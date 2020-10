In Destiny 2 könnten bald die Uhren deutlich mehr in Richtung Destiny 1 zeigen. Steht bald ein Besuch im alten Turm an und ist der Reisende wieder geheilt?

Das soll euch bald in Destiny 2 erwarten: Ein neues Artwork ist aufgetaucht, das die Herzen von Veteranen höher schlagen lässt. Denn dort sind gleich zwei interessante Aspekte zu finden, die Beyond Light mit einer gehörigen Portion Destiny 1 würzen:

Der alte Turm ist in einwandfreiem Zustand zu sehen

Unser zerstörter Beschützer, der Reisende, ist wieder geheilt

Schaut euch hier das vielsagende Bild an, bei dem drei Hüter vor dem alten Turm und dem intakten Reisenden stehen:

Woher kommen die Infos? Der Dataminer Felwinter_123 hat das Bild am 24. Oktober via reddit geteilt. Gefunden hat er es im Codes des PlayStation Stores.

Es handelt sich zu 100 % um keine Fälschung. Denn seit kurzem nutzt der PlayStation Store das Bild auch offiziell. Unter der Rubrik „Add-ons nach Spiel“ taucht es jetzt stellvertretend für Destiny 2 neben aktuellen Games wie FIFA 21 auf:

Das hat es mit dem „alten Turm“ auf sich: Der alte Turm war in Destiny 1 das Hauptquartier der Hüter, also der Social Space. Hier gab es die Poststelle, die Anführer der Vorhut und natürlich die kultigen Sweeper-Bots. Man traf sich zur Raid-Vorbereitung oder prahlte mit seinem hohen Level. Hier fand also der Hüter-Alltag statt.

Dieser Turm wurde zum Start von Destiny 2 zerstört.

Wir konnten den angreifenden Kabal nichts entgegenwerfen und versagten zum ersten Mal auf ganzer Linie.

Provisorisch war die Farm unser neues Hauptquartier.

Der Reisende warf seine letzte Kraft gegen unseren Feind – daraufhin zerbrach er.

Seitdem haben wir den „neuen Turm“ aufgebaut, der aktuell als Social Space fungiert.

Für viele Spieler sind ihre ersten Schritte und Sternstunden im MMO-Shooter-Universum mit dem alten Turm verbunden. So mancher Veteran fühlt sich im neuen Turm daher eher wie ein Dauergast als zu Hause. Schon in Destiny 1 konnte der später eingeführte Felwinter Gipfel (alternativer Social Space) den alten Turm nicht ersetzen.

Auch in Destiny 2 können wir schon jetzt dem alten Turm einen kurzen Besuch abstatten. Und zwar in der bockschweren Mission Stunde Null. Doch die verschwindet bald aus dem Spiel.

Die Hüter rätseln über die Zukunft von Destiny 2: Beyond Light

Was könnte das bedeuten? Unter dem reddit-Beitrag spekulieren die User fleißig darüber, was denn der alte Turm und der geheilte Reisende in Destiny 2 Beyond Light zu suchen haben.

In den nunmehr 3 Jahren seit der Zerstörung wurde der alte Turm neu aufgebaut. Hierhin könnte es einige NPCs verschlagen. Da Ada-1 oder Benedict im aktuellen Turm bald keinen Nutzen mehr haben – wir hätten also zwei Türme.

Manche glauben, dass Destiny 2 die Ereignisse der Roten Schlacht aus dem Kanon streicht. Demnach hat unser Kampf gegen Ghaul und die Kabal nicht stattgefunden. Dazu würde passen, dass wir eine neue Hintergrundgeschichte im DLC erhalten.

Andere Hüter merken aber an, dass es sich nicht exakt um den „alten Turm“ handelt, sondern nur einen ähnlichen Nachbau. Demnach würden wir den neuen Turm also nur weiter umbauen.

Einige Hüter vermuten, dass der Reisende im Laufe von Beyond Light und den nächsten Erweiterungen wieder zu alter Stärke findet. So soll dann 2022 die finale Schlacht zwischen Licht und der aufkommenden Dunkelheit stattfinden.

Der Turm und der noch kreisrunde Reisende in Destiny 1

Was denkt ihr, wird es uns bald wieder auf den alten Turm verschlagen? Oder fühlt ihr euch in eurem jetzigen Hauptquartier schon wie zu Hause?

Bald gibt es übrigens noch deutlich mehr Inhalte aus Destiny 1. Wir wissen, dass der legendäre Raid Gläserne Kammer kommt und das uns im Kosmodrom ein geheimnisvoller, neuer Charakter herumführt. Oder bildet ein bekannter Mörder die neuen Spieler aus?