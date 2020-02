In Destiny 2 könnt ihr euch momentan Event-Sparrows erspielen. Diese haben gleich zwei Besonderheiten. Auf ein cooles Easter Egg stieß dabei erst ein Herzspezialist.

Um diese 2 Sparrows geht’s: Aktuell läuft in Destiny 2 die Scharlach-Woche. Wie für ein Event typisch gibt es auch thematischen Loot für die Hüter. Viele neue Items sind dieses Jahr zwar nicht dabei, aber zwei Sparrows lassen die Herzen der Spieler höher Schlagen.

Bei Lord Shaxx könnt ihr die beiden fahrbaren Untersätze erwerben. Das Besondere: Schwebt ihr neben einem Hüter, der den Partner-Sparrow fährt, formt sich ein Holografisches Herz.

Ein Paar Sparrows, die wie füreinander geschaffen sind Bungie

Die Sparrows sind also auf „Team-Play“ ausgelegt. Der Name der beiden Sparrows offenbart aber ein interessantes Easter Egg.

Dieses Easter Egg wurde gefunden: Auf Reddit meldete sich ein Kardiologe (Herzspezialist) zu Wort und analysierte die Namen der beiden Event-Sparrows mal aus der Sicht eines Arztes.

Einer der Sparrows heißt „SVC-12“, der andere trägt den Namen „IVC-10“. Er stellte fachmännisch fest, dass die Namen der Sparrows aus der Medizin stammen und mit dem Herzen in Verbindung stehen:

SVC ist die anatomische Abkürzung für „Superior Vena Cava“ (dt. Obere Hohlvene). Dieses Gefäß pumpt Blut aus dem oberen Körper zurück zum Herzen.

IVC-10 steht für Inferior Vena Cava (dt. Untere Hohlvene). Damit wird das Blut aus den unteren Körperteilen zurück zum Herzen geführt.

Für nur 50 Zuckerherzen könnt ihr etwas über Anatomi lernen

Durch die Zusammenarbeit der beiden Venen, wird der vollkommene Kreislauf des Blutflusses geschlossen, so der Mediziner. Er wundert sich jedoch, was die beiden Zahlen in den Namen bedeuten sollen.

Die Community dankt dem zockenden Herzspezialisten für das interessante Detail. Zudem wird Bungie für dieses mehr oder weniger romantische Easter Egg in der Scharlach-Woche gelobt.

Was ist die Scharlach-Woche? Destiny 2 feiert mit dem Event Scharlach-Woche den Valentinstag. Noch bis zum morgigen Reset könnt ihr euch am romantisch geschmückten Turm erfreuen und die beiden medizinisch-wertvollen Sparrows erspielen.

Zudem könnt ihr im Scharlach Doppel zeigen, wie gut ihr als Team arbeitet. Dabei handelt es sich um einen speziellen PvP-Modus, der über einige Modifikatoren verfügt. Ein paar (geheime) Triumphe gibt’s hier auch zu ergattern.

Geheime Event-Triumphe: Mit Triumphen will Destiny euch Events noch schmackhafter machen. Auch bei der Scharlach-Woche gibt’s Erfolge für bestimmte Ziele.

Leider sind die diesjährigen Triumphe nicht neu. Wer bereits 2019 ausgiebig Zeit mit dem Valentins-Event verbracht hat, hat keine neue Triumph-Karotte vor der Nase.

Alle anderen Spieler lesen hier, wie die geheimen Triumphe der Scharlach-Woche funktionieren.

Was haltet ihr von dem medizinischen Easter Egg der beiden Sparrows?

Aktuell läuft noch ein anderes Event in Destiny 2. Bei dieser Community-Challenge zeigen die Hüter, dass sie ein Herz für Fraktalin haben: