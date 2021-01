Destiny 2 hat nun überraschend das Aus für sein jährliches Valentinstag-Event „die Scharlach-Woche“ verkündet. Doch was ist der Grund für den Bruch mit der langjährigen Tradition?

Was hat es mit der Scharlach-Woche überhaupt auf sich? Mit der Scharlachwoche oder auf Englisch den Crimson Days, wird im Destiny-Universum eigentlich das Fest der Liebe, also der Valentinstag, gefeiert.

Diese Festivitäten haben dabei bereits seit 2016 Tradition – schließlich gehört die Scharlach-Woche zu den ersten Events des Destiny-Franchise und hat ihre Wurzeln noch in Destiny 1.

In diesem Rahmen wurde der Turm der Letzten Stadt prunkvoll in den Farben der Liebe geschmückt und die Hüter hatten Gelegenheit, das Ganze mit ihren engsten Freunden zu feiern. Es gab allerlei Event-spezifische Belohnungen, wie Pärchen-Sparrows sowie das Scharlach-Doppel – einen zeitlich begrenzten, speziellen PvP-Modus, der bei so manch einem Spieler sehr beliebt war.

So sieht der Turm während der Scharlachwoche aus – geprägt von den Farben der Liebe

Doch kurz vor dem Start der neuen Season 13, in der das Event eigentlich stattfinden sollte, gab es nun eine Planänderung.

Das hat Bungie nun verkündet: Für alle, die das Fest der Liebe gerne auch bei Destiny 2 gefeiert haben oder es gerne noch würden, gibt es schlechte Nachrichten.

Wie die Entwickler nun im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog erklärt haben, streicht Destiny 2 nun nach 5 Jahren dieses Traditions-Event. Die Scharlach-Woche wird 2021 nicht stattfinden – auch nicht in der Zukunft, so Bungie im TWaB.

Gleichzeitig bedankte man sich bei den Hütern, die über all die Jahre bei diesem Event dabei waren.

2 Hüter feiern das Fest der Liebe – das wird es bei Destiny 2 nun nicht mehr geben

Das ist der Grund für das Aus der Scharlach-Woche

Das Studio meint, man habe die Scharlach-Woche zwar durchaus genossen, doch man habe auch das Gefühl, dass dieses Event in den letzten Jahren an Qualität verloren hat. Deshalb hat man sich nun letztendlich zu diesem Traditionsbruch entschieden.

Dieser Schritt würde es Bungie aber gleichzeitig auch erlauben, sich auf andere saisonale Angebote zu fokussieren – von Quests bis hin zu Aktivitäten. Und für die am 09. Februar startende Season 13 habe man einiges geplant.

Ein Gefecht im Scharlach-Doppel-Modus

Kommt das Event irgendwann zurück? Das Event selbst so wie es aussieht nicht. Doch die beliebte „Scharlach-Doppel“-Playlist wird in die Destiny Content Vault aus dem Spiel rotieren und könnte in Zukunft zurückkehren, so Bungie.

Was haltet ihr von dieser Ankündigung? Werdet ihr die Scharlach-Woche vermissen? Oder ist es in euren Augen besser, wenn sich Bungie stattdessen auf anderen Content konzentriert?

Die Omen-Aktivität, ein Highlight der auslaufenden Saison der Jagd könnt ihr übrigens auch in Season 12 noch genießen: Als keiner mehr damit gerechnet hat, haut Destiny 2 das Beste an Season 12 raus