, Powercap und Exos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Gibt es noch mehr Dinge zu beachten? In Season 16 erwartet die Hüter darüber hinaus noch eine geheime Exo-Waffe, die an eine Mission gebunden ist und die bekannten Hüterspiele. Viele neue Rüstungen und Season-Waffen. Wann jedoch diese Events stattfinden werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Ihr müsst also einiges an Zeit investieren, um das Hardcap von 1560 zu erreichen.

Was passiert in den Schlachtfeldern? Hüter werden damit beauftragt, in den neuen Schlachtfeldern für Ordnung zu sorgen. Dabei müssen die Leutnants von Savathûn eingefangen und in den H.E.L.M im Turm gebracht werden. Dort werden sie von den Psions der Kabalprinzessin untersucht. Spieler müssen die Powerstufe 1500 besitzen, um die Aktivität zu starten.

Wann endet Season 16? Season 16 startete gemeinsam mit Witch Queen am 22. Februar 2022 und endet genau am Dienstag, dem 24. Mai 2022.

Was ist das für eine Season? Destiny 2: Witch Queen feiert nicht nur seinen großen Moment , sondern zusätzlich erschien auch die neue Season 16. Mit ihr kommen neue Aktivität und Waffen in den Loot-Shooter, sowie eine zusätzliche Story. Welche Inhalte euch erwarten werden und wann die Season endet, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Destiny 2 : Witch Queen erscheint nicht nur mit einer neuen Story, sondern auch mit einer neuen Season. Saison der Auferstanden sorgt erneut für Kabalpräsenz. Diesmal jedoch auf friedlicher Basis. Was die Hüter in der neuen Season erwarten dürfen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

