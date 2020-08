FIFA 21: Neue Icons sind bekannt – 2 deutsche WM-Helden sind dabei

Für FIFA 21 Ultimate Team hat EA weitere Ikonen enthüllt. Insgesamt soll es jetzt 100 geben, darunter auch zwei deutsche WM-Helden. Wir zeigen euch, welche Icons neu ins Spiel kommen.

Diese 2014er WM-Helden sind mit dabei: Zu den bisherigen deutschen Icon-Karten von Ballack, Lehmann, Matthäus und Klose stoßen in FIFA 21 zwei Helden der Weltmeisterschaft 2014 dazu – das sind:

Bastian Schweinsteiger

Philipp Lahm

Über diese beiden Bayern- und Nationalmannschafts-Legenden dürften sich viele FUT-Spieler freuen. Denn besonders Lahm gehörten seit Jahren zu den meist gewünschten Ikonen der Fans.

Icon-Lahm

Doch auch Schweinsteiger dürfte beliebt werden. Seine Top-Karte in FUT 20 war jedenfalls, besonders am Anfang von FUT 20, richtig stark und in vielen Teams gesetzt.

Icon-Schweinsteiger

Das sind alle neuen Ikonen in FIFA 21

Diese Icon-Karten kommen neu ins Spiel: In FIFA 21 wird es eine ganze Reihe neuer Ikonen geben. Insgesamt soll es laut EA 100 geben, die vermutlich, wie in den Vorjahren jeweils mindestens 3 verschiedene Versionen erhalten.

Die Neuzugänge in FUT 21

Die neuen Legenden in FIFA 21 sind:

Xavi

Nemanja Vidic

Fernando Torres

Bastian Schweinsteiger

Ferenc Puskás

Philipp Lahm

Samuel Eto’o

Davor Šuker

Ashley Cole

Petr Čech

Eric Cantona

Wenn es wie in den Vorjahren läuft, dann wird es die Legenden in folgenden Versionen geben:

Basis-Icon

Mittlere-Icon

Prime-Icon

Wobei zu einem späteren Zeitpunkt die besonders starken Prime-Moments-Icons vorgestellt werden könnten. So lief es jedenfalls in FIFA 20.

Wie stark werden die neuen Icon-Karten? Bisher ist zu den Ratings der verschiedenen Versionen noch nichts bekannt. Diese Informationen wird EA Sports aber wahrscheinlich noch vor dem Release von FIFA 21 veröffentlichen.

Wie kann man die neuen Icon-Karten erhalten? Mit einer riesengroßen Portion Glück wird es in FIFA 21 sicherlich wieder möglich sein, Icon-Karten aus Packs zu ziehen. Doch da das tatsächlich nur in den seltensten Fällen passiert, is es spannender, wie man sich Icon-Karten in FUT 21 erspielen kann.

Ob es allerdings in FIFA 21 wieder Icon-Swaps geben wird, um sich die Icon-Karten zu holen, ist noch nicht bekannt. Viele Fans würden sich sicher auch über eine Rückkehr der früheren Icon-SBCs freuen, bei denen man zwar extrem viele Coins brauchte, man allerdings die freie Auswahl hatte, welche Ikonen man grinden möchte.

Wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden zu den neuen Icons.