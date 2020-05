In Destiny 2 könnt ihr jetzt einen zuvor unerreichbaren Ort betreten und dort eine alte Herausforderung meistern, um ganz hoch hinauszukommen.

Um diesen Ort geht’s: Ihr könnt in Destiny 2 jetzt die Ruinen des Eisernen Tempels am Fuße des Felwinter-Gipfels betreten. Hier könnt ihr auch die Hochseilbahn erkunden. Das Gebiet ist aus dem Vorgänger Destiny 1 bekannt und diente als Schauplatz der Erweiterung „Rise of Iron„. Es war ein belebter Social Space.

Damals gab es eine besondere Herausforderung: Jeder Hüter, der etwas auf sich hielt, musste mühsam die Spitze des verschneiten Berges erklimmen. Jetzt könnt ihr auch in Destiny 2 zum Gipfelstürmer werden.

Der Social Space am Felwinter Gipfel in Destiny 1

Felwinter-Gipfel in Destiny 2 erklimmen

So kommt ihr zum Berg: In der Quest „Die Lüge“ sollt ihr für Rasputin Signaturen auf Vostock scannen. Diese Location dient sonst als PvP-Karte und befindet sich am Felwinter-Gipfel.

Doch statt wie gefordert die Map abzuklappern und für den Kriegsgeist Detektivarbeit zu verrichten, dreht ihr euch zum Start um und springt über die Hängebrücke. Sorgt euch nicht um die aufploppende Warnung, die euch zum Umkehren bewegen will. Auf der anderen Brückenseite verschwindet diese und ihr könnt euch ungehindert umsehen.

Und siehe da, ihr befindet euch am Eingang des Eisernen Tempels, den manche noch aus Destiny 1 kennen dürften.

Ein strohblonder Hüter – von MeinMMO-Lesern Prinz Eisenherz genannt – schaut vom Gipfel herab

Die Felwinter-Herausforderung knacken: Wenn ihr schon hier seid, solltet ihr euch auch unbedingt als Bergsteiger versuchen und den Felwinter-Gipfel bis zur Spitze erklimmen. Damals war die Aufgabe schon nicht einfach, stand einem doch kein Doppelsprung oder andere Ability im Social Space zur Verfügung.

Diesmal dürft ihr alle Skills nutzen und braucht diese auch. Denn ohne präzise Hüpfer, den ein oder anderen Einsatz von Bewegungs-Exotics sowie Schwert-Sprüngen kommt ihr nie am Gipfel an.

Schaut euch hier an, wie der Destiny-Experte Esoterikk den Berg hinaufkraxelt:

Felwinter-Gipfel betreten und erklimmen im Video

Warum ging das vorher nicht? Zwar war der Felwinter-Gipfel und das Gebiet schon vor der Quest „Die Lüge“ im Spiel, aber der Bereich war als PvP-Karte klar abgesteckt. Bewegt ihr euch dort zu weit aus der Arena, sterbt ihr unweigerlich.

Ihr könnt die besagte Quest übrigens mit einem zweiten Charakter bei Ana auf dem Mars annehmen und recht zügig zum Vostock-Schritt kommen – Solltet ihr die Aufgabe schon auf eurem Main erfüllt haben. So kommt auch ihr in den Genuss, das Dach der Destiny-Welt zu besteigen.

Habt ihr eure Sprungkünste schon bewiesen und seid in Destiny 2 zum Gipfelstürmer geworden? Was die Belohnung der Quest, Felwinters Lüge, alles auf dem Kasten hat, verrät euch MeinMMO hier: Destiny 2: Felwinters Lüge im Test – So stark ist die neue Schrotflinte