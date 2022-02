Destiny 2: Trailer enthüllt Details zum neuen Waffen-Crafting und Exotics

Kurz vor dem wöchentlichen Reset zeigt Destiny 2 einen neuen Trailer zu Witch Queen, der das neue Waffen-Crafting zeigt und euch „Das Relikt“ sowie neue Exotics vorstellt, darunter auch echt wurmige.

Was wurde Neues gezeigt? Destiny 2 nimmt euch im neuesten Trailer zu Witch Queen mit ins Herz von Savathuns Thronwelt. Das Video zeigt zum ersten Mal genauere Details des neuen Waffen-Craftings und auch die futuristischen Exotics der neuen Erweiterung im Detail. Die Hüter werden dort bald ihr neues Arsenal schmieden.

Die Waffen wurden zwar bereits am Wochenende über einen sehr kurzen Werbetrailer geleakt. Man hat daher schon erwartet, dass Bungie schon bald in einem offiziellen Trailer genaueres zeigen wird.

Diese neuen Waffen erwarten euch:

“Große Overtüre” – Ein Kugelwerfer der vollautomatisch Geschosse nachlädt

“Parasit” – Ein “Wurmwerfer”, der seinen Schaden immer weiter erhöhen kann

“Osteo Striga” – Die Maschinenpistole verfügt über schwärmende Projektile, die eine giftige Salve triggern

Zudem wird es tatsächlich auch klassenspezifische Glefen mit unterschiedlichen Eigenschaften geben.

Titanen-Glefe: “Klinge der Handlung” – platziert einen Schutzschild

Warlock-Glefe: “Klinge der Absicht” – setzt ein heilendes Geschütz ein

Jäger-Glefe: “Klinge der Übereinkunft” – mit einem verfolgenden Kettenblitz

Das ist im Trailer besonders interessant: Am Beispiel von “Große Overtüre” sieht man im Trailer ein futuristisches System, womit Spieler anscheinend über umschaltbare Slots die Eigenschaften ihrer Waffe verändern können. Im Trailer stellt Bungie zudem die ersten neuen Exotics für alle drei Chars vor.

Futuristische, umschaltbare Waffeneigenschaften

Diese neuen Rüstungsteile erwarten euch:

Titanen-Brustschutz: „Raufeif-Z“ – eine Stasismauer ersetzt die normale Barrikade

Warlock-Armschutz: „Osmiomantie“ – eine zusätzlicher Kälteschub mit verbesserter Suche

Jäger-Kopfschutz: „Fäule-Ranger“ – abprallende Projektile verursachen erhöhten Schaden

Was sagt die Community? Der Trailer macht die Hüter definitv neugierig. Vor allem, da nun erstmals Details zu den besonderen Eigenschaften der neuen exotischen Waffen und Rüstungen genauer bekannt sind. Die Hexenkönigin kann sich wohl auf ein einschlagendes Wiedersehen mit den Hütern einstellen, wenn sie sie auf Mars empfängt.

So schreibt der Content-Creator x T1duS x bereits auf Twitter:

Da sehe ich eine Menge neuer Ideen und interessante Möglichkeiten für Builds.

Was sagt ihr zum neuen Witch Queen Trailer? Schon Ideen? Erfüllen die neuen Waffen bis jetzt eure Erwartungen? Oder haut euch das so überhaupt nicht aus den Socken. Verratet uns in den Kommentaren, was euch am besten gefallen hat und worauf ihr euch am meisten freut.