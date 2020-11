In Destiny 2 könnt ihr eure Stasis-Klassen für Warlocks, Jäger und Titanen individualisieren und verbessern. Wir zeigen euch wie das geht und was die Aspekte, Fragmente oder die Eis-Granaten alles können.

So gibt’s Stasis: Stasis ist das erste neue Element in Destiny seit 6 Jahren, also überhaupt. Wer die Eis-Fähigkeiten nutzen möchte, benötigt dafür die Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light).

Ihr erhaltet Stasis aber nicht direkt bei Kauf des DLCs.

Die neuen Klassen müssen erst einzeln mit jedem Charakter freigespielt und dann durch viele Missionen verbessert werden.

Beendet ihr die Kampagne von Beyond Light gegen Eramis, dürft ihr die Basis-Form von Stasis nutzen.

In der mehrteiligen Quest „In Dunkelheit geboren“ und durch andere Voraussetzungen erhaltet ihr dann nach und nach mehr Skills und Anpassungen für euren Warlock, Jäger oder Titan.

Das beschäftigt euch eine ganze Weile. Dafür könnt ihr die neuen Skills aber deutlich stärker individualisieren als die Solar-, Leere- und Arkus-Klassen.

MeinMMO zeigt euch in diesem Artikel was Stasis kann und wie ihr die Eis-Power verbessert. Wir klären auch alles zu den neuen „Aspekten und Fragmenten“ und woher ihr neue Skills bekommt.

Stasis verbessern – „In Dunkelheit geboren“ auf Europa absolvieren

Ihr habt die Story abgeschlossen, Glückwunsch, nun könnt ihr mit eurer Stasis-Super Unheil im PvP anrichten oder Raid-Bosse einfrieren. Noch seht ihr aber nicht sonderlich viel von der angekündigten Individualisierbarkeit der neuen Klassen aus Beyond Light.

Damit ihr Stasis dann an eure Wünsche anpassen könnt, müsst ihr verschiedene Aufgaben erfüllen. Die findet ihr im Prinzip alle bei der Fremden Exo auf Europa.

Die Fremde Exo findet ihr im Gebiet „Jenseits“ auf Europa

Direkt nach der Kampagne erhaltet ihr von der Fremden Exo die Questreihe „In Dunkelheit geboren“. Im Laufe der dreiteiligen Quest, erhaltet ihr neue Stasis-Granaten, eine veränderte Klassenfähigkeit und die Möglichkeit das neue „Fragment und Aspekt“-System zu aktivieren.

Wir gehen hier auf alle 3 wichtigen Punkte einzeln ein, damit ihr euren Hüter gezielt weiterentwickeln könnt.

Alle 3 Stasis-Granaten in Beyond Light finden

Erstmals in Destiny teilen sich alle Hüter-Klassen die Granaten. Euer Warlock hat also die gleichen 3 Stasis-Granaten wie der Titan oder Jäger. Ihr bekommt sie bei allen Charakteren durch die gleiche Questreihe.

So schaltet ihr die Granaten-Skills frei:

Habt ihr die Story beendet, habt ihr von alleine Zugriff auf eure erste Stasis-Granate: die „Gletschergranate“.

Die anderen beiden Granaten erhaltet ihr dann durch die Quest „In Dunkelheit Geboren 2“ und „In Dunkelheit Geboren 3“ von der Fremden Exo auf Europa.

Die mysteriöse Zeitreisende schickt euch dafür durch die neuen Locations und durch die Playlist-Aktivitäten wie Strikes. Die Aufgaben sind alle selbsterklärend und werden euch stets im HUD oder auf der Karte angezeigt. Meist gilt es, Stasis zu nutzen.

Hier zeigt euch Nexxoss Gaming auf Deutsch die Aufgaben im Schnelldurchlauf:

Beachtet hierbei: Ihr müsst die beiden zusätzlichen Granaten mit jedem Charakter individuell erspielen.

Wie unterscheiden sich die neuen Granaten von Warlocks, Jäger und Titanen?

Gletschergraten erschaffen Eiswände und Stasis-Kristalle.

So könnt ihr Deckung oder sogar Sprungplattformen erschaffen

Die Stasis-Konstrukte halten für 15 Sekunden – können aber von euch oder Gegnern zerstört werden

Zersplittert eine Eiswand, fügt sie Schaden in der nahen Umgebung zu

Werft ihr die Gletschergranate vor eure Füße, katapultiert ihr euch in die Luft.

Trifft die Granate einen Feind direkt, friert dieser ein

Frühlichtfeld-Granaten erzeugen ein Stasis-Feld.

Der Schaden der Granate ist sehr gering – alle Feinde die betroffen sind, werden aber verlangsamt und desorientiert

Im Umkreis von 9 Metern saugt die Granate alles ein und hält für 7 Sekunden

Ist ein Feind 3 Sekunden im Wirkbereich, friert er komplett ein

Die Desorientierung unterdrückt auch Fähigkeiten wie das Jäger-Ausweichen

Kälteschub-Granaten senden eine Eis-Welle aus, die Feinde automatisch sucht.

Ein getroffener Feind friert sofort ein und erhält geringen Schaden

Ist ein Ziel eingefroren, sucht die Granate nach weiteren Zielen

Bis zu 3 Feinde in Folge können verfolgt werden

Das Tracking der Granate ist sehr aggressiv, selbst um Kurven oder an Wänden entlang sucht die Eis-Welle

Ziemlich fies: Erst verlangsamen, dann einfrieren

Aspekte in Destiny 2: Jenseits des Lichts

Aspekte verändern die Spielweise eures Hüters drastisch und sind speziell für einen Stasis-Fokus konzipiert. Entweder ändern sie bestehende Fähigkeiten oder geben euch gleich einen ganz neuen Skill zum Arsenal.

So bekommt ihr den ersten Aspekt: Euren ersten Aspekt erhaltet ihr durch die Quest „Aspekt der Kontrolle“ Die erhaltet ihr während der Questreihe „In Dunkelheit Geboren“ automatisch.

Ganz leicht ist die Mission aber nicht, ihr müsst unter anderem erst ein neues Waffen-Exotic freispielen und dann 5 versteckte Objekte auf Europa finden – die Entropischen Bruchstücke (Entropic Shards).

Beides haben wir von MeinMMO hier für euch ausführlich erklärt:

Bei 1 seht ihr eure Fähigkeiten, bei 2 die Aspekt-Optionen und bei 3 die aktiven Fragmente

Alle Aspekte für Warlocks, Jäger und Titanen aus Destiny 2 und was sie können

Momentan sind für jede Klasse je 2 Aspekte im Spiel. Ihr rüstet diese im Stasis-Menü rechts aus. Sobald wir wissen, wie ihr die weiteren Aspekte freischaltet, ergänzen wir auf MeinMMO den Artikel.

Bedenkt, dass jede Klasse eigene Aspekte hat – sprich, ein Warlock freut sich über andere Skills als ein Titan und ein Jäger darf wieder andere Tricks nutzen.

Warlock:

Eisfackel-Blitze: Zersplittert ihr eingefrorene Ziele, erscheinen automatische Stasis-Sucher, die andere Feinde einfrieren

Frostimpuls: Setzt ihr euer Rift ein, entsteht eine Stasis-Schockwelle, die alles in der Nähe einfriert

Jäger:

Schleier des Winters: Euer Ausweichsprung verlangsamt Feinde in der Umgebung

Splittersprung: Aus der Luft schmettert ihr schnell nach unten und zersplittert Feinde im Umkreis des Einschlags

Ein Schlag reicht und alles friert ein

Titan:

Tektonische Ernte: Zerschmettert ihr einen Stasis-Kristall, erschafft ihr ein Stasis-Bruchstück. Das gewährt euch oder eurem Team Nahkampf-Energie

Kryoklasmus: Euer Rutschen wird verbessert. Rutscht ihr damit in einen Eis-Kristall oder gefrorenen Feind, wird das Objekt zersplittert und jagt zerstört alles gefrorene in der Nähe

Alle Stasis-Fragmente und woher ihr sie bekommt

Das sind Fragmente: Fragmente modifizieren Aspekte. Sie geben euch Boni auf Schaden oder beeinflussen eure Stasis-Fähigkeiten mit Buffs – manche kommen sogar mit negativen Auswirkungen daher. Jeder Aspekt bietet Platz für unterschiedlich viele Fragmente.

Tauscht ein Erinnerungsfragment gegen ein Stasis-Fragment

Im Gegensatz zu den Aspekten sind Fragmente aber für alle Klassen gültig. Sie sind also nicht spezifisch für Warlocks, Jäger oder Titanen.

Das sind alle derzeit bekannten Fragmente:

Wispern des Hedrons: Erhalte nach dem Einfrieren eines Ziels mit Stasis einen Bonus auf Waffenschaden (-10 Stärke).

Wispern der Risse (1) Erhöht den Schaden und die Größe der Stasis-Explosion, wenn du einen Stasis-Kristall zerstörst oder ein eingefrorenes Ziel besiegst.

Wispern der Lichtbrechung: Siege gegen verlangsamte oder eingefrorene Ziele gewähren Klassenfähigkeits-Energie.

Wispern der Gefangenschaft: Das Verlangsamen durch deine Fähigkeiten hält länger an und die Dauer verweilender Fähigkeiten wird erhöht (+10 Stärke).

Wispern der Verbundenheit: Siege gegen eingefrorene Ziele mit Waffen gewähren Super-Energie (-10 Intellekt und -10 Disziplin).

Wispern der Bruchstücke: Das Zersplittern eines Stasis-Kristalls erhöht vorübergehend deine Granaten-Nachladerate.

Durch das Zersplittern weiterer Stasis-Kristalle steigt die Dauer dieses Vorteils (+10 Belastbarkeit).

Woher gibt’s neue Fragmente? Die fremde Exo bietet euch auf Europa jede Woche eine Auswahl an „Fragment-Quests“ an. Aus der Auswahl könnt ihr bis zu 2 wählen, weitere könnt ihr euch dann in den Folgewochen erspielen.

Für die Mission „Umbra-Infiltration“ müsst ihr in Strikes Stasis-Skills beweisen, dafür winkt als Belohnung ein Erinnerungs-Fragment

Die Aufgaben schicken euch wahlweise ins Gambit, den Schmelzteigel oder in Strikes. Als Belohnung erhaltet ihr dann je ein „Erinnerungsfragment“. Die tauscht ihr dann bei der Fremden gegen ein Fragment – ihr habt bei ihr freie Wahl.

War unser Guide hilfreich? Was haltet ihr von Stasis, steht ihr auf die Anpassungsmöglichkeiten und denkt, dass wir in Zukunft noch weitere Aspekte und Fragmente für unsere Hüter erhalten?