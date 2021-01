Destiny 2 bringt alte Waffen als „neuen“ Loot zurück – Aber wie?

Bei Destiny 2 erhalten die beiden DLCs Forsaken und Shadowkeep ein Loot-Upgrade, besonders die coolen Dungeons sollen sich wieder lohnen. Doch das schmeckt so nicht allen Hütern.

Dieser Loot kommt: Die Träumende Stadt und der Mond erhalten in Season 13 neuen Loot. 4 Waffen aus dem Arsenal von Forsaken und 4 Waffen aus Shadowkeep kommen in aktualisierter Form in den Loot-Pool der Locations. Zudem gibts es für Warlocks, Jäger und Titanen je 2 aktualisierte Rüstungs-Sets.

Die zurückkehrenden Knarren sollen dabei aber nicht einfach nur eine höhere Infundier-Grenze haben. Die 8 Waffen kommen mit einem angepassten Perk-Pool zurück zu Destiny 2.

Season 13 bringt diese Waffen zurück:

Erwachende Wache (Handfeuerwaffe)

Schlaflos (Raketenwerfer)

Gewährung (Scout-Gewehr)

Wiedererzählte Geschichte (Schrotflinte)

Abtrünniger (Scharfschützengewehr)

Vorahnung (Impulsgewehr)

Ketzer (Raketenwerfer)

Frevler (Slug-Schrotflinte)

Links ist das frische das Gear aus Forskaken, rechts aus Shadowkeep

Warum das ganze? Der Mond (2019) und die Träumende Stadt (2018) sind kostenpflichtige DLC-Locations. Seit Beyond Light (2020) gibt es hier aber wenig relevanten Loot. Abseits der Raids lohnt es sich kaum, eine Aktivität zu spielen, denn die Waffen oder Rüstungen können nicht in den neuen Inhalten seit Beyond Light genutzt werden.

Besonders ärgerlich war die Relevanzlosigkeit für Spieler, die erst kürzlich zurückkehrten und die beiden alten DLCs nachholten. Für Frust sorgt dabei, dass die gelobten Dungeons – mit ihrer zum Schneiden dicken Atmosphäre – zwar gespielt werden können, aber einen nicht voranbringen.

Die Verlorenen Sektoren auf dem Mond erhalten zudem die aus Europa und dem Kosmodrom bekannten Schwierigkeiten legendär und Großmeister. Dadurch ist es hier auch möglich, gezielt Exotics zu farmen, wenn man sich solo durchbeißt.

Die Dungeons erhalten eine Sonderbehandlung

Forsaken und Shadowkeep brachten jeweils einen neuen Dungeon ins Spiel:

Der Zerbrochene Thron (Forsaken) entführt die Spieler in eine düstere Märchenversion und am Ende wartet eine Hexe und ein uralter Fluch auf die Hüter.

Die Grube der Ketzerei (Shadowkeep) müssen die Spieler immer tiefer in eine mit Fallen gespickte Scharf-Festung unter der Mondoberfläche vordringen, bis sie auf einen Ritter mit Flammen-Schwert treffen.

Das gibt’s nur im Dungeon: In den Mini-Raids sollt ihr ab Season 13 auf besondere Versionen der aufgelisteten Waffen stoßen. Die Perks, die ihr hier erhaltet, können sonst nicht auf den normalen Versionen der Waffen droppen.

Was für Perks das sind, ist derzeit jedoch nicht bekannt.

Das Implusgewehr Vorahnung gibt es weiterhin auch nur exklusiv im Dungeon.

Am tiefsten Punkt der Grube wartet Zulmak

Auch die Rüstungen aus den Dungeons kommen mit garantiert hohen Statuswerten.

Jedoch gibt es keine garantieren Meisterwerke mehr für den Abschluss der Grube.

Upgrade Stufe 7 ist jetzt die Obergrenze – dafür hat die Rüstung garantiert 2 Statuswerte auf +16 (Klassengegenstände sind kein Loot nach dem Bosskampf).

Der „neue“ Loot schmeckt nicht allen Hütern

Seit Destiny 2 viele Waffen in den Ruhestand schickte, ist das relevante Arsenal der Hüter deutlich geschrumpft. Das Verkaufsargument für den Waffenruhestand (Sunsetting) war eigentlich, dass Bungie so mächtige Waffen ins Ökosystem bringt, die die Sandbox aber nur 1 Jahr plagen – so sollte mehr Kreativität und Abwechslung entstehen.

Leider kam aber für die in Rente gegangenen Waffen zunächst kaum Nachschub.

Erst mit den Raid-Waffen aus der Tiefsteinkrypta und einer Notfall-Looterweiterung stellte sich Besserung ein.

Wir kennen auch schon 9 neue Waffen, die mit Season 13 kommen.

Doch in Season 13 gehen dann im Februar 2021 noch 22 weitere Waffen in Rente.

Bungie versprach daraufhin, dass pro Season stets mehr frischer Loot kommt als verschwindet.

Das wird jetzt kritisiert: Die „neuen“ Waffen aus Shadowkeep und Forsaken sind aber bei weitem nicht für alle Hüter wirklich frischer Loot. Auch wenn die neuen Perk-Kombinationen sicher stark ausfallen dürften, sehen so manche Hüter im lauwarmen Aufwärmen bekannter Waffen keine gute Lösung – schon gar nicht auf Dauer.

Die Realisierung des Waffenruhestandes sorgt auch auf Twitter für erhitze Gemüter:

Klar, es ist deutlich einfacher bereits existierende Knarren zu upgraden, statt neue zu designen, sie mit Soundeffekten zu versehen und sich ganz neue Perks auszudenken, aber das Gefühl von etwas „Neuem“ kommt mit bekannten Knarren in den Händen der Hüter nur schwer auf.

Denkt ihr, dass so die DLC-Locations und vor allem die coolen Dungeons so wieder relevanter werden? Oder ist es keine gute Lösung, alte Knarren mit neuen Perks als frischen Loot zu verkaufen? Sagt es uns und den anderen Hütern doch in den Kommentaren.

Den 3. und neusten Dungeon können übrigens alle Spieler komplett kostenlos erleben: Der verrückte Dungeon aus Destiny 2 kehrt bald zurück und bringt Spitzen-Loot