Destiny 2: Weekly Reset am 22.02. – Willkommen am Hof der Witch Queen

Endlich ist in Destiny 2 der langersehnte Start von der neuen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ gekommen. Während die Server heute den ganzen Tag offline waren, ist die Spannung bei den Hütern immer größer geworden. Doch auch wenn noch einige Dinge unbekannt sind, verraten wir euch, was euch bei den Aktivitäten in dieser Woche erwartet.

Das passiert diese Woche: Die Hüter werden heute das erste Mal die neue Kampagne von Witch Queen spielen. Der neueste Trailer hat bereits unsere Kooperation mit den Kabalen bestätigt und so werden beide Rassen in der neuen Season 16 Seite an Seite kämpfen. Falls ihr ihn noch nicht kennt, verlinken wir euch den Trailer hier:

Ansonsten werden die Hüter heute auch das neue Waffen-Crafting erlernen. Bungie wird euch dafür die ersten Materialien schenken. Nach dem Crashkurs könnt ihr dann bald schon eigene Wunschwaffen schmieden, die ihr dann aber auch selbst „bezahlen“ müsst.

Dazu erwarten euch auch interessante neue Exotics mit vielfältigen Fähigkeiten und interessante Waffen:

Auf dem Mars erkundigen sich die Hüter, was sie in Witch Queen erwartet.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 22.02. bis zum 01.03.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Die Scharlach Festung , auf dem Mond Als ersten Strike in der neuen Season 16 erwartet euch eine weitere Hexe in Ihrer Festung. Hashladun, die Tochter von Crota, hat das rote Schar-Bollwerk entworfen, um die Energien der Pyramide zu nutzen, die im Abgrund darunter begraben liegt. Ihr sollt sie im Strike aus ihrem Refugium vertreiben und die Nachkommen von Oryx weiter ausdünnen.

, auf dem Mond Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Leere-Versengen Stasis-Brand Geerdet Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.



Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet die Challenge „Das einzige Orakel für dich“ statt. Eine knackige Sache und etwas anspruchsvoller. Ziel ist es, jedes Orakel nur einmal abzuschießen. Gute Absprache und Organisation sind also unverzichtbar.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe „Praedyths Rache“. Das Scharfschützengewehr kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot.

Die Rüstungsfokussierung im Raid ist diese Woche: Stärke

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik Kontrolle

Aszendenten-Herausforderung:

Petra Venj hat diese Woche die 2. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 16 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Auferstandenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.560. Damit ist das Powerlevel zum Start des DLCs um +230 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 15 gestiegen. Allerdings werden alle Spieler auch auf ein Grund-Powerlevel 1.350 angehoben zum Start.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.560:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Besiege Champions in der „PsiOp-Schlachtfelder-Playlist

Imperiums-Jagd (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

In der neuen Erweiterung wird es viele Cosmetics zu entdecken geben. Schaut also direkt bei Tess vorbei, was sie neues im Angebot hat. Wie wäre es beispielsweise mit diesem schicken Sparrow „Beständige Geschwindkeit“ von Omolon.

Diese Woche im Angebot im Everversum

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotische Geste “Anständig bleiben”

Exotische Geisthülle “CLVS-241-Hülle”

Exotischer Sparrow “Beständige Geschwindigkeit”

Exotische Schiff “Schar-Zertrümmerer”

Exotisches Waffenornament „Die alte Art“ für die exotische Sniper „Wolkenschlag“

Legendäre Geste „Ich ergebe mich“

Legendäre Geist-Projektion “Skorpion-Projektion”

Shader “Jacarini”, „Sicherheit geht vor“, „Chalcos Pracht“ und „Blutiger Zahn“

Habt ihr es schon geschafft, euch einzuloggen? Falls nicht, schaut in unserem Ticker vorbei. Wir halten euch zum Stand der Server auf dem Laufenden und sind live dabei, wenn die Hüter zum ersten Mal mit Ikora Rey die Thronwelt von Savathun betreten.