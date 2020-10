FIFA 21: Wann kommen die Division Rivals Belohnungen?

In FIFA 21 könnt ihr euch über Division Rivals Belohnungen verdienen. Wann kommen die Rewards in Ultimate Team?

Was sind Division Rivals in FIFA 21? Die Division Rivals sind ein wichtiger Spielmodus in Ultimate Team. Über die Rivals sammelt ihr wöchentlich Punkte, die euch regelmäßig Belohnungen einspielen. Außerdem qualifiziert ihr euch hier für die FUT Champions Weekend League – den Modus mit den besten Belohnungen in FUT 21.

Division Rivals besteht aus den namensgebenden Divisionen. Es gibt 10 Stück, in die ihr anhand eurer Skill-Punkte eingeordnet werdet. Wenn ihr gerade mit FIFA 21 beginnt, könnt ihr euch entweder über 5 Platzierungsmatches gegen reale Gegner oder über die Squad Battles für eine Division in Rivals qualifizieren. Je nachdem, wie ihr abschneidet, werdet ihr höher oder niedriger eingestuft.

Wenn ihr aufgrund eures Skillwerts in eine höhere Division aufsteigt, gibt es neue Münzboni. Das gehört zu den Neuerungen in FUT 21.

Der Sprung in eine höhere Division bringt jetzt ordentlich Münzen

Die Belohnungen unterscheiden sich von Division zu Division. Belohnungen in Division 1 sind besser, als in Division 10.

Innerhalb jeder Division gibt es sechs Ränge. Um in den Rängen aufzusteigen, müsst ihr möglichst viele Wochenpunkte durch Siege einsacken.

Pro Woche könnt ihr 30 Rivals-Partien spielen, die in die Wochenwertung eingehen. Nach diesen 30 Partien bringen euch die Spiele keine Wochenpunkte mehr ein. Dann können die Rivals bis zur nächsten Woche nur noch für Ziele, Skillwerte oder Divisionsaufstiege genutzt werden.

Division Rivals Rewards – Tag und Uhrzeit

Wann starten die Divison Rivals? Die neue Rivals-Woche beginnt immer Donnerstags gegen 09:00 Uhr morgens. Zu diesem Zeitpunkt endet auch der vorherige Wochenwettbewerb. Dann werden eure Ränge zurückgesetzt und ihr könnt erneut Punkte sammeln. Wichtig: Die Division bleibt euch erhalten.

Wann kommen die Belohnungen? Die Wochenbelohnungen kommen nach aktuellem Stand ebenfalls zum Start der neuen Woche – also gegen 09:00 Uhr morgens. Zumindest ist dies in der Sommer-Zeit der Fall.

In den Rivals werdet ihr je nach Skill in eine Division eingeordnet

Wie sehen Division Rivals Rewards aus?

Welche Belohnungen kann ich aussuchen? Je nach Rang habt ihr unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. In der Regel könnt ihr aussuchen zwischen:

Münzen

Tauschbaren Packs

Untauschbaren, aber dafür doppelt so vielen Packs

Die Münzen und Spieler, die ihr daraus bekommt, könnt ihr beispielsweise wiederum für geschicktes Trading in FIFA 21 verwenden.

Wir führen hier einmal am Beispiel der Division 4 genauer auf, wie sich die Belohnungen der Division Rivals aufbauen.

Jede Woche könnt ihr euch Belohnungen holen

Belohnungen: Division 4

Rang 1: 240 FUT Champs Punkte und

Option 1: 65.000 Münzen

Option 2: 1 Mega-Pack, 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Prime-Goldspieler-Pack

Option 3: Option 2: 2 Mega-Pack, 2 Seltene-Spieler-Pack, 2 Prime-Goldspieler-Pack (alles untauschbar)

Rang 2: 160 FUT Champs Punkte und

Option 1: 45.000 Münzen

Option 2: 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Jumbo-Gold-Pack

Option 3: Option 2: 2 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 2 Seltene-Spieler-Pack, 2 Jumbo-Gold-Pack (alles untauschbar)

Rang 3: 80 FUT Champs Punkte und

Option 1: 32.500 Münzen

Option 2: 2 Jumbo Premium Gold-Pack, 1 Mega-Pack

Option 3: 4 Jumbo Premium Gold-Pack, 2 Mega-Pack (alles untauschbar)

Rang 4: 40 FUT Champs Punkte und

Option 1: 22.500 Münzen

Option 2: 1 Seltene-Gold-Pack, 1 Jumbo Premium Gold-Pack, 1 Gold-Pack

Option 3: 2 Seltene-Gold-Pack, 2 Jumbo Premium Gold-Pack, 2 Gold-Pack (alles untauschbar)

Rang 5: 1 Premium Gold-Pack, 1 Jumbo Premium Gold-Pack, 1500 Münzen (Keine Auswahlmöglichkeit)

Rang 6: 2 Jumbo-Gold-Pack (Keine Auswahlmöglichkeit)

Nach aktuellem Stand sind noch nicht sämtliche Belohnungen aller Ränge bekannt. Wir ergänzen diese hier, sobald sie bekannt sind.

Was gibt es bei den Rängen zu beachten? Die Ränge sind nicht statisch, sondern stehen im Vergleich zur Community. Das heißt: Wenn ihr am Freitag nach 10 Spielen Rang 1 erreicht, könnt ihr am Donnerstag darauf trotzdem auf einen unteren Rang gestürzt sein, weil andere Spieler euch überholten.

Was sind FUT-Champions-Punkte?

Dafür braucht ihr die Punkte: Mit FUT-Champions-Punkten kriegt ihr zwar keine neuen Spieler, wichtig sind sie trotzdem. Denn: Mit 2000 Punkten qualifiziert ihr euch für die Weekend League in FIFA 21. Je nach Division bekommt ihr unterschiedlich viele Punkte für einen Sieg.

Division 10: 20 Punkte (Sieg), 8 Punkte (Unentschieden), 4 Punkte (Niederlage)

20 Punkte (Sieg), 8 Punkte (Unentschieden), 4 Punkte (Niederlage) Division 9: 25 Punkte (Sieg), 10 Punkte (Unentschieden), 6 Punkte (Niederlage)

25 Punkte (Sieg), 10 Punkte (Unentschieden), 6 Punkte (Niederlage) Division 8: 30 Punkte (Sieg), 12 Punkte (Unentschieden), 6 Punkte (Niederlage)

30 Punkte (Sieg), 12 Punkte (Unentschieden), 6 Punkte (Niederlage) Division 7: 40 Punkte (Sieg), 16 Punkte (Unentschieden), 8 Punkte (Niederlage)

40 Punkte (Sieg), 16 Punkte (Unentschieden), 8 Punkte (Niederlage) Division 6: 50 Punkte (Sieg), 20 Punkte (Unentschieden), 9 Punkte (Niederlage)

50 Punkte (Sieg), 20 Punkte (Unentschieden), 9 Punkte (Niederlage) Division 5: 65 Punkte (Sieg), 26 Punkte (Unentschieden), 14 Punkte (Niederlage)

65 Punkte (Sieg), 26 Punkte (Unentschieden), 14 Punkte (Niederlage) Division 4: 80 Punkte (Sieg), 32 Punkte (Unentschieden), 16 Punkte (Niederlage)

80 Punkte (Sieg), 32 Punkte (Unentschieden), 16 Punkte (Niederlage) Division 3: 125 Punkte (Sieg), 50 Punkte (Unentschieden), 24 Punkte (Niederlage)

125 Punkte (Sieg), 50 Punkte (Unentschieden), 24 Punkte (Niederlage) Division 2: 250 Punkte (Sieg), 100 Punkte (Unentschieden), 50 Punkte (Niederlage)

250 Punkte (Sieg), 100 Punkte (Unentschieden), 50 Punkte (Niederlage) Division 1: 500 Punkte (Sieg), 200 Punkte (Unentschieden), 100 Punkte (Niederlage)

Ihr sucht nach einem guten Team, mit dem ihr euch zum Start von FIFA 21 durch die Divisionen schlagen könnt? Dann haben wir hier ein starkes Bundesliga-Team für Ultimate Team, das euch gar nicht mal so viele Münzen kostet.