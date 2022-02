Hüter in Destiny 2 fürchten, dass ein neues Exotic das PvP ruinieren wird

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von dem Exo? Habt ihr auch die Befürchtung, dass die Hüter bald einer neuen Meta gegenüberstehen werden oder glaubt ihr der Jäger wird dennoch die dominierende Klasse im PvP bleiben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Falls also diese Exo im PvP sein Unwesen treiben wird, wird Bungie sich eventuell Zeit lassen bis diese generft oder aktiviert werden. Sollte das Exo also funktionieren, wird der Schmelztiegel bald einen neuen Anstrich verpasst bekommen und einiges auf den Kopf stellen.

Was sagen die Hüter? In reddit wird wild diskutiert. Vor allem die Tatsache das Bungie sehr lange gebraucht hat bis überhaupt das Exo “Mantel der Kampfharmonie” freigeschaltet wurde, lässt Hüter nur übles erahnen. Dabei meint ein User folgendes:

Könnte das Exo eine Bedrohung darstellen? Vergleicht man in Beyond Light das Exo “ Mantel der Kampfharmonie “, konnte dieser auch im PvP kein Chaos anrichten.

In reddit wurde deshalb in Post eröffnet, indem gezeigt wird, dass PvP-Spieler, die einfach nur ihre Beutezüge erfüllen wollen, schlaflose Nächte bekommen werden.

Wie ist es in Beyond Light? In Destiny 2 dominiert vor allem die Jägerklasse das PvP . Mit wendigem Playstyle und schnellen und effektiven Ausweichrollen konnte der Jäger schon immer überzeugen. Nun könnte der Thron vom Warlock besetzt werden.

