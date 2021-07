FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Was haltet ihr von den Neuigkeiten zu FIFA 22? Freut ihr euch auf den neuen Ableger? Und was wünscht ihr euch im neuen Teil der Reihe? Erzählt es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Spielern über FIFA 22 aus!

Das sind die Helden: In Ultimate Team werden Helden vergangener Zeiten zurückkehren – allerdings nicht nur in Form von Ikonen, sondern auch sogenannter „FUT Heroes“. Dies sind Spieler, die sich für ihre Clubs besonders verdient gemacht haben und eine Karte bei ihrem jeweiligen, ehemaligen Club bekommen. Dazu gehören etwa Diego Milito, Robbie Keane oder Mario Gomez.

Noch mehr neue Features: Dazu kommen weitere Features, die das Spiel weiter verbessern sollen. So gibt es auf den neuen Konsolen eine sogenannte neue „Tactical A.I.“, die sich über alle 22 Spieler auf dem Platz erstreckt und jedem einzelnen Spieler neuen, taktischen Realismus verleihen soll. So sollen Spieler im Angriff sich ihrer Umgebung bewusster werden, schneller auf Situationen reagieren und sich im Spielaufbau schlauer bewegen. Gleichzeitig wird sich die Verteidigung allerdings mehr darauf konzentrieren, die Angreifer als Einheit abzuwehren.

Mithilfe dieser Animationen soll das Spiel nochmal näher an den realen Fußball kommen, als zuvor. Zusätzlich setzt FIFA 22 auf einen neuen Machine-Learning-Algorithmus, der für mehr flüssige Bewegungen und neue Animationen in Echtzeit sorgen soll.

Was ist HyperMotion? Die neue Technik „HyperMotion“ soll das nächste große Ding für FIFA 22 werden – zumindest auf der PS5 und Xbox Series X | S. HyperMotion füttert das Spiel mit neuen Motion-Capturing-Daten und Machine Learning, um das Gameplay in FIFA-22-Matches zu verbessern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist der neue Trailer: Um 17:30 Uhr ließ EA Sports die Katze aus dem Sack: Der neue Trailer zu FIFA 22 ging online und zeigte einen ersten Einblick, was Spieler von dem neuen Ableger in diesem Jahr erwarten können. Den neuen Trailer seht ihr hier:

FIFA 22 für PS5 und Xbox Series X wurde heute mit einem Trailer vorgestellt. Der nächste Teil der Reihe will mit neuer Technik überzeugen – und stellte diese im Trailer in den Vordergrund.

Insert

You are going to send email to