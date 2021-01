Hinweise auf Dunkelheit in der Träumenden Stadt – Geht Destiny 2 bald dort weiter?

Bei Destiny 2 gibt es Hinweise darauf, dass die Dunkelheit als nächstes die Träumende Stadt aus Forsaken erreichen könnte. Geht der Kampf gegen den Erzfeind dort in die nächste Runde?

Was ist gerade los bei Destiny 2? Bei Destiny 2 vertreibt sich aktuell noch immer so manch ein Hüter die Zeit mit den Inhalten der neuen „Beyond Light„-Erweiterung. Zudem läuft gerade die Season 12, die Saison der Jagd.

In der Erweiterung sind die Hüter auf dem Eismond Europa zugange und haben sich dort in Form von Stasis eine Kraft der Dunkelheit angeeignet, die sie nun zur Verteidigung des Lichts einsetzen. Im Rahmen der Saison treffen die Hüter auf einen alten Feind, der nun zum Verbündeten wurde, und versuchen, die Gründung einer korrumpierten Schar-Armee zu verhindern.

Doch im Großen und Ganzen sehen sich die Hüter dabei der Dunkelheit, unserem Hauptfeind, gegenüber. Diese rückt immer näher und hat sogar schon einige Schauplätze des Spiels verschlungen. Sie sind dabei aus dem Spiel verschwunden und in die sogenannte Destiny Content Vault rotiert.

Nun gibt es einige Hinweise darauf, dass die Dunkelheit bald die Träumende Stadt, ein Gebiet aus der immer noch kostenpflichtigen Forsaken-Erweiterung, erreichen und wir dort als Nächstes gegen unseren Erzfeind kämpfen könnten.

Kampf gegen Erzfeind bald in der Träumenden Stadt?

Welche Hinweise wurden gefunden? Zum einen wurde bereits vor längerer Zeit eine Art Miasma in einer bisher nicht auf regulärem Wege zugänglichen Aszendenten-Ebene in der Träumenden Stadt gefunden.

Ist das die Dunkelheit? (Quelle: Jarv)

Einige Spieler halten dieses mysteriöse Gebilde für die Dunkelheit oder besser gesagt für eine mögliche neue Gegnerrasse der Dunkelheit. Und tatsächlich spricht einiges dafür – unter anderem frühere Concept-Art oder Lore-Einträge aus dem Spiel selbst.

Diese Concept Art zeigt die Dunkelheit – inklusive der Pyramidenschiffe, der humanoiden Figur aus Shadowkeep und des mysteriösen, schleierhaften Gebildes

Einige halten es für möglich und durchaus wahrscheinlich, dass dieser Fund schon bald eine aktive Rolle spielen könnte.

Der Destiny-YouTuber Jarv geht hier im Detail auf diesen Fund ein:

Zum anderen gibt es einen weiteren Hinweis, der auf eine baldige Ankunft der Dunkelheit in der Träumenden Stadt hindeutet.

Aktuell ist die Dunkelheit nämlich nur auf Europa direkt anzutreffen, doch in einer Cutscene zur Season 12 sieht man deutlich eine Crux der Dunkelheit mitten in der Heimat der Erwachten – also der Träumenden Stadt. Diese Monolithen waren bislang ausschließlich auf Schauplätzen zu finden, die von der Flotte der Dunkelheit mit ihren Pyramidenschiffen erreicht wurden. So waren sie in Season 11 im Rahmen spezieller Kontakt-Events auf Io oder Titan zu sehen.

Die Crux der Dunkelheit in der Träumenden Stadt (Quelle: Jarv)

Derzeit sind diese Gebilde allerdings nirgendwo in der Träumenden Stadt zu finden. Da sie jedoch im Bildmaterial zur Season 12 entdeckt wurden, gehen einige davon aus, dass wir in den letzten Wochen der Saison 12 dort noch auf sie stoßen könnten und diese Entwicklung dann als Überleitung in die neue Season 13 dient.

Zudem wurden in den Daten von Destiny 2 noch ungenutzte Dialogzeilen unseres Geistes entdeckt, die auf einige weitere Ereignisse im Zuge der Season 12 schließen lassen. Diese drehen sich ebenfalls um den überraschenden Fund einer Crux der Dunkelheit außerhalb von Europa und sprechen davon, dass die Dunkelheit sich über Europa hinaus ausbreitet.

Auch dazu hat Jarv ein detailliertes Video gemacht, das ihr euch hier anschauen könnt:

Kurzum: So manch einer ist nun überzeugt davon, dass die Dunkelheit also noch zum Ende der laufenden Season 12 die Dreaming City erreichen könnte und dass unser Kampf gegen die Dunkelheit schwerpunktmäßig bald dort weitergeht.

Dafür spricht unter anderem auch noch, dass Bungie bald auch einige Waffen und Rüstungsteile aus dem Arsenal der Träumenden Stadt wieder relevant macht und aufs aktuelle Powerlevel bringt. Es deutet also einiges darauf hin, dass diese Location in naher Zukunft wieder mehr Gewicht erhalten wird.

Könnte die Träumende Stadt bald verschwinden? Alle Locations, die die Dunkelheit mit ihren Schiffen bisher erreicht hatte, wurden einige Zeit später „verschluckt“, rotierten also aus dem Spiel in die Content Vault. Da das neue Europa mit Jenseits des Lichts gerade erst ins Spiel kam, dürfte uns dieser Schauplatz noch eine ganze Weile erhalten bleiben.

Doch wie sieht es eigentlich mit der Träumenden Stadt aus? Schließlich ist dieses Gebiet bereits mehr als 2 Jahre alt.

Die Träumende Stadt aus Forsaken

Aktuell gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Dreaming City in der Content Vault landen könnte. Im Gegenteil: Bungie will bald Teile dazugehöriger Ausrüstung auf den aktuellsten Stand bringen und auch der Destiny-Chef Luke Smith sagte vor einiger Zeit in einem Interview, dass DLC-Locations erst einmal ein Jahr lang kostenlos sein müssen, bevor sie in der Vault verschwinden können. Bei der Träumenden Stadt, die Teil des kostenpflichtigen Forsaken-DLC ist, sollte man sich also keine Sorgen machen.

Was denkt ihr? Geht Destiny 2 bald tatsächlich an einer seiner bislang coolsten Locations weiter? Würde euch das freuen?