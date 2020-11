Destiny 2: Alles zum neuen Artefakt aus Season 12 – Fundort, Mods, Leveln

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wir geben euch nun nachfolgend alle Stufen inklusive der Mods, der benötigten Energiekosten sowie des Items an, in dem die Modifikation ausgerüstet wird.

In jeder Stufe (Tier) gibt es 5 Mods, die mit steigender Stufe mächtiger werden oder andere Aspekte eures Hüter-Alltags verbessern. Um die jeweils nächste Stufe von Mods freizuschalten, muss man eine bestimmte Anzahl von Mods in vorangehenden Tiers bereits freigespielt und aktiviert haben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So einfach holt ihr das neue Artefakt: Startet ihr seit dem 10. November Destiny 2, habt ihr eine neue Quest zu erledigen. Die Aufgabe heißt „Vorhut Kommunikation“. Dabei sollt ihr ein Geschenk von Osiris in Zavalas Büro finden.

So stark macht Euch das 1. Artefakt in Destiny 2 – Wir kennen alle Boni

Darum sind Artefakte so wichtig: Saisonale Artefakte begleiten die Spieler über den Verlauf einer Saison und machen euch stärker. Mit dem Start der Season 12 und der Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light) ist auch ein neues Artefakt im Spiel: „Reißzahn von Xivu Arath“.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 + 4 =

Insert

You are going to send email to