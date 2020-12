Bei Destiny 2 müsst ihr euch jetzt vor einer „verbotenen Jäger-Technik“ in Acht nehmen. Wir erklären, warum das so heißt und wie das funktioniert.

Davor müsst ihr aufpassen: Wer sich jetzt in den Schmelztiegel wagt, wird sich haufenweise Stasis-Hütern stellen müssen, die alles einfrieren. Es ist schon ärgerlich ansehen zu müssen, wie sich euer Gegner hämisch vor euch aufbaut und euch wehrlose Eisskulptur dann in tausend Splitter verwandelt.

Doch seit kurzem macht eine neue Stasis-Technik die Runde, die noch weitaus fieser ist. Um durch die sogenannte „verbotene Jäger-Technik“ oder „den Drewsky“ zu sterben, müsst ihr nicht mal eingefroren sein. Auch ohne Sichtkontakt können euch Stasis-Jäger jederzeit mit nur einem Schlag umhauen.

So funktioniert das: Durch eine Kombination aus Aspekten und Fragmenten kann die neue Wiedergänger-Klasse großflächig Eiskristalle erschaffen und diese in weniger als einer Sekunde zerstören. Die daraus resultierende Explosion reicht, um alles im Umkreis einiger Meter sofort zu killen.

Hier performt der Stasis-Jäger den Splittersprung

Das braucht ihr für die neue Wombo Combo in Destiny 2:

Die Gletschergranate eures Stasis-Wiedergängers: Erzeugt eine große Eiswand

Den Aspekt „Splittersprung“: Ihr könnt aus der Luft nach unten rasen und alle Stasis-Konstrukte im Umkreis zersplittern

Das Fragment „Wispern der Risse“: Erhöht Schaden und Größe der Stasis-Explosion, wenn ihr einen Stasis-Kristall zerstört oder ein eingefrorenes Ziel besiegt

Das Fragment „Wispern der Bruchstücke“: Das Zersplittern eines Stasis-Kristalls erhöht vorübergehend eure Granaten-Nachladerate

Was ist eine Wombo Combo?

Unter dem Begriff „Wombo Combo“ versteht man in Videospielen eine Reihe von Attacken oder Verkettung von Skills, die richtig ausgeführt nicht zu kontern sind. Oftmals erledigt solch eine Kombination den chancenlosen Gegner direkt.

In Destiny hat sich eingebürgert, die Kombination aus Rauchgranate und Leere-Granate des Nachtpirschers als Wombo Combo zu bezeichnen. Da der unterdrückt und geblendete Gegner dem Granatenschaden nicht mehr entkommen kann. Ursprünglich stammt die Bezeichnung aber aus Super Smash Bros.



So spielt ihr dann: Werft so ausgerüstet eine Gletschergranate in die grobe Richtung von Feinden. Aktiviert dann aus dem Sprung den Splittersprung und landet in der Nähe der Eiswand. Sie geht in einer großen Splitterexplosion hoch, die alle im Umkreis ins virtuelle Jenseits schickt.

Ihr könnt durch die ausgerüsteten Fragmente schon nach kurzer Zeit erneut die „verbotene Jäger-Technik“ nutzen – wenn ihr mit eventuellen Hass-Nachrichten eurer Konkurrenten umgehen könnt.

Wer möchte investiert in reichlich Disziplin und nutzt die exotischen Stiefel „Fr0st-ee5“ um eure Granate extrem schnell zu laden.

Ob das wohl lange in dieser Form bestehen bleibt oder ob da bald dran geschraubt wird, wie kürzlich beim Stasis-Warlock? Wie ihr Fragmente und Aspekte für eure Stasis-Klassen freispielt und was sie können, lest ihr hier auf MeinMMO:

Stasis verbessern in Destiny 2 – So findet ihr alle Aspekte und Fragmente

Warum heißt das „verbotene Jäger-Technik“ oder „den Drewsyk machen“?

Die fiese Stasis-Kombo wurde zuletzt sehr prominent vom Streamer und YouTuber Drewsky genutzt.

Das griffen jetzt andere Content Creator wie der befreundete Destiny-Experte Fallout auf. Sein Video zum Thema heißt „The New Forbidden Hunter Technique…“.

Der PvP-Crack Ascendant Nomad, der als der Schmelztiegel-Doktor bekannt ist, titelte für sein entsprechendes Video: „So macht ihr den Drewsky Dunk“.

Hier seht ihr Drewsky

Deswegen hat das Tradition: Natürlich hat Drewsky die Kombination nicht erfunden, das wissen auch er und die anderen die Content Creator. In der Community hat es aber durchaus Tradition, solche Vorgehensweisen nach prominenten Nutzern zu benennen.

Unter einen „nKuch machen“ versteht man beispielsweise schnell mit dem Scharfschützengewehr zu feuern und direkt mit einer Handfeuerwaffe nachzulegen.

Also nicht präzise zu Snipen, sondern nur einen vergleichsweise einfacheren Körpertreffer zu landen, sofort die Waffe zu wechseln und dann mit der Primärwaffe dem angeschlagenem Ziel den Rest geben.

Benannt ist das nach dem bekannten YouTuber nKuch.

Schaut euch hier zu fetziger Musik an, wie Stasis-Jäger den „Drewsky Dunk“ performen:

Seid ihr schon Opfer der neuen Wombo Combo geworden oder nutzt die fiese Technik sogar selbst? Denkt ihr, dass es dem Stasis-Jäger bald wie dem Warlock ergeht und Bungie das so nicht im Spiel lässt?

