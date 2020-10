Wann kommt die FIFA 21 Companion App? Alle Infos zum Release

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Das ist das Problem: Wer sich in die neue Web App einloggen möchte, wird eventuell nach einem Security Code von EA gefragt. Dieser soll per Mail zugestellt werden.

Es kann aber auch passieren, dass sie einfach im Laufe des Tages freigeschaltet wird. In dem Fall können Nutzer der alten Companion App für FIFA 20 einfach updaten, Neu-User können sich die App im entsprechenden App Store runterladen. In der alten App gibt es auch schon ein Banner dazu, das allerdings noch nicht aktiv ist:

In der Companion App könnt ihr schon vor dem Release euer Ultimate Team managen. Ihr könnt dort beispielsweise SBCs lösen, Transfers tätigen oder euch das Team of the Week anschauen.

