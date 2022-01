Nur eine Aktivität in Destiny 2 ist selbst dann gut, wenn alles andere nervt: PvP

In Destiny 2 gibt es unzählige PvE-Aktivitäten und nur wenig Auswahl für PvP. Doch ist genau dieser Modus der Beste im berühmten Loot-Shooter, meint MeinMMO-Autor Christos. Was jedoch macht den Schmelztiegel zum Retter, wenn bei Raids und Dämmerungen die Luft schon lange draußen ist?

Egal wie viele coole und neue PvE-Aktivitäten Bungie in den Raum wirft, der Dauerbrenner ist immer noch der Schmelztiegel. Das Absurde hierbei ist, dass Bungie schon eine ganze Weile nichts an diesem verändert hat.

Ob es nun die Maps sind, die seit Shadowkeep unverändert blieben oder sogar entfernte Modi wie die Duo-Matches im Scharlach-Event. Bungie hat bis dato keine Neuerungen vorgenommen und doch kann ich ohne den Schmelztiegel kein Destiny 2 mehr spielen.

Raids, Dämmerungen und Dungeons sind tolle Aktivitäten, vor allem wenn man sie mit Randoms legen möchte. Doch trotz dessen kann mich Destiny nicht auf Dauer damit zufrieden stellen. Ich könnte mir neue Herausforderungen auferlegen und den Raid mit drei Hütern bezwingen, das ist jedoch nicht dasselbe wie wenn man im Schmelztigel auf seinen Meister trifft.

Nach drei Wochen ist PvE für mich langweilig

Als der Raid die Gläserne Kammer ihr Comeback feierte, suchte ich mir einen Trupp zusammen. Nach 24 nervenzerreißenden Stunden ohne Schlaf und Pausen haben wir es bis zum Endboss Atheon geschafft.

Leider hat der Damage damals nicht gereicht und wir konnten den Raid nicht abschließen. Dennoch hat mir die Verfolgung eines selbst gesetzten Ziels Spaß gemacht. Es ging nicht um den Loot, sondern um das Aufraffen, um zu zeigen, dass nicht nur Streamer oder „Pros“ das schaffen können. Solche Momente verspüre ich nur bei schwierigen Aktivitäten oder im Schmelztiegel.

Als der Day One vorüber war, begann in Destiny 2 erneut dieselbe Leier und man ratterte die Aktivitäten nur so runter. Jede Woche am Reset dreimal den Raid sowie die Dämmerung und die restlichen Aktivitäten mit mächtigem Loot. Und das, solange bis man die Powergrenze erreicht hat. Die Lust auf PvE verfliegt bei mir schon in den ersten drei Wochen.

Oft halte ich mich auch in den Prüfungen auf

Im Schmelztiegel ist das anders. Irgendwann trifft man auf einen Gegner, der besser ist als man selbst. Man ist angekratzt und kassiert den einen oder anderen Teebeutel. Dennoch spornt das an besser zu werden.

In solchen Momenten setze ich ein ernstes Gesicht auf, packe meine Verehrt-Sniper aus und setze dem Match mit meinem letzten Wort ein Ende. Manchmal geht es gut aus, doch oft gibt’s auf die Nase. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn diese Spannung nimmt nie ab. Jedes Schmelztiegel-Match ist eine Herausforderung für sich.

Jeder Spieler benutzt andere Waffen und Taktiken. Klar kämpfen die meisten „Schwitzer“ mit den Meta-Waffen wie Fusionsgewehren. Doch zu versuchen, gegen die Meta anzukommen und mit schon „veralteten“ Waffen zu kämpfen ist für mich der pure Nervenkitzel. Dieser baut nie ab und nimmt mit jedem Match zu.

Das finde ich in dieser Form im PvE leider nicht. Jedes Match ist für sich einzigartig. Meine Gegner reagieren immer anders und somit ist das Gameplay im Schmelztiegel für mich auch immer wieder neu und spannend.

Deshalb wird Witch Queen das Highlight

Bungie kündigte die Rückkehr zwei bekannter Maps sowie das Erscheinen des bekannten Rift-Modus an. Das freut mich sehr, da Bungie damit zeigt, dass sie den längst vernachlässigten PvP-Modus nicht vergessen haben.

Auch wenn alles schon aus Destiny 1 stammt, ist das zumindest ein bisschen Abwechslung. Vielleicht sehen das einige nicht PvPler endlich, als Anreiz doch in den Schmelztiegel einzusteigen.

Was dem Kampf gegen Hütern fehlt, ist einfach eine breite Palette an verschiedenen Modi, die sich voneinander unterscheiden. Ein unabhängiger Duo-Modus für Paare oder auf riesigen Maps zu kämpfen, mit den Kabalsparrows wie in Destiny 1, wären Modis, die sicherlich den einen oder anderen zu Lord Shaxx locken könnten.

Bungie hat noch viel Luft nach oben und nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft, welches im Schmelztiegel schlummert. Ich bin deshalb gespannt, womit sie uns noch so überraschen werden, da es lediglich noch vier Wochen bis zum DLC-Release hin sind.

Was sagt ihr zum Schmelztiegel? Fühlt ihr genau dasselbe wie ich, wenn ihr vor einem schwierigen Gegner steht oder setzt ihr keinen Fuß in die Arenen von Lord Shaxx? Lasst es uns wissen!

Trotz dessen hat der Schmelztiegel einige Fehler, die sich Bungie genauer anschauen sollte. Dabei klagen viele Spieler, dass das Matchmacking kaputt sei und einige Hüter cheaten würden.