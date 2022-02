In Destiny 2 wurde erneut ein TWaB veröffentlicht und dieser zeigt nicht nur genauere Einblicke in die neuen Rüstungs-Exos, sondern auch Details zu Leere 3.0 und der neuen harten Kampagne aus dem Hause Bungie. Wir zeigen euch alle Details zu den neuen Informationen.

Was wurde veröffentlicht? Wie jeden Donnerstagabend wird ein neuer TWaB-Post (“This Week at Bungie”) von Bungie veröffentlicht. Dieser beinhaltet meist Informationen zur laufenden Season, aber auch zukünftige Ankündigungen und Teaser zu neuen Inhalten, die in den kommenden Wochen erscheinen werden.

Hier veröffentlichte Bungie jetzt neue Bilder zu den erscheinenden Exotics und erläuterte dabei auch die Funktionen der einzelnen Rüstungen. Leere 3.0 scheint so, als ob auch Anfänger davon nicht überfordert werden, um auch eigene Builds auszuprobieren.

Darüber hinaus wird Witch Queen mit einem neuen, harten Storymodus veröffentlicht, der für erfahrene und Endgame-Spieler gedacht ist. Stellt ihr euch der Herausforderung und besteht die zur Verfügung stehenden Missionen, winken euch viele Belohnungen.

Harte Kampagne, aber dafür besseren Loot

Savathûns Thronwelt

Da die Community mehr Herausforderung haben wollte, entschieden sich die Entwickler dazu, die Legendäre Kampagne ins Leben zu rufen. Mit ihr können Hüter die Story von Witch Queen erneut auf einer höheren Schwierigkeitsstufe mit vielen Modifikatoren zocken und profitieren automatisch von mehr Loot.

Welchen Loot kann ich erwarten? Da die legendären Versionen der Storymissionen herausfordernder sind, werdet ihr durch sie besser belohnt. Dabei hat Bungie folgende Belohnungen festgesetzt:

Doppelten Kistenloot aus 1 – 3 extra Truhen pro abgeschlossene Mission

Spieler, die auf der Stufe „Legendär“ spielen, können die Thronwelt-Rüstung schneller erspielen und freischalten

Dabei meint Bungie, dass ihr durch höheres eingegangenes Risiko auch höhere und somit bessere Belohnungen verdient habt.

Was bekomme ich beim Abschluss aller Missionen? Ihr werdet auch belohnt, wenn ihr alle Missionen abgeschlossen habt, also mit der kompletten Legendären Kampagne durch seid. Dabei winken euch folgende Belohnungen:

Ein neues Emblem, um euren Ehrgeiz zu symbolisieren

Ein abgeschlossener Triumph, den ihr für das Siegel der Thronwelt benötigt

Ein Rüstungsset mit einem Lichtlevel über dem Softcap (1520 Lichtlevel)

Acht Upgrademodule

Die neuen Exo-Rüstungsteile, die bisher nur in den verlorenen Sektoren erfarmbar sind

Exklusive Bungie-Belohnungen

Neue Exos und ihre Funktionen

Auch mit Exos wird in Witch Queen nicht gespart und Bungie hat einige mehr davon im neuen TWaB enthüllt. Jede der Klassen erhält zwei neue Rüstungsteile, die ihr dann durch verlorene Sektoren, aber auch durch das Abschließen der kompletten Legendären Kampagne freischalten könnt.

Die Loreley-Pracht – Titanhelm

Was kann das Exo? Werdet ihr kritisch verwundet und habt die Sonnenbezwinger-Super ausgerüstet, kreiert ihr einen Sonnenfleck. Dieser Fleck heilt und spendiert euch eine erhöhte Granaten- und Nahkampfaufladung. Einen Schadensbonus erhaltet ihr auch noch obendrauf.

Raureif-Z – Titan-Brustschutz

Was kann das Exo? Dieser Brustschutz sorgt für eine riesige Stasiswand, wenn ihr eine Barrikade benutzt. Diese Wand wächst aus dem Boden und verteilt sich wild in die Richtung, in der ihr gerichtet seid.

Gegner, die sich in der Nähe der Stasiskristalle befinden, werden verlangsamt und eingefroren. Dabei haltet ihr und eure Kollegen eine erhöhte Nachladerate, Stabilität und Handhabung für eure Knarren.

Sekante Filamente – Warlock

Was kann das Exo? Das Exo gibt den Warlocks den Perk des Verschlingens, wenn ihr ein stärkendes Rift einsetzt. Damit könnt ihr Gegner töten und gleichzeitig euer Leben auffüllen. Hüter, die sich im Rift befinden bekommen, auch die Fähigkeit Gegner und Champions zu stören. Falls dieses Exo also keine PvP-Spieler erschrecken wird, werden sicherlich die Champion davor erzittern.

Osmiomantie-Handschuhe – Warlock

Was kann das Exo? Diese Handschuhe geben euch eine zweite Ladung der zielsuchenden Stasisgranate. Dabei erhalten eure Granaten eine längere Zielsuche und solltet ihr einen Gegner treffen erhöht sich die Regeneration eurer Granatenfähigkeit.

Fäule-Ranger – Jägerhelm

Was kann das Exo? Dieser Helm für die Arkusjäger reflektiert den Gegnerschaden zurück zum Erzeuger und generiert dabei Lichtsphären des Lichts. Eignet sich hervorragend gegen Orger oder Hexen.

Erneuerungsgriffe – Jäger-Handschuhe

Was kann das Exo? Diese Handuschuhe geben dem Jäger einen erhöhten Radius was die Frühlichtgranate angeht. Ihr besitzt also eine Granate mit größerem Wirkungsbereich und Spieler, die sich in dieser Granate befinden, bekommen weniger Schaden von außerhalb.

Gegner, die sich in der Granate befinden, ballern auch mit weniger Schaden. Eignet sich gut, falls ihr ein spezielles Ziel extra schwächen möchtet.

Leere 3.0 – Anfängerfreundlich und einfach für neue Lichter

So sieht das Menü aus für Leere 3.0

Was hat Bungie verändert? Da Stasis ein neues Element im Destiny 2 Universum war, mussten all Spieler Aspekte und Fragmente der neuen Kraft erlernen. Das benötigte jedoch Zeit und sorgte bei Spielern, die all ihre drei Hüterklassen hochzogen, in der Vergangenheit für Frust.

In Witch Queen werden die Hüter jedoch keine Zeit verschwenden und Veteranen werden sofort Zugriff auf die meisten Aspekte und Fragmente der Leere haben. Einige davon werden jedoch erst nach dem Abschluss bestimmter Missionen freischaltbar sein.

Somit können langjährige Spieler, die vor Witch Queen gezockt haben, sofort loslegen und ihr Wunschbuild kreieren, ohne durch stupides Gegrinde aufgehalten zu werden.

Wie steht es mit den Anfängern von Destiny 2? Dabei hat Bungie sich auch etwas einfallen lassen, und zwar sie können die Ultis und verschiedenen Elemente ganz einfach durch die Anfangsquest erlangen. Schritt für Schritt wird ihnen erklärt, wie die Ultis funktionieren und wie man am besten die Aspekte und Fragmente der Leere 3.0 einsetzt.

Damit möchte Bungie für ein neues einsteigerfreundlicheres Destiny 2 sorgen, damit auch Anfänger nicht davor abgeschreckt sind neue Dinge auszuprobieren. Auch im neuesten, interaktiven Witch-Queen-Trailer, bekamen die Hüter jetzt einen Crash-Kurs in Sachen Story. Bungie arbeitet anscheinend daran, das Einstiegserlebnis auch für neuen Spieler zu verbessern.

Was haltet ihr von den neuen Informationen? Findet ihr sie interessant und seid ihr dadurch mehr gehyped? Oder wollt ihr endlich die neuen Exos erspielen, die coole Perks bereithalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!