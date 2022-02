Der bekannteste Experte zu Destiny 2 hat eine klare Meinung zu Witch Queen

Destiny 2: Witch Queen wurde am 22. Februar veröffentlicht und genießt nicht nur einen reibungslosen Start, sondern auch viel positive Stimmung was die Kampagne angeht. Sogar der bekannteste Experte von Destiny „Datto“ hat sich zu Wort gemeldet.

Wer ist Datto? Datto gehört zu den Urgesteinen der Destiny-Community. Er war seit Anbeginn dabei und fertigte unzählige Videos über Vergleiche von Waffen und Stats an. Er gilt in der Community als ein Experte und Profi im Loot-Shooter. Datto streamt vorwiegend auf Twitch und fertig für YouTube viele Analysen für Themen in Destiny an. Da Witch Queen veröffentlicht wurde, war Datto dabei und hat sogar die Story angezockt.

Die beste Destiny-Kampagne überhaupt

Dattos Meinung ist eindeutig: Er beschreibt die Story als die beste Destiny-Kampagne, die es jemals gab. Wer Destiny kennt, weiß, dass die Story-Missionen einem Muster folgen. Lande auf Planet Mars, Töte die Gegner, Untersuche ein unbekanntes Signal.

Diese Missionen dauern in der Regel 10–15 Minuten und wiederholen sich in einer Kampagne dauernd, was echt langweilig sein kann. So war es, bis Witch Queen erschien.

Im neuen DLC ähnelt jede Mission einem Mini-Dungeon, in dem ihr pro Schritt eine Belohnung erhaltet und dazu animiert werdet, weiterzumachen. Bungie hat sein stereotypes Missionsmuster gebrochen und mit Witch Queen etwas Neues erschaffen, das sogar Datto beeindruckt.

Was sagen andere Spieler? Die Story kommt nicht nur beim Experten gut an, auch unsere freie Autorin auf MeinMMO und User auf YouTube finde die Story endlich lohnenswert, fesselnd und geschmeidig.

Dabei meint YouTube-User Dylan Corbett folgendes:

Legendäre Solo-Kampagne abgeschlossen. Eine der besten Destiny-Erfahrungen, die ich je hatte. Diese Enthüllung am Ende hat mich einfach auf so viel mehr Destiny gehyped.

Solltet ihr also noch nicht mit Destiny 2 angefangen haben und ihr möchtet endlich den Zauber verspüren, den der Loot-Shooter ausstrahlt, solltet ihr mit Witch Queen definitiv anfangen. Die Hüter haben hier einiges zu verarbeiten und für die Zukunft spannt Bungie hier eine Story, die, nach aktuellem Stand, vielleicht die beste erzählerische Story werden kann, welche man je in einem Shooter erleben konnte.

Gab es Komplikationen zum Start? In den vergangenen Releases, wie Beyond Light und Shadowkeep, wurden Spieler in lange Warteschlangen verfrachtet. Dabei konnte man trotz erfolgreichen Einloggens nicht lange zocken, da man oft mit Fehlermeldungen wie „Calabrese“ und „Baboon“ gekickt wurde.

Doch Bungie hielt sein Wort und der Release wurde für alle Hüter zu keiner Achterbahn. Es gab kurze Warteschlangen und die Fehlermeldungen wurden auch reduziert. Nur die Ps4-Spieler mussten durch einen Fehler im System den Loot-Shooter erneut herunterladen, doch trotz dessen lief alles reibungslos. Viele Spieler auf Twitter bedankten sich noch am Abend für diesen reibungslosen Ablauf bei Bungie.

Wie ist denn eure Meinung zur neuen Kampagne von Destiny 2? Findet ihr sie gut und seid genau derselben Meinung wie Datto? Oder wollt ihr das alte Story-Muster zurück? Lasst es uns wissen!