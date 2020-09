So seid ihr auch ohne Demo bestens für FIFA 21 vorbereitet

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Wann kommt FIFA 21 raus? Offiziell erscheint FIFA am 9. Oktober. Spieler, die sich aber eine Spezial-Edition holen , dürfen jedoch schon am 6. Oktober loslegen.

Alles, was ihr zum Release von FIFA 21 wissen müsst, findet ihr in unserer Übersicht zu FIFA 21 .

So zeigt FIFA-YouTuber proownez beispielsweise die Menüs von Ultimate Team sowie einiges an Gameplay:

Andererseits erwähnen auch einige Spieler, dass sich die Demo oft noch anders anfühlt, als das fertige Spiel: „Die Demo ist nie wie das Spiel, also ist das in Ordnung für mich“, findet User SpringKFCgravy (via reddit ).

Warum erscheint keine Demo? Über Twitter kündigte EA Sports an, dass es für FIFA 21 keine Demo geben wird . Sie begründeten den Schritt damit, dass man plane die Zeit des Entwicklungs-Teams einzusetzen, um die „bestmögliche Spielerfahrung auf Current & Next Gen Konsolen abzuliefern“.

