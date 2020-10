Destiny 2: Ausgerechnet ein Todfeind wird in neuer Season 12 zum Verbündeten

Die kommende Season 12 schließt offenbar eine große Story-Lücke bei Destiny 2 und bringt einen unserer ärgsten Feinde, den Mörder von Cayde-6, als Verbündeten zurück. Endlich erfahren wir, wie es mit dem Erwachten-Prinz Uldren Sov weitergeht.

Achtung, Spoiler voraus! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Das kam überraschend: In Kürze startet bei Destiny 2 die neue Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts sowie die neue Season 12. In einer neuen Roadmap hat Bungie nun die Inhalte von Beyond Light und vor allem aus der Saison der Jagd näher vorgestellt.

Begleitend dazu gab es dazu noch ein Entwickler-ViDoc der etwas tiefere Einblicke in den kommenden Content gewährte. Und dabei gab es auch eine spannende Überraschung. Ein früherer Kampfgefährte und nun Todfeind der Hüter, über dessen Verbleibt bereits seit Längerem gerätselt wird, wird dann als neuer und offenbar wichtiger Verbündeter zurückkehren – der Erwachten-Prinz Uldren Sov.

Prinz Uldren

Prinz Uldren kommt in Season 12 zurück – Das wissen wir bisher

Uldrens Geschichte bis Season 12 zusammengefasst: Zum ersten Mal stieß man als Hüter in Destiny 1 auf den zwielichtigen Prinzen. Widerwillig hat er dort den Spielern bei der Suche nach dem Schwarzen Garten geholfen. Später half er jedoch mit seiner Schwester, der Erwachten-Königin Mara Sov, den Hütern beim Kampf gegen die Flotte von Oryx, den König der Besessenen.

Damals dachte man, der Prinz sei dabei möglicherweise ums Leben gekommen, doch er überlebte und wurde im Rahmen der Forsaken-Erweiterung bei Destiny 2 zu einem der ärgsten Feinde der Hüter. Denn er war für den Tod des Kult-Charakters Cayde-6, den Commander der Jäger-Vorhut, verantwortlich.

Als Hüter jagte man ihn und seine Gefolgsleute, die 8 Barone. Am Ende bekamen die Spieler ihre Rache, Uldren starb. Unklar jedoch, ob durch die Hand des Spielers oder durch Petra Venj, eine weiter zentrale Figur in Forsaken.

Danach gab es allerdings eine spannende Wendung. Eine Cut-Scene zeigte Uldren, wie er von einem Geist wiederbelebt wird und offenbar ohne Erinnerung an sein altes Leben und Taten aufwacht.

Seitdem wird über seine weitere Rolle bei Destiny 2 spekuliert. Lore-Einträge lassen darauf schließen, dass er sich wohl zuletzt in der Nähe der Letzten Stadt aufgehalten hat, stets einen Helm trägt und andere generell meidet. Und nun geht seine Geschichte offenbar endlich weiter.

Alles zu Uldrens Rückkehr, was bisher bekannt ist: Was nun so manch einen Spieler freuen dürfte: In Season 12 wird Uldrens Geschichte wieder aufgegriffen, der Erwachten-Prinz und Meister der Krähen wird zurückkehren – und zwar offenbar als Hüter mit einem eigenen Geist. Soviel steht bereits nach dem ViDoc fest.

Dabei ist seine Rückkehr wohl in die saisonale Story von Season 12 verstrickt. Andere Mächte nutzen nun die Dunkelheit und setzen sich in Bewegung. Nicht nur die Gefallenen – auch die Schar. Dazu zählt auch Xivu Arath, eine Schwester von Oryx. Sie nutzt diese Gelegenheit, um eine Schar-Armee auf die Beine zu stellen. Und als Spieler arbeitet man mit dem Warlock Osiris zusammen, um sie aufzuhalten.

Dieser wird bei seinen Untersuchungen dann fast von einem Schar-Ritter erschlagen, doch dann gibt es eine spannende Wendung. Diesmal seid nicht ihr der edle Retter. Uldren taucht plötzlich auf und rettet Osiris das Leben, während euer Hüter nur zuschaut.

Dabei sorgt Bungie bei einigen Eckpunkten direkt für Klarheit:

Uldren nennt sich jetzt „Die Krähe“

Er weiß tatsächlich nicht, was er getan hat

Seine Wiederbelebung war also ein Neuanfang für ihn

Er ist jetzt wirklich ein Hüter

Nein, er wird nicht Ausbilder neuer Hüter. Er ist nicht Shaw Hun.

Dadurch gewinnt diese ganze Entwicklung zusätzlich an Spannung. Wir und alle anderen wissen noch genau, was er getan hat und wozu er fähig war. Man begegnet ihm also zunächst mit Skepsis und lässt vieles hinterfragen – wie wir uns selbst, das Licht und die Dunkelheit sehen.

Hier könnt ihr euch die Szene ab Minute 10:43 anschauen:

Wie geht’s dann weiter? In Season 12 arbeiten wir, also die Hüter, dann mit Uldren und Osiris zusammen, um neue Schar-Konstrukte auszuschalten. Mit diesen stellt sich Xivu Arath im Prinzip ihre eigene korrumpierte Armee zusammen. Allerdings könnte das etwas zeitverzögert passieren. Denn die saisonale Mission, in deren Rahmen Uldrens Rückkehr vermutet wird, startet laut Roadmap erst am 17. November – also eine Woche nach Start von Jenseits des Lichts.

Aber so oder so – es sieht ganz danach aus, als werde Uldren oder Die Krähe eine zentrale „neue“ Figur in der weiteren Geschichte von Destiny 2. Der Charakter hat dabei gerade mit seinem Hintergrund enorm viel Potential und es bleibt spannend, zu sehen, wie Bungie es gelingt, eine der spannendsten Story-Lücken von Destiny 2 zu schließen.

