Wir bleiben gespannt, ob das neue Feature tatsächlich hält, was EA verspricht und am Ende des Tages einen spürbaren Unterschied ausmacht. In der FIFA-Community gibt es allerdings jetzt schon erste Stimmen, die der neuen Technologie, aufgrund von ersten Szenen, skeptisch gegenüberstehen:

Die Spieler strampeln also in ähnlichen Anzügen wie Hollywood-Schauspieler, wenn sie digitalen Monstern ihre Bewegungen leihen. Das Ergebnis der Xsens-Suits sind 4.000 neue Animationen, die den Weg ins Spiel finden sollen.

Was ist HyperMotion? Laut EA handelt es sich bei HyperMotion um eine neue Gameplay-Technologie, die das Spielgeschehen auf dem virtuellen Rasen deutlich realistischer gestalten soll. Dafür hat EA 22 Fußballprofis in sogenannte Xsens-Suits gesteckt, um Bewegungen und Bewegungsmuster detailliert aufnehmen zu können.

Die ersten Infos zu FIFA 22 sind bekannt und ein Wort dominiert die Werbekampagne: HyperMotion. Doch was genau soll das sein? Wir schauen uns das stark beworbene Feature mal etwas genauer an.

