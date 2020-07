FIFA 21: Alle Infos zu Release, Trailer, Crossplay, Vorbestellen

Im Oktober erscheint mit FIFA 21 der neueste Teil der Fußball-Simulation. Hier findet ihr alle Informationen rund um Release, neue Inhalte und News.

Das ist FIFA 21: Wie jedes Jahr erscheint mit FIFA 21 ein neuer Teil der Fußball-Reihe von EA Sports. In unterschiedlichen Modi könnt ihr euch auf dem virtuellen Rasen mit anderen Spielern messen.

Dabei könnt ihr zwischen verschiedenen Online- und Offline-Modi wählen. Zockt eine schnelle Partie im Anstoß-Modus, baut euren Verein im Karrieremodus auf, entdeckt mit VOLTA den Straßenfußball neu oder erschafft in Ultimate Team eure Traummannschaft.

FIFA 21 will dabei mit einer stark verbesserten Atmosphäre brillieren und realistischer daher kommen, als je zuvor. Wir haben hier alle Informationen zusammengefasst. Dieser Artikel wird laufend mit neuen Informationen aktualisiert, wenn sie bekannt sind.

Das Wichtigste zu FIFA 21 in Kürze:

FIFA 21 will noch realitätsnäher als zuvor werden

Release-Datum: Wann erscheint FIFA 21?

Wann erscheint FIFA 21? FIFA 21 erscheint am 09. Oktober 2020. Damit erscheint es ein klein wenig später, als gewohnt: In der Regel kommen die neuen FIFA-Ableger im September raus.

Wie kann ich FIFA 21 früher spielen? FIFA 21 erscheint in unterschiedlichen Editionen. Diese bieten unter anderem einen früheren Start. Außerdem kann man über ein Abo für EA Access, Origin Access Basic und Origin Access Premier noch etwas früher beginnen, allerdings zeitbegrenzt. Hier die Übersicht:

EA Access, Origin Access Basic & Origin Access Premier: Play First Trial ab dem 01. Oktober, auf 10 Stunden begrenzt

Play First Trial ab dem 01. Oktober, auf 10 Stunden begrenzt FIFA 20 Ultimate Edition: Start am 6. Oktober

Start am 6. Oktober FIFA 20 Champions Edition: Start am 6. Oktober

Start am 6. Oktober FIFA 20 Standard Edition: Start am 9. Oktober

Alle genannten Editionen erscheinen dabei vorerst für PS4, Xbox One und den PC. Genaue Informationen über die Vorteile jeder Version findet ihr in unserer Übersicht zu den FIFA 21 Editionen.

FIFA 21 Release auf PS5 und Xbox Series X

Wann kommt FIFA 21 für PS5 und Xbox Series X? Ein Release-Datum von FIFA 21 für PS5 und Xbox Series X ist bislang noch nicht bekannt. Es ist allerdings sicher, dass es zu einem späteren Zeitpunkt für die Next-Gen-Konsolen erscheint.

Wie unterscheiden sich die Versionen? Die NextGen-Versionen von FIFA 21 sollen technisch brillanter ausfallen, als die Versionen für PS4 und Xbox One. Unter anderem bieten sie:

Blitzschnelle Ladezeiten

Verbesserte Ausleuchtung, Rendering und Animationstechnologie

Humanisierung abseits des Balls

Verbesserte Audio-Effekte

Das haptische Feedback des PS5-DualSense-Controllers wird unterstützt

Die PC-Version wird dabei der PS4- und Xbox-One-Version entsprechen.

Wer FIFA 21 auf PS4 hat, bekommt es auch auf PS5

Gibt es ein Upgrade der „alten“ Versionen? Ja! Wenn ihr FIFA 21 für PS4 oder Xbox One besitzt, müsst ihr es kein zweites Mal für die jeweilige NextGen-Konsole kaufen. Ihr könnt euer FIFA-21-Exemplar einfach auf die neue Konsole upgraden, wenn ihr sie habt.

Es ist dabei nicht zwingend erforderlich, die digitale Version zu verwenden. Auch physische Kopien von FIFA 21 können das Upgrade auf die nächste Generation nutzen.

Was ist mit meinem Spielfortschritt? Jeglicher Spielfortschritt in Ultimate Team und VOLTA kann zwischen den Konsolen übertragen werden. Fortschritte in Online-Saisons, Koop-Saisons, Karrieremodus und Pro Clubs gelten allerdings nur für die jeweilige Konsole, wo sie gestartet wurden.

Was ist eigentlich mit FIFA 21 auf der Nintendo Switch? Auf der Switch gibt es erneut nur eine „Legacy Edition“, die aktuelle Trikots und Lizenzen enthält. Spielerisch entspricht die Version allerdings noch FIFA 19.

Trailer zu FIFA 21 – was ist neu?

Das zeigte FIFA 21 bereits: Ihr habt die Vorstellung von FIFA 21 auf der EA Play verpasst? Dann findet ihr hier nochmal den Trailer zur neuen FIFA-Generation:

Neben dem Trailer veröffentlichte EA Sports eine Roadmap, die weitergehende Infos im August verspricht. Diese enthielt Daten zu:

Gameplay

Karrieremodus

VOLTA

Pro Clubs

Ultimate Team

Es ist also klar, dass diese Modi zurückkehren werden. Auf Infos zu neuen Gameplay-Elementen werden wir allerdings noch ein wenig warten müssen.

Was ist sonst neu? Wie gewohnt dürfte FIFA 21 mit einigen Neuerungen aufwarten, gerade was Designs, Spieler und Atmosphäre angeht. Hier gibt es noch nicht viel Offizielles. Wir haben aber schon nach vorne geschaut und uns Gedanken gemacht:

FIFA 21 vorbestellen und Preise

Was kostet FIFA 21? Die Preise von FIFA 21 variieren je nach Edition und Plattform. Die günstigste Version liegt bei 59,99 Euro, die teuerste bei aktuell 99,99 Euro. Eine genaue Übersicht findet ihr weiter unten.

Wo kann ich vorbestellen? FIFA 21 kann man vor Ort bei allen gängigen Händlern oder Online im Store eurer Wahl vorbestellen. Hier findet ihr eine Übersicht der unterschiedlichen Editionen und ihrer Preise.

FIFA 21 Preisliste und Vorbestellung

FIFA 21 Standard Edition

FIFA 21 Champions Edition

FIFA 21 Ultimate Edition

Was ist mit Crossplay in FIFA 21?

Wann Crossplay möglich sein wird, ist noch offen

Das sagte EA zum Crossplay: FIFA-Fans wünschen sich schon lange Crossplay zwischen den unterschiedlichen Konsolen. Bei EA Sports hielt man sich dazu aber noch großteils bedeckt.

Es sei zwar ein „langfristiges Ziel“, dass FIFA-Spieler auf allen Plattformen gegeneinander antreten können, Neuigkeiten gäbe es da vorerst aber noch nicht. Dass es bereits in FIFA 21 so weit sein wird, ist nicht sicher.