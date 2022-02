Neue Spieler verstehen Destiny 2 nicht mehr – So soll es jetzt einfacher werden

Wer bisher in Destiny 2 einsteigen wollte und zum ersten Mal spielte, musste erst viele Anleitungen studieren, um zu verstehen, was wo zu finden ist. Mit Witch Queen will Bungie dieses Problem nun lösen und es neuen Spieler einfacher machen, ins Spiel einzusteigen. MeinMMO hat sich die geplanten Veränderungen angesehen.

In den vergangenen Jahren hat sich Destiny 2 häufig mit dem Erlebnis für langjährige Spieler beschäftigt. Auch Witch Queen bietet durch die legendären Kampagnen Content, der erst einmal nur für erfahrene Spieler interessant ist.

Bungie hat jedoch für die kommende Erweiterung auch eine recht große Überarbeitung des Erlebnisses für neue New-Light-Spieler angekündigt. Etwas, das in den Augen vieler Spieler schon lange überfällig war.

Das Universum ist riesig und nichts darin einfach: Für New-Light-Spieler ist es aktuell noch eine große Hürde ins Spiel einzusteigen und vor allem die Geschichte nachträglich komplett zu verstehen. Auch die Nutzung der Fähigkeiten ist beim Onboarding in Destiny 2 nicht einfach. Die Komplexität und die fehlenden Erklärungen dafür konnten neue Spieler beim Einstieg ins Spiel schnell überfordern.

Eine große Anzahl an Fähigkeiten, Aspekten und Fragmenten

Viele Rüstungs-Mods greifen mit Fähigkeits-Mechaniken ineinander.

Neue Spieler nutzen kaum eigene Builds und nur selten die vielfältigen Mods

Die Story in Missionen ist für Einsteiger oft zusammenhanglos und schwer nachvollziehbar

Witch Queen ist vielleicht die letzte Chance, das Universum zu verstehen

Destiny-Fans sind für Bungie eingesprungen: Diese offensichtliche Lücke wurde in den letzten Jahren von langjährigen Destiny-Fans geschlossen. Clan-Chefs, YouTuber, Veteranen von Destiny 1 und 2. Im Grunde alle diejenigen, welche die vollständige Story von Destiny kennen, sind für Bungie eingesprungen und haben Neuen Lichtern ins Spiel geholfen, Mechaniken, Story und Builds erklärt.

Auch MeinMMO hat im Oktober 2021 auf dieses Problem von neuen Spieler aufmerksam gemacht:

Das soll sich zu Witch Queen jetzt ändern: Wie Blake Battle, Project Lead bei Bungie, gegenüber MeinMMO mitgeteilt hat, ist das für den Entwickler „definitiv eine Herausforderung“. Man ist sich schon länger bewusst, dass „die Breite und Tiefe einer einzigen sich ständig weiterentwickelnden Welt oft mit dem Preis der Komplexität verbunden sein kann.“ Das war womöglich auch der Grund, warum Bungie das Erlebnis für neue Spieler nun überarbeitet.

Das ist die erste Mission jedes neuen Hüters

Neue Einstiegskampagne erklärt bald wichtige Fähigkeiten

Derzeit sind die New Light-Erfahrung und der Zielort „Kosmodrom“ der Ort, wo Bungie seine primären Onboarding-Mechanismen für neue Spieler einbringt. Dort lernen Spieleinsteiger die Grundlagen des Gameplays sowie die Abläufe innerhalb von Destiny 2.

Neue OnBoarding-Kampage ab dem 22. Februar: Für Witch Queen wird Bungie ein aktualisiertes Onboarding hinzufügen. Die Spieler sollen dadurch nicht nur die neuen Unterklassen des Leere 3.0 Updates, sondern auch die Stasis-Unterklassen, erlernen.

Spieler erlernen in der Kampagne „Neues Licht“ die ersten Aspekte und Fragmente

Die folgende „Schisma“-Mission enthält die Quest „Learning Light“, die ihnen die Anwendung der Unterklassenfähigkeiten beibringt.

Weitere Aspekte und Fragmente können durch einen Besuch bei Ikora Rey im Turm freigeschaltet werden.

Bisher begannen die verschiedenen Charaktere, Titanen, Jäger und Warlocks, mit unterschiedlichen Fähigkeiten (Jäger Solar, Warlocks Leere, Titanen Arkus). Das wird sich zu Witch Queen ebenfalls ändern. Alle Klassen werden einheitlich mit der Leere-Unterklassenfähigkeiten beginnen.

Die Story wird im Spiel über eine Timeline erklärt

Neue Spieler in Destiny 2 haben seit kurzem auch die Option alle Storyelemente innerhalb des Spiels nachzuvollziehen.

Zeitleiste gibt einen kompakten Story-Überblick: Bungie hat auf der zentralen Karte eine Zeitachse eingerichtet. Interessierte Spieler können sich darüber die verschiedenen Ereignisse in der Geschichte ansehen, nachvollziehen und auch zeitlich einordnen.

Dabei handelt es sich zwar um einen ziemlich kompakten Überblick zu allen Inhalten seit dem Erwachen des Reisenden. Doch zumindest für eine große Einordnung der Geschehnisse ist das ein Schritt, das Erlebnis für neue Spieler weiter zu verbessern. Hier ist es auch nicht ausgeschlossen, dass die Übersicht vielleicht sogar noch erweitert wird.

Die Zeitachse kann im Spiel angeschaut werden

Interaktive Trailer nehmen Spieler mit in die Vergangenheit: Für Witch Queen hat Bungie zudem noch anderweitig nachgebessert und die Vergangenheit von Destiny 1 und 2 damit ansprechender verpackt. So wurde erst vor kurzem ein interaktiver Trailer veröffentlicht, der Storyinhalte zu Witch Queen auf spannende Art und Weise zusammenfasste.

Das erwartet euch in Witch Queen noch: Wenn ihr euch trotzdem noch unsicher seid, ob sich der Einstieg zu Destiny 2: Witch Queen für euch lohnt, haben wir hier eine kurze Video-Zusammenfassung zu den neuen Inhalten für euch:

Bungies Projektleiter Blake Battle fasste das gegenüber MeinMMO so zusammen:

Die Hexenkönigin markiert das siebte Jahr der Destiny-Erweiterungen und zahlt erzählerische Fäden aus, die bis zum ersten Destiny und The Taken King zurückreichen. Die narrativen Themen, die in der [Witch Queen] Veröffentlichung behandelt werden, sind der Kern von Destiny, und sie wurden so geschrieben und strukturiert, dass wir glauben, dass dies ein großartiges narratives Onboarding für neue Spieler ist.

Seine persönlich wichtigste Empfehlung an interessierten Spieler lautet daher:

Für einen MMO- oder FPS-Spieler, der sich für Destiny interessiert, wäre mein wichtigster Ratschlag, die Hexenkönigin-Kampagne zu spielen. Blake Battle, Project Lead bei Bungie gegenüber MeinMMO

Was sagt ihr zu den geplanten Änderungen für neue Spieler? Findet ihr, das ist ausreichend? Was würdet ihr an der Zeitleiste oder dem NewLight verändern? Würdet ihr die alten Inhalte gerne noch einmal spielen? Oder reicht euch der Rückblick. Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.