FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Was sagt ihr zu dem neuen Cover von FIFA 22? Freut ihr euch, dass es Mbappé erneut geschafft hat? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!

Wir sind dabei besonders gespannt, was es mit “Hypermotion” auf sich hat. Dieser Begriff ist neben Mbappé auf dem FIFA-22-Cover platziert und könnte etwas mit dem neuen Gameplay zu tun haben. Sobald es Neuigkeiten gibt, lest ihr es auf MeinMMO.

Was wissen wir noch zu FIFA 22? Neben dem neuen Cover der Fußballsimulation hat EA Sports einen ersten Trailer via Twitter angekündigt. Dort werden wir am 11. Juli zum ersten Mal Spielszenen zum neuen FIFA-Ableger zu sehen bekommen.

