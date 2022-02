Destiny 2 veröffentlichte soeben das ViDoc zu Witch Queen. Trotz des klaren Inhalts, haben vielleicht die einen oder anderen Hüter unter euch ein paar wichtige Dinge übersehen. Wir von MeinMMO konnten das ViDoc jedoch bereits vorab exklusiv analysieren und zeigen euch alle Inhalte, die ihr vielleicht verschwitzt habt.

Um dieses Video geht’s: Am heutigen 08. Februar hat Bungie das ViDoc, die traditionelle Video-Dokumentation, zu Witch Queen veröffentlicht. Darin geht der Destiny-Entwickler genauer auf die kommende Erweiterung vom 22. Februar ein.

Wir sehen darin einen Mix aus Cutscenes zur Story des DLCs und es kommen auch Entwickler sowie andere Bungie-Mitarbeiter wie Joe Blackburn oder Chris Proctor zu Wort und stellen neue Mechaniken vor.

Wer genau hinsieht, findet aber noch haufenweise andere spannende Infos zur heiß erwarteten Erweiterung. MeinMMO zeigt euch hier 6 davon.

1. Unbekanntes Exo für den Warlock

Um welches Exo geht es? Vorab veröffentlicht Bungie ein Video zu den ankommenden Exos zu Witch Queen. Dabei wurde eine Exo-Rüstung für jede Klasse versprochen.

Für den Warlock waren das die Panzerhandschuhe “Osmiomantie”. Dabei bekommt der Warlock eine zusätzliche Kälteschubgranate mit verbesserter Suche. Im ViDoc wurde jedoch ein weiteres bislang unbekanntes Exo gezeigt.

Das sind die neuen Schuhe für den Warlock

Was können sie? Im Video wurden die Beinschützer auch in Aktion gezeigt, dabei setzte der Warlock ein anderes Rift ein, das davor noch nie jemand gesehen hatte. Durch das Rift entsteht ein kleiner Leere-Sucher, der die Feinde verfolgt und ihnen das Leben bis zum Tod aussaugt und implodiert.

Womöglich handelt es sich hierbei um ein Season-Exo, da in jeder Season eine neue Charge an Rüstungen in den Loot-Pool geschmissen werden.

2. Gigantische Welt

Wie groß ist die Welt? Was im ViDoc gezeigt wurde, lässt auf eine gigantische Welt hoffen. Die Hüter kämpfen sich durch die verwinkelten Bereiche der Thronwelt gefolgt von den Gärten der Hexenkönigin.

Das ist nur ein Bruchteil der Welt von Witch Queen

Darüber hinaus werden die Hüter auch den Bayou, eine Art Sumpfmoor, erkunden dürfen und zu guter Letzt den Palast der Königin. Dieser wurde jedoch nur aus der Ferne begutachtet. Wie groß die Map nun im Vergleich zu anderen Schauplätzen ist, weiß man noch nicht, jedoch wirkt sie auf uns so groß wie die Träumende Stadt.

Auf dieser Map erwartet die Spieler zudem ein neuer Strike und sie können zwischen der “Klassik-Kampagne” und der “Legendären Kampagne” auswählen.

3. Die Eklave stammt von der Dunkelheit

Was deutet darauf hin? Schaut man sich im ViDoc die Enklave/neue Schmiede genauer an, wird einem klar, dass weder die Schar noch andere bekannte Feinde diese Werkstatt erbaut haben. Die Farben und Designs ähneln der, der Dunkelheit und seiner Pyramiden-Schiffe. Auch der Name “Das Relikt” deutet auf etwas Altes, zurückgelassenes hin.

Sieht das nicht der Dunkelheit ähnlich? Die dunklen Gesteinsformen

Folgt man also der Quest zur Schmiede, die mit der neuen Fähigkeit “Deepsight” verbunden ist, kann man stark davon ausgehen, dass die Dunkelheit diese Schmiede vor langer Zeit erbaut und versteckt hat. Diese wurde dann aus unerklärlichen Gründen stillgelegt und verweilt nun vielleicht als verstecktes Überbleibsel der Zeit im Gebiet des Mars.

4. Neuer Flügel im Helm – Ein Labor gegen die Schar?

Was wurde kurz gezeigt? Bungie zeigte im Video oft kurze Schnipsel neuer Inhalte und Orte. Einer davon ist besonders interessant gewesen, und zwar ein Gang der dem des Turms ähnlich sieht.

Ein neues Labor für die Hüter?

In diesem Gang sind kleine Details zu sehen, wie:

Wasser befühlte Zylinder mit Kreaturen in ihnen.

Rohre und düstere Atmosphäre, die dem eines geheimen Labors ähneln

Möglich wäre das in diesem Schnipsel schon der neue Flügel im H.E.L.M. gezeigt wurde. Dieser dient eventuell der Studie der Schar, sowie gewisser Experimente mit der lichtdurchfluteten Brut. Und womöglich werden die Hüter dort auch ihre Quests und Aufgaben erhalten.

5. Exorzismus

Wo bleibt der Exorzismus von Savathûn? Noch lässt das Ritual für Savathûn auf sich warten und das schon seit Monaten und doch, wurde im ViDoc eine Szene gezeigt, die einem Ritual sehr ähnlich sieht.

Der Exorzismus in der Träumenden Stadt

In dieser Szene befindet sich Mara Sov, der 14. Heilige und andere Personen in einem Gebäude der Erwachten. Dabei ist der Kristall der Hexenkönigin auch anwesend. Dieser fängt an hell zu leuchten und endet durch ein Wechsel der Szene.

Bislang ist noch kein Exorzismus vonstattengegangen. Aber diese Szene zeigt eine noch nicht einzuordnende Episode in Destiny 2. Ob das nun wirklich das Ende von Season 15 war und danach abrupt in einen Cliffhanger übergeht, ist ungewiss.

6. Ikora trägt etwas unbekanntes – Überbleibsel von Osiris?

Welche Szene ist gemeint? In einer Szene befinden sich fast alle NPCs wie Lord Shaxx, Lord Saladin und Zavala im Büro des Commanders und schauen still Ikora an. Sie bewegt sich langsam zu einer Tür, mit dem Rücken auf den Zuschauer gerichtet.

Alle befinden sich in Zavalas Büro

Dabei hält sie während ihrer Bewegung etwas in ihren Händen. Diese Szene war vor dem ViDoc nicht bekannt und zeigt bestimmt eine Szene nach dem Exorzismus.

Weder Osiris noch Mara Sov sind anwesend. Ob das ein Indikator dafür ist, dass die Hexenkönigin die Hüter belogen und sich aus dem Staub gemacht hat? Vielleicht ist Osiris wirklich schon tot und das war eine kleine Bestätigung dafür.

Das waren alles „versteckten“ Dinge, die Bungie eingebaut hat, habt ihr eventuell noch Dinge, die wir nicht erwähnt haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und diskutiert mit den anderen Hütern hier auf MeinMMO darüber, wie ihr das ViDoc fandet.