Die Weekend League ist der härteste, aber auch lukrativste Modus in FIFA 21 Ultimate Team. Hier findet ihr alle Infos zu FUT Champions.

Was ist die Weekend League? Die Weekend League ist der Ort, an dem die Spiele des FUT-Champions-Modus ausgespielt werden. Sie läuft – wie der Name schon sagt – immer am Wochenende.

30 Spiele gegen andere Weekend-League-Teilnehmer stehen auf dem Programm, bei denen die Anzahl der Siege über den Rang und über die Höhe der Belohnungen entscheidet.

Das wissen wir bisher zur Weekend League in FUT 21

Das ist neu bei der Weekend League in FIFA 21: Eine große Änderung im Vergleich mit der Weekend League in FUT 20 gibt es: Die Top 100 wird erweitert auf eine Top 200.

Dort landen dann die stärksten Weekend-League-Spieler der Welt und erhalten die besten Rewards des Wettbewerbs.

Wann startet die erste Weekend League in FUT 21? Zum jetzigen Zeitpunkt hat EA noch kein Start-Datum für die Weekend League in FUT 21 angekündigt. Wir wissen also noch nicht, wann es offiziell losgeht.

Wenn es allerdings wie in den Vorjahren läuft, dann dürfte der 16.10. ein realistisches Datum für die erste Weekend League in FIFA 21 Ultimate Team sein. Denn auch im letzten Jahr ging es eine Woche nach dem Release von FIFA los.

Wie qualifiziert man sich? Um sich erstmalig für die Weekend League zu qualifizieren, müsst ihr FUT Champions Punkte sammeln – 2.000 Punkte um genau zu sein. Diese erhaltet ihr durch das Spielen von Division-Rivals-Partien. Je höher dort die Division ist, in der ihr spielt, desto mehr FUT Champions Punkte erhaltet ihr pro Spiel. Es lohnt sich also, eine hohe Platzierung anzustreben.

Wenn ihr dann die Punkte zusammen habt, könnt ihr sie für eine einmalige Teilnahme an der Weekend League einlösen. Für jede weitere Weekend League werden allerdings auch jedes Mal wieder 2.000 FUT Champions Punkte fällig.

Es gibt jedoch noch eine Möglichkeit sich komfortabler für die Weekend League zu qualifizieren – durch das Spielen der Weekend League selbst. In FIFA 20 reichten 11 Siege (Rang Silber 1) um direkt die nötigen 2.000 Punkte zu erhalten. Wie das in FIFA 21 aussieht, können wir allerdings noch nicht sagen.

2000 Punkte müssen gesammelt werden

Was gibt es für Belohnungen? In der FUT Champions Weekend League gibt es die stärksten Belohnungen, die Ultimate Team zu bieten hat. Was in der Regel Spezial-Packs, einiges an Coins und garantierte TOTW-Karten in Player Picks bedeutet. Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr ähnlich starke Belohnungen wie im Vorjahr gibt.

Es werden zwar aktuell schon Belohnungen in den Menüs angezeigt, doch ob diese tatsächlich final sind, ist noch zu bezweifeln. Seltsamerweise fehlen hier nämlich die TOTW-Player-Picks und für Silber 3 gibt es lediglich 1.500 FUT Champions Punkte, was im letzten Jahr noch anders war.

Diese Belohnungen sieht man in Ultimate Team

Habt ihr schon ein starkes Team für die Weekend League? Wenn nicht, dann schaut euch doch mal unser Bundesliga-Start-Team an. Das ist nicht zu teuer und kann richtig nützlich sein.