Bei Destiny 2 könnt ihr jetzt für alle Klassen, also Warlocks, Jäger und Titanen 6 neue Exo-Panzerung bekommen. Wir zeigen euch, wie ihr die Items aus den Verlorenen Sektoren holt und was ihr alles beachten müsst.

Mit Destiny 2: Jenseits des Lichts ( Beyond Light) sind für Warlocks, Jäger und Titanen je 2 neue exotische Rüstungen ins Spiel gekommen. Diese Exotics sind enorm stark und ändern eure Spielweise deutlich.

Die Hüter fragen sich daher, wie sie an die neuen Items kommen. Denn spielt ihr einfach drauf los, könnt ihr lange auf die Exos warten.

Woher gibt es die neuen Exotics? Ihr erhaltet die 6 frischen Exotics aus den neuen Varianten der Verlorenen Sektoren, wenn ihr sie solo meistert. Die findet ihr auf Europa und im Kosmodrom. Ihr könnt die besonderen Rüstungen nur dort gezielt farmen. Dafür gilt es aber einige wichtige Dinge zu beachten.

Bevor MeinMMO euch hilft, sicher durch die Aktivität zu kommen, hier ein kurzer Blick auf die 6 neuen Exo-Rüstungen und ihre einzigartigen Perks aus Beyond Light.

Diese 3 neuen exotischen Handschuhe warten auf die Hüter

Nekrotischer Griff (Warlock): Kämpfern mit Nahkampf-Angriffen Schaden zuzufügen korrumpiert sie, und dieser Schaden wächst mit der Zeit. Wird ein korrumpierter Kämpfer besiegt, breitet sich der schädigende Effekt auf Ziele in der Nähe aus und stellt Nahkampf-Energie wieder her.

Athrys' Umarmung (Jäger): „Ausbalanciertes Messer" erhält ein zweites Abprallen. Schnelle Präzisionstreffer mit deinen Waffen gewähren „Ausbalanciertes Messer" einen deutlichen Schadensbonus und die Fähigkeit, ungeschützte Kämpfer für eine kurze Zeit [Taumeln] ins Wanken zu bringen.

Eislawinen-Übermantel (Titan): Ersetzt deine Barrikade-Fähigkeit durch eine Rüstungsverstärkung, die einen kleinen Schadensbetrag absorbiert. Während der Verstärkung bist du verlangsamt und deine Barrikade lädt sich nicht auf.





Die neuen Exo-Handschuhe für Jäger, Warlocks und Titanen

Die 3 neuen exotischen Helme gibt’s im DLC

Dämmerungskonzert (Warlock): Deine Morgenröte-Projektile bewirken, dass deine Ziele beim Kontakt damit brennen, und verursachen an ihnen mehr Schaden. All deine Brandeffekte dauern länger an und du erhältst jedes Mal eine kleine Menge an Nahkampf-Energie, wenn ein Ziel durch Brennen Schaden nimmt.

Maske von Bakris (Jäger): Ersetzt deine Stasis-Fokus-Ausweich-Fähigkeit mit einem weiteren, schnelleren Hechtsprung, der dich während der Nutzung teilweise verhüllt. Nach dem Hechtsprung verursachen deine Arkuswaffen für kurze Zeit erhöhten Schaden.

Kostbare Narben (Titan): Nachdem du eine Wiederbelebung vorgenommen hast oder selbst wiederbelebt wurdest, erhältst du eine Aura, die dir und deinen Verbündeten in der Nähe einen Überschild gewährt.





Jäger, Titanen und Warlocks schmücken sich mit neuen Exo-Helmen

Verlorene Großmeister-Sektoren und Legendäre Verlorene Sektoren in Destiny 2 schaffen

So gibts Exos aus Sektoren: Die 6 neuen Exo-Rüstungen erhaltet ihr durch die neuen „Verlorene Sektoren“-Aktivität aus Beyond Light. Sektoren können nun in zwei besonderen Formen auftauchen:

Legendäre Verlorene Sektoren (1.250 Power)

Verlorene Großmeister-Sektoren (1.280 Power)

Vorm Eingang des Sektors findet ihr eine Flagge, dort startet ihr euren Ausflug.

Stellt euch die Aktivität als Mini-Version der Dämmerung: Feuerprobe vor. Wie auch dort gilt hier: Erledigt ihr alle Champions (Platin) und habt Erfolg auf einem höheren Level, habt ihr bessere Exotic-Chancen.

Hier startet ihr die Mission – Im Beispiel gibt’s Exo-Helme als Belohnung

Wie war das mit dem gezielt farmen? Ihr seht sehr genau, welche Exotics in welchem Sektor droppen. Bei der Sektorbeschreibung ist stets unten angegeben, ob die exotische Belohnung ein Helm, Handschuhe, ein Brustpanzer oder Stiefel sind.

Wenn ihr also die neuen Helme wollt, müsst ihr die Sektoren spielen, die exotische Helme als Belohnung ausweisen. Ihr könnt aber auch alte Exo-Rüstungen auf diese Weise farmen – beispielsweise, wenn ihr spezielle Statuswerte sucht.

Warum sehe ich die neuen Verlorenen Sektoren nicht?

Damit ihr die spezielle Variante der Aktivität überhaupt sehen könnt, müsst ihr mindestens Powerlevel 1.200 haben und den regulären Sektor einmal abgeschlossen haben.

Dann könnt ihr vorm Eingang des Verlorenen Sektors mit einer Flagge interagieren – so startet ihr die neue Aktivität.

Das müsst ihr zur Rotation wissen: Dazu ist wichtig zu wissen, dass täglich eine Rotation stattfindet. Mit jedem Reset (18:00 Uhr) ändert sich, welcher Sektor an der Reihe ist. So ändert sich dann auch die Art der exotischen Belohnung.

Es kann also sein, dass gestern auf Europa der Sektor „Die Verborgene Leere“ als legendäre Version aktiv war, er heute komplett aus der Rotation fällt und morgen dann als Großmeister-Variante dran ist.

Großmeister und Legendär unterscheiden sich durch das Level sowie die Modifikatoren

Solo die neuen Verlorenen Sektoren aus Beyond Light meistern

Das müsst ihr zu Modifikatoren wissen: Jeder der Verlorenen Sektoren bekommt auf Legendär oder Großmeister zusätzliche Modifikatoren, die euch das Leben schwer machen und eine bestimmte Spielweise voraussetzen.

Die Modifikatoren seht ihr, wenn ihr im Menü über den Sektor navigiert

Wenn ihr mit der Flagge am Start interagiert

Den Geist im Sektor selbst ruft

Unter den Bedingungen sind bekannte Ärgernisse wie Passgenau oder mehr Schaden in der Luft. Zusätzlich warten die berüchtigten Champions auf euch. Welche Varianten ihr antrefft, steht auch bei den Modifikatoren.

Beachtet, dass in nahezu allen Verlorenen Sektoren eine Schadens-Art stets Bonusschaden hat – das gilt für euren Schaden und den der Gegner.

So ist das mit der Zeit: Habt ihr 15 Minuten überschritten, habt ihr keine Respawns mehr. Sterbt ihr dann, müsst ihr ganz neu anfangen. Solange ihr Zeit über habt, gilt übrigens, dass jeder erledigte Champion euch ein Extra-Leben gewährt.

Hier zeigt euch Nexxoss Gaming, wie ihr euch die Exo-Ausrüstung erkämpft:

Tipps zu den besten Mods und Loadouts

Wenn der Sektor zu schwer ist, quält euch nicht. Ihr könnt die Aktivität, wenn euer Level hoch genug ist, unendlich oft farmen. Je öfter ihr den Sektor spielt, desto besser werdet ihr auch, da die Feinde immer an denselben Orten lauern und ihr wisst, womit ihr rechnen müsst.

Nutzt diese Ausrüstung: Damit ihr die Endgame-Aktivität alleine bestreiten könnt, hier nützliche Hinweise:

Nutzt unbedingt eurer Artefakt aus Season 12 und die mächtigen Mods daraus. Hier findet ihr die speziellen Mods um Unaufhaltsame-, Barriere- und Überladungs-Champions mit Waffen zu erledigen.

Besonders nützlich ist die Kombination aus den beiden Artefakt-Mods „Thermale Überladung“ und „Wogenverschlinger“.

Da ihr alleine seid, könnt ihr nicht die Champion-Killer-Kombo aus Izanagi und Göttlichkeit nutzen. Aber eine Waffe mit „Störfaktor“-Perk und Izanagis Bürde erledigen Champions auch schnell – Izanagi holt ihr euch schnell am Exo-Kiosk.

Erianas Schwur eignet sich hervorragend, um Schilde von sich aus zu durchdringen und Champions daran zu hindern, sich hinter ihrer Barriere zu verstecken – wenn zudem Solar-Bonusschaden aktiv ist, schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe.

Nutzt zudem die mächtigen Mechaniken „Mit Licht geladen“ und „Kriegsgeist-Zellen„. Seit Season 12 kommen die entsprechenden Mods in den neuen Slot eurer Rüstung, den „Kampfstil-Mod-Slot“ ganz rechts. Sogar exotische Rüstungen verfügen nun über den neuen Slot.

War unser Guide hilfreich, wisst ihr nun wie ihr die angesagten Exotic-Rüstungen aus Beyond Light holt. Habt ihr sogar schon das eine oder andere Exo erbeutet und es getestet? Sagt uns eure Meinung doch in den Kommentaren.

