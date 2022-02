Bei Destiny 2 steht die letzte große Downtime vor Witch Queen an, bevor die Spieler in Witch Queen und die neue Season 16 starten werden. MeinMMO wird den Serverdown kontinuierlich für euch begleiten und informiert euch auch vorab zu den genauen Zeiten.

Morgen Abend ist es endlich so weit. Die neueste Erweiterung von Destiny 2 startet und die Spieler haben darauf wirklich lange warten müssen. Witch Queen wird erzählerische Fäden auszahlen, die bis zum ersten Destiny und „König der Besessenen“ zurückreichen. Bevor ihr jedoch in Season 16 loslegen könnt, Savathuns Plan zu durchkreuzen, wird es noch einen Server Down geben.

Das müsst ihr heute wissen: Es wird zunächst einen „Server Down“ geben, der in Deutschland dem 22. Februar um 04:00 Uhr beginnt. Danach sind die Server von Bungie satte 14 Stunden offline. Ihr könnt also bis zum Abend somit erstmal kein Destiny 2 mehr spielen.

Aber keine Sorge, es gibt währenddessen einen Preload, sodass ihr die neuen Inhalte des neuen DLCs Witch Queen und der kommenden Season 16 bereits während des Server Downs herunterladen könnt. Ihr solltet also pünktlich zum Start ready seid.

Wann beginnt der Preload genau? Der Preload für Witch Queen wird am 22. Februar um 04:00 Uhr auf allen Plattformen verfügbar sein. Wie viel Speicherplatz das Update 4.0.0.1 dann genau benötigt wird, ist noch nicht bekannt.

Davor wird zudem noch eine längere Downtime von Destiny 2 stattfinden. Hierfür plant Bungie derzeit etwas mehr als 14 Stunden ein, die ihr ebenfalls berücksichtigen solltet.

Wartung am 22.02. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind für Witch Queen wichtig:

Am Dienstag, dem 22. Februar, werden die Server um 03:45 Uhr offline genommen. Ihr könnt Euch dann nicht mehr einloggen und einige Dienste auf Bungie.net sind auch nicht mehr verfügbar.

Ab 04:00 Uhr am 22. Februar wird dann die Vorabversion für Witch Queen und das Update 4.0.0.1 auf allen Plattformen zur Verfügung stehen.

Geplant ist, dass die Destiny-2-Server am 22. Februar, 18:00 Uhr wieder online gehen. Sofern dann alles klappt, werdet ihr danach das Update 4.0.0.1 auf allen Plattformen und Regionen spielen können. Die neue Erweiterung geht also dann live.

Am 22. Februar um 19:00 Uhr soll die Wartung von Destiny 2 planmäßig abgeschlossen sein.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Bungie hat auf Twitter bereits darauf hingewiesen, dass am Starttag die API für eine Weile offline sein wird, was die Möglichkeit einschränkt, Items über die Companion App oder andere Apps von Drittanbietern zu übertragen. Plant also am besten heute schon vor und werft eure Lieblingswaffen auf den Charakter, mit dem ihr in Witch Queen starten wollt.



Ihr müsst zudem damit rechnen, dass sich die Zeiten nochmal ändern könnten und dass es auch zu Warteschlangen beim Login kommen kann.

Info für PS4-Spieler: Bungie hat zudem darauf hingewiesen, dass Spieler, welche die PS4-Version von Destiny 2 spielen, alle zugehörigen erforderlichen Destiny 2-Inhalte erst herunterladen müssen, bevor sie The Witch Queen spielen können. Weitere Informationen dazu findet ihr im letzten TWaB-Blogartikel von Bungie.

Das bringt das Update heute: Im Vorfeld hat Bungie bereits eine Preview zu den Veränderungen durch das für Update 4.0.0.1 gegeben (via Bungie.net). Das wurde angekündigt:

Patch Notes für Hotfix 4.0.0.1 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Was sich darüber hinaus noch verändert, wird Bungie in den offiziellen Patch Notes veröffentlichen. Diese sollten also voraussichtlich am 22. Februar gegen Abend herauskommen. Sobald uns diese vorliegen, werden sie für euch hier umgehend ergänzen.

Freut ihr euch, dass es endlich losgeht? Wie startet ihr persönlich ins neue DLC? Berichtet uns gerne, was eure Clans oder eure Freunde zum Start so geplant haben. Oder seid ihr ganz entspannt, versucht euch nicht spoilern zu lassen und startet erst am Mittwoch in Witch Queen richtig durch?