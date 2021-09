Für FIFA 22 gibt es heute, 2.9. 2021, zum ersten Mal ein komplettes Match zu sehen. Wir verraten euch, wo und wann ihr das neue Gameplay sehen könnt.

Nachdem in den letzten Wochen bereits mehrere Trailer zahlreiche Schnipsel zum neuen Gameplay von FIFA 22 gezeigt haben, gibt es heute endlich ein komplettes FIFA-22-Match zu bestaunen. Dies hat EA via Twitter angekündigt.

Wann kann man das Gameplay sehen? Heute, am 2. September um 17:00 Uhr, könnt ihr euch das komplette Spiel live auf YouTube anschauen:

Was wird gezeigt? Nähere Informationen zur offiziellen Gameplay-Enthüllung hat EA Sports bisher nicht veröffentlicht. Die Rede ist lediglich von 1VS1 Gameplay zwischen den FIFA-Profis Tom Leese und Tekkz. Wir gehen davon aus, dass die beiden Profis ein volles Match spielen, um die Gameplay-Neuerungen zu präsentieren.

Das sind die Profis:

Thomas “Tom” Leese ist ein britischer FIFA-Profi, der aktuell für das Team Hashtag United spielt.

Tekkz kommt ebenfalls aus Großbritannien und steht bei Fnatic unter Vertrag.

Das wollen wir sehen: Spannend wird vor allem sein, wie sehr sich FIFA 22 vom Vorgänger unterscheidet und ob man die groß angepriesenen Neuerungen der HyperMotion-Technologie tatsächlich im Gameplay erkennen kann. Fallen die neuen Animationen direkt ins Auge und bewegen sich die Abwehrketten tatsächlich realistischer?

Zudem sind wir gespannt auf die Torhüter und ob diese immer noch so unüberwindbar sind, wie in unserem Anspieltest. Wir bleiben gespannt und schauen uns das neue Gameplay-Material genau an.

Das ändert sich beim Gameplay von FIFA 22

Für das neue Gameplay hat EA so einiges versprochen. So soll das Gameplay vor allem durch die Einführung der HyperMotion-Technologie realistischer werden. Diese bringt auf den NextGen-Plattformen PlayStation 5, Xbox Seires X/S und Google Stadia über 4.000 neue Animationen, schlauere KI-Mitspieler, bessere Ballkontrolle sowie realistischere Zweikämpfe in der Luft.

Außerdem soll es für alle Plattformen eine bessere Ball-Physik sowie komplett überarbeitete Torhüter geben.

Werdet ihr das Match live anschauen? Verratet es uns doch in den Kommentaren! Die 7 spannendsten Gameplay-Neuerungen haben wir hier für euch zusammengefasst:

