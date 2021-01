Bungie bringt harten Nerf für die Klasse, die Destiny 2 tyrannisiert

Bei Destiny 2 wissen wir jetzt, wann und wie es dem Stasis-Jäger an den Kragen geht. Dabei freut die Spieler, dass Bungie endlich gezielt patcht. Zudem geht’s um weitere Pläne für eine ausgeglichene Sandbox.

Diese Nerfs kommen: Die neuen Stasis-Klassen aus Beyond Light randalieren mit ihrer Eis-Magie ziemlich heftig. Was im PvE super spaßig ist, verwandelt das PvP für viele Hüter in einen Albtraum.

Besonders wild treibt es aktuell der Stasis-Jäger (Wiederkehrer) mit seiner tödlichen Slittersprung-Kombo. Zusammen mit den richtigen Stasis-Fragmenten sorgt der Skill dafür, dass Jäger auf ihr Ziel aus der Luft rasen und alles im Umkreis mit einer Explosion killen – meist zu schnell, um zu reagieren. Selbst Hüter in ihrer Super werden aus den Stiefeln gehauen.

Sowohl dem Aspekt Splittersprung als auch dem Fragment „Wispern der Risse“ geht’s an den Kragen“.

Destiny 2: Stasis wird noch stärker – Neue Aspekte & Fragmente kommen

Wann ist es so weit? Am 19. Januar steht in Destiny 2 das Update 3.0.2 an. Zum Weekly Reset müssen sich Jäger dann vom wohl stärksten Skill im Schmelztiegel in der derzeitigen Form verabschieden. Doch wie sehen die Änderungen im Patch nun genau aus?

Das passiert mit Stasis in Patch 3.0.2

Splittersprung: Der Angriff aus der Luft ist auch schon ohne die Fragement-Kombo stark, daran wird geschraubt:

Einschlag-Schaden gegen nicht-eingefrorene Ziele fällt ab

Maximale Schadensreichweite fällt von 50 auf 5

Schadens-Reduktion während des Skills sinkt auf 25 % (vorher: 50 % Schutz)

Wispern der Risse: Dieses Fragment ermöglicht es, dass Eiswände in einem größeren Bereich zersplittern und mehr Explosions-Schaden zufügen. Gerade in Kombination mit einer Gletschergranate waren so locker Team-Wipes drin.

Schaden durch Splitter-Explosion an Hütern liegt nun bei maximal 30 und minimal 4 Schaden (vorher: 42/22)

Schaden durch Splitter-Explosion an Hütern in ihrer Super liegt nun bei maximal 16 und minimal 2 Schaden (vorher: 42/22)

Reichweite der Splitter-Detonation liegt bei 9 Meter (vorher: 10 Meter)

Der Stasis-Jäger wird weniger tödlich

Ob die Änderungen am Aspekt nur für den Jäger gelten, oder generell für die Stasis-Klassen, geht aus der Patch-Notes-Preview nicht so recht hervor. Es ist aber gut möglich, dass auch die anderen Hüter-Klassen weniger Schaden durch explodierende Eiswände im PvP anrichten.

Was bringt das? Wir wissen aktuell nicht, wie hoch der Schaden der Splittersprung-Kombo am Ende ausfällt. Jedoch sind Jäger währenddessen leichter zu töten, der maximale Schaden fällt nun sehr schnell ab – möglich, dass ein One-Shot nur noch im Zentrum der Explosion möglich ist. Hüter in ihrer Super sollten nach den Änderungen recht sicher die Kombo überleben.

Im gleichen Atemzug mit dem Jäger-Nerf sprach Bungie auch davon, den Stasis-Titan (Koloss) genau im Auge zu behalten. Erst wolle man sich jedoch die Auswirkungen der obigen Änderungen ansehen, bevor man sich um das Titan-Super kümmert.

Deswegen mögen die Hüter den Nerf

Das fordern Spieler seit 2014: Dass Bungie sich um den wild gewordenen Stasis-Klassen kümmern soll, fordern die Spieler seit Ende 2020. Noch länger fordern sie aber, dass sich separat um die Balance im PvP und PvE gekümmert wird.

Die angekündigten Änderungen zeigen den Trend seit Beyond Light, die beiden Sandboxen getrennt anzupassen – sehr zur Freude der Spieler. Oftmals waren die Hüter darüber frustriert, Einschnitte bei ihrer Lieblings-Waffe oder Fähigkeiten hinnehmen zu müssen. Und das nur, weil in dem Modus, den man selbst kaum zockt, eben diese Waffe broken war.

Daher gab es auch seit Ankündigung der Stasis-Überabreitung Bedenken, dass die coolen Fähigkeiten im PvE deutlich schwächer werden. Dem ist nun jedoch nicht so.

Gladd, der größte Destiny-Streamer spricht mit seinem Tweet vielen aus der Seele:

Laut Bungie sind die aktuell schnelleren Patch-Zyklen und genauen Anpassungen übrigens den Background-Änderungen seit Beyond Light und der (doch umstrittenen) Content Vault zu verdanken.

Destiny 2 will, dass ihr öfter Waffen im PvP nutzt

Das sind die Ziele: Bungie verkündete, dass man mittelfristig daran arbeite, einen besseren Mittelweg zwischen Space-Magic und Gunplay hinzubekommen.

Aktuell nehmen die Fähigkeiten zu viel Platz ein und drücken den Umgang mit Schusswaffen in den Hintergrund.

Das gilt besonders für die kompetitiven PvP-Modi wie die Trials.

In Modi wie den Trials kristallisiert sich besonders schnell die Meta heraus. Denn hier zählt im Prinzip nur der Sieg, egal mit welchen Mitteln.

Wird in Destiny 2 zu wenig geballert?

In Aussicht wurde zudem gestellt, dass man nicht nur die neuen Stasis-Klassen anpassen möchte. Auch an den nicht so stark performenden Licht-Klassen soll künftig geschraubt werden. Also man möchte die ins Hintertreffen geratenen Arkus-, Solar, und Leere-Fokusse verbessern.

Wie seht ihr die Änderungen an Stasis? Und denkt ihr, dass es momentan mehr um Fähigkeiten und Skills geht, statt um Skills mit Schusswaffen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Die Änderungen an Stasis im Schmelztiegel werden von vielen gefordert. Sie sind einer der Gründe, warum die PvP-Community in letzter Zeit so sauer ist: In Destiny 2 rebellieren die Spieler jetzt gegen das PvP – Warum?