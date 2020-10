FIFA 21: Bundesliga-Team für den Start in FUT – Günstig und stark

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Ihr seid eher im Karrieremodus als in Ultimate Team unterwegs? Auch dann solltet ihr genau auf eure Team-Zusammenstellung achten. Hier sind die besten Talente in FIFA 21 , die euren Verein mit großem Potential nach vorne bringen können.

Was ist das für ein Team? Klar: Wer sein FUT-Konto schon mit vielen Münzen gefüllt hat und frei auf dem Transfermarkt agieren kann, der kann sich einfach das beste Bundesliga-Team kaufen. Da spielen dann Spieler wie Robert Lewandowski, Joshua Kimmich oder Erling Haaland mit. Aber: Diese Münzen hat zum Spielstart kaum jemand. Da hilft auch wildes Trading via Web App oder Companion App nicht viel.

Ihr wollt in FIFA 21 mit einem Bundesliga-Team in die neue FUT-Saison starten? Dann haben wir hier ein Team für euch, mit dem ihr den Start bestreiten können.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − drei = 4

Insert

You are going to send email to