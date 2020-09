Für FIFA 21 startet morgen die Web App. Wann ist die Release-Uhrzeit in Deutschland? Ist für die Ultimate-Team-App ein Download nötig? Wann ist der Login-Start? Wir haben alle Infos und verraten euch, um wie viel Uhr die FUT Web App starten könnte.

Morgen startet die FUT-Saison: EA Sports hat offiziell angekündigt, dass morgen, am 30. September, die Web App für FIFA 21 live geht. Sobald dies geschieht, könnt ihr in die neue FUT-21-Saison starten und schon mal euer Team aufbauen und tägliche Belohnungen in der Web App abstauben.

Der Start der Web App liegt damit einen Tag vor dem Early Access von FIFA 21 und ganze 9 Tage vor dem offiziellen Release von FIFA 21.

Release-Uhrzeit der Web-App: Eine genaue Uhrzeit für den Start der Web App hat EA im Voraus nicht preisgegeben. Vermutlich um einen Ansturm auf die Server zu vermeiden, denn die Web App erscheint weltweit zur gleichen Zeit.

Durch die Erfahrungen der letzten Jahre rechnen wir aber mit einem Start gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit. Sobald es allerdings genaue Informationen gibt, wird dieser Beitrag schnellstmöglich aktualisiert.

Mit der Web App könnt ihr schon mal auf dem Transfermarkt tätig werden

Download und Login – Was ist mit der Companion App?

Ist für die Web App ein Download nötig? Nein, die Web App müsst ihr weder herunterladen noch installieren. Die Web App ist eine Desktop-Anwendung, die ihr im Browser auf dem PC und Mobilen-Geräten nutzen könnt.

Wie läuft der Login? Zum Start der Web App solltet ihr mit Login-Schwierigkeiten rechnen, da die Server wahrscheinlich überrannt werden. Die Zugangsdaten sind dabei dieselben, wie aus der FUT-20-Web-App.

Was ist mit der Companion App? Dabei handelt es sich um die FUT-21-App für iOS- und Android-Geräte. Diese erfordert einen Download und sollte ab morgen, den 1. Oktober, verfügbar sein.

Die Web App und die Companion-App sind kostenlos.

Die Inhalte der Web App – Trading in Ultimate Team

Diese Funktionen bietet die FUT-App:

Das Verwalten von FUT-Mannschaften und Club-Items

Individuelle Taktiken für die aktive FUT-Mannschaft erstellen

Das Lösen von SBCs (Squad Building Challenges)

Ihr könnt einen „SBC-Schutz“ auf Spieler anwenden. Damit lässt sich verhindern, dass ihr aus Versehen einen eurer wichtigen Spieler in einer SBC einlöst.

Spieler und Items auf dem Transfermarkt suchen und kaufen – also Trading

Das Team of the Week (TOTW) einsehen

alle Karten, Ranglisten und weiteren Stats inspizieren

Karten-Packs im FUT-Store kaufen (mit Coins oder FIFA Points)

wöchentliche Belohnungen aus Squad-Battles, Division Rivals und FUT Champions einlösen

Das eigene Team mit URL teilen

Ziele abschließen

Ihr könnt euren Fortschritt bei den neuen Saison-Aufgaben einsehen. Die ein oder andere Aufgabe lässt sich auch direkt über die App abhaken.

Was ist mit den täglichen Belohnungen? In den letzten Jahren gab es eine Zeit lang tägliche Geschenke, in Form von Münzen und Packs, für das Einloggen in der Web App. Wir hoffen, dass sich das in der Web App von FIFA 21 nicht ändert.

In FIFA 21 hingegen, ändert sich eine Menge. Hier haben wir die spannendsten Neuerungen in FIFA 21 für euch zusammengefasst.