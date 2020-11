Destiny 2: Nächste Woche startet Season 12 voll durch – Trailer zeigt, was euch erwartet

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Freut ihr euch, das die Jagdsaison endlich richtig eröffnet wird oder seid ihr noch komplett mit Inhalten aus Beyond Light beschäftigt? Was sagt ihr zum Trailer – hat Bungie da wie gewohnt abgeliefert?

Was ist eine Season in Destiny 2? Destiny setzt auf 2 Arten, um die Hüter mit neuem Content zu versorgen. Einmal im Jahr erscheint ein großes DLC, wie jetzt Beyond Light. Zwischen den DLCs stehen pro Jahr 4 Seasons an, die zusammen eine Story erzählen, aber vom DLC losgelöst sind.

Am 17. November startet die Season 12, die Saison der Jagd, dann richtig durch. Einige der Inhalte dieser Season gingen zusammen mit der Erweiterung an den Start. Die saisonale Story und die große Jagd haben sich aber bisher zurückgehalten.

Das ist neu: Am 10. November hat die große Erweiterung Destiny 2: Beyond Light Release gefeiert. Die meisten Hüter dürften noch mit der Erkundung Europas und dem Kampf um die neuen Stasis-Fähigkeiten beschäftigt sein. Bungie hat aber schon das nächste heiße Eisen im Feuer.

In Destiny 2 ist erst die Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) gestartet. Nächste Woche geht aber schon die Saison der Jagd richtig los.

